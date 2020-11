歐洲｜斯洛伐克開普篩第一槍

斯洛伐克是首個嘗試全民篩檢新冠病毒的西方國家。

第二波新冠肺炎疫情席捲歐洲,德、法、英等數國陸續再次全境封城來防疫。

人口僅約550萬人的歐盟成員國斯洛伐克,則是為防止疫情快速擴散而實行全民篩檢,是西方首個採取這種做法的國家。其主動出擊目的,就是避免嚴厲封城措施傷害民生與經濟。

在歐洲疫情大擴散之下,連原本疫情不嚴重的斯洛伐克也出現快速惡化狀況。該國累計確診數在9月底突破1萬人大關後,迄11月1日止飆升數倍至5萬9,946人,累計死亡數也從9月底不到50人,急速攀升至219人。

兩次檢測防擴散

斯洛伐克除了擔心被迫封鎖會重創其經濟外,也十分擔心醫療系統會被爆發性增長的疫情給壓垮。

該國政府決定10月23日在北部疫情嚴重地區進行大規模檢測行動,並要進行全民篩檢計畫,要求所有成年人在11月8日前接受兩次檢測。在11月1日和2日進行兩天全國性第一次檢測,對象是除了10歲以下兒童外的所有國民,雖然年過65歲的民眾可被豁免,但也歡迎他們參與全民篩檢行動。

由於疫情變嚴重,民眾相當配合政府的檢測計畫,在全國檢測首日即有258萬人接受檢測,其中1%被檢驗出陽性反應,相當於2萬5,850人必須被隔離

雖然政府安排的檢測是免費,並且讓民眾自發性配合,但揚言誰不參與全民檢測,就必須居家隔離十天,禁止所有外出活動,包括不讓他們上班工作,若違反這規定就會被罰款約1,600歐元(逾台幣5.3萬元)。

斯洛伐克總理馬托維奇(Igor Matovic)對於向民眾施壓來催逼他們參加篩檢而致歉,但強調相關措施是有正當理由。

因為享有自由就必須背負相當的責任,大家一起防疫才能讓容易感染新冠病毒的腫瘤病人、老人和其他病患的生命更有保障。斯洛伐克鄰國捷克目前是歐洲感染後死亡率最高國家,這讓他們引以為戒。

外界懷疑其準確性

斯洛伐克在11月7日安排第二輪的篩檢,以找出在第一輪篩檢中的漏網之魚。但有專家懷疑對斯國篩檢採取的抗原測試結果有懷疑,認為其準確度低於聚合連鎖反應(PCR)檢測,這可能令感染者沒有被篩檢出來而繼續過著日常生活,結果反成為傳播病毒的來源。

而且外界批評斯洛伐克無論是篩檢所需要的人員,抑或書面作業都準備不夠,甚至有篩檢中心人員抱怨要自掏腰包去買消毒用品。

前斯國總理柏里瑞尼(Peter Pellegrini)認為,就算民眾願意到篩檢中心接受檢測,政府也沒告訴大家要採取何種措施,以保護那些現場等待檢測的民眾不被感染。因此認為全民篩檢計畫根本沒有做好準備。

儘管如此,許多流行病學家和醫學專家都讚揚,大規模篩檢是解決疫情擴散的方法。即使全民篩檢並不完美,卻能讓政府區隔出那些跟病毒有接觸過的人,而不必採取全國封鎖那麼嚴厲的手段。

馬托維奇強調,大規模篩檢計畫是避免採取嚴厲封城措施的最好也是唯一的方法,這才能防止因封城而對經濟造成破壞。為達成全民篩檢,斯國已購買數百萬計的檢測試劑盒來應付需要。

愛丁堡大學全球公共衛生學教授史瑞特哈(Devi Sridhar)肯定斯洛伐克做法。雖然他也認為全民篩檢的措施並不完美,但外界對此討論也過了頭。全民篩檢不可能找出所有感染者,重點在於能篩檢出大部分感染者就算達成篩檢的目的。

精句選粹

Slovakia is the first Western country tries to test the entire population.

