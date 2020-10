北極圈的北海航道愈來愈多貨船行駛, 因為全球暖化讓海面冰層變薄, 不用破冰船協助開道。

全球氣候異常讓北極圈冰層持續融化,今年夏天更是北極有人類記錄氣溫以來最暖和的夏季,但這樣反而令過去一直被冰封的俄羅斯西伯利亞海岸,愈來愈多船隻得以航行,凸顯其做為能源運輸走廊的地位變得更重要,甚至可望成為新的海洋貿易航道。

有望成新海運航道

根據北海航道(Northern Sea Route)資訊辦公室資料,1月到6月間從阿拉斯加到波羅的海之間的北海航道(Northern Sea Route)共71艘船橫越935航次,較去年同期呈兩位數成長,跟2018年同期47艘船橫越572航次相較更大幅成長。

北海航道大部分冰封海域通常在較溫暖季節,船隻才稍為容易橫越,讓俄羅斯把部分能源出口至海外市場。

貨櫃船和一般貨船的航運商會把握這段能通航的季節,往返歐洲和亞洲航行時間較通過蘇伊士運河的標準航道平均縮短10天。

每年7月到11月間因海面冰層開始凍結而增加通航難度,所以這是北海航道運費最高時段,航運商往往會選擇每年其他時段使用這航道。但俄國政府預期從2024年開始,這航道每年大部分時間海面不會冰封。

專門監視北海航道狀況的High North News總編輯賀爾(Arne Hall)認為這表示海面冰層變薄,不需要破冰船為貨船開道而省下航運成本和縮短通航時間,因此會有更多貨船選這條航道橫越歐亞。

他指出,北海航道必須大量投資來吸引體型更大的貨船,但目前這裡的通航活動愈來愈活絡。若海面冰層持續融化,這將會是航運商從中國華北到歐洲貨運航道的另一選擇。

美國國家冰雪數據中心(NSIDC)9月指出,今年夏季的北極圈氣溫是有記錄以來最高,讓整個北極圈海冰範圍不斷縮小至374萬平方公里。1979年到2000年間冰層覆蓋範圍平均670萬平方公里。

在北海航道航行的油輪上擔任機械技工的帕帕里奧斯(Nikos Papalios)說,9月在北海航道沿岸根本看不到海冰,完全不用破冰船開道。

大部份北海航道上行駛是天然氣船和油輪,把俄國北部生產天然氣與原油出口至歐亞。

這些專門設計在佈滿海冰的北海航道上航行的船,因加強破冰能力和強化船身結構,每艘造價動輒逾2億美元,是同樣尺寸的一般越洋貨船造價逾二倍。若北海航道不用再克服海冰問題,大量普通貨船也能在這裡航行。

俄國總統普丁認為北海航道將是發展北極圈的關鍵,並成為重要的全球貨運航道。

俄國預期今年橫越北海航道的貨物量,將較2018年大增78%至3,200萬公噸。俄國天然氣巨頭諾瓦泰克公司(Novatek)預估到2030年,橫越北海航道的液態天然氣數量,一年將達5,200萬公噸。

仍有不少限制需克服

雖然從中國大陸的中遠海運、丹麥Nordic Bulk Carriers和挪威Golden Ocean等各國航運商都積極在北海航道活動,但這裡要成為全球重要航道仍有不少限制。

往返歐亞貨船以運載逾2萬個貨櫃的大型貨櫃船為主,但北海航道的港口往往難以讓運載逾5,000個貨櫃的船靠港,並且沒有轉運港提供服務。

原本外界預期中遠海運等中國國企會在北海航道上砸重金投資基礎建設,但在中國提出一帶一路來連結歐亞後,投資北海航道的希望不斷減退。中遠海運更認為北海航道無法取代蘇伊士運河地位。

