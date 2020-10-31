大陸｜手機業轉戰歐洲

華為遭美國制裁後所空出的歐洲市場版圖， 已成為小米、OPPO、vivo等中國品牌業者爭先搶奪的目標。

全天候科技報導，華為在歐洲耕耘多年，其新機經常選擇在法國或德國首發，在遭美國制裁後，華為歐洲市占急跌，轉而深耕中國，雖因此擠壓到小米等中國同業生存空間，但也迫使這些業者加速進軍海外。

其實，近年中國手機業者進軍海外屢傳佳音，展現強大競爭實力。以印度市場為例，研究機構Canalys資料顯示，2020年第二季，印度智慧手機市場出貨1,730萬支，中國手機品牌小米、vivo、OPPO、realme共拿下75.1％市占率。

中國手機 遍及全球

再看東南亞和非洲，中國廠商的市占率也不低。今年第二季，OPPO、vivo、realme、小米占東南亞智慧手機市場當季出貨量的61％。在非洲，中國手機廠商傳音（Transsion）表現強勢，IDC資料顯示，傳音旗下品牌Tecno、Itel、Infinix今年第二季拿下非洲智慧手機市場45.2％市占率。

對既要尋求銷量增長，又追求樹立高端品牌的中國手機業者而言，下一步自然是向市場規模大、購買力強的美歐市場前進。但現階段中美關係緊張，歐洲市場就顯得更為重要。

其中，目前已展現成效的當屬小米。小米法國旗艦店2019年初在巴黎開張後，歐洲銷售量近一步推升。特別是在華為歐洲市占因美國制裁下滑後，小米趁勢接收地盤，2020年第二季小米在歐洲市場增速第一，較2019年同期市占率翻倍成長，首次進入歐洲市占前三位，在西班牙和法國更分居第一、第二位。

10月中旬，小米集團CEO雷軍受訪時發下豪語表示，小米接下來將進行全球化，特別是未來幾年在歐洲市場市占要排到第一名。

眼見小米在歐洲站穩腳跟，OPPO、vivo也急起直追。OPPO已與德國電信、Orange（法國電信）達成在多個歐洲國家分銷協議，這樣OPPO的手機將可供當地電信商的客戶使用。今年5月，OPPO再與歐洲最大的行動營運商沃達豐（Vodafone）達成合作夥伴關係。

結合足球 打進歐洲生活

OPPO還與Orange合作，推出搭載eSIM功能的OPPO Watch智慧手錶，用戶可直接透過OPPO Watch進行獨立通話和獨立上網，有意進一步拓展歐洲可穿戴設備市場。

vivo則是透過切入體育賽事、尤其是歐洲人最喜歡的足球運動，作為打響品牌與市場銷量的策略，該模式兩年前已讓vivo嚐過甜頭。2018年俄羅斯世界盃期間，vivo利用官方贊助商身分打響名號，之後其在德國、法國、俄羅斯的Google搜索熱度激增，進而帶動手機銷量。2019年第四季，vivo在俄羅斯的出貨量年增高達12倍，進入當地智慧手機市場排名前五位。嘗到甜頭後，vivo近日宣布與歐足聯合作，成為未來兩屆歐洲盃的全球官方合作夥伴。市場預計等到2021年歐洲盃開賽，vivo的品牌形象與銷量可獲得提升。

市場人士指出，即便2020年有新冠肺炎干擾，也未能阻擋中國手機廠商踏入歐洲的步伐，未來華為、小米、OPPO、vivo等業者將在歐洲同場較勁。尤其年底是消費旺季，在各品牌衝刺銷量下，中資手機在歐洲開打將更為激烈，各業者均勢在必得。

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