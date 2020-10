歐洲｜捷克自毀防疫成果

今年疫情爆發初期捷克曾靠口罩為歐洲立下防疫典範, 無奈民粹主義當道讓政府鬆懈防疫, 如今反而成為疫情重災區。

10月中的某日,位在布拉格的納布羅斯醫院(Na Bulovce Hospital)險象環生,重症病房內躺滿了新冠肺炎患者,許多人臉朝下趴著只為順利吸到空氣,重病者脖子插著呼吸器奄奄一息,而醫生護士從頭到腳全副武裝穿著防護衣、口罩、面鏡,只因他們人力短缺無法再承擔醫護人員染疫。

該院感染科主任羅哈柯娃(Hana Rohacova)表示:「醫院其他部門尚有備用病床,以防萬一住院人數超出現況。」布拉格其他醫院也陸續進入備戰狀態,就連政府也在閒置空地搭建野戰醫院,因為大家都擔心10月底將出現更多重症患者。捷克單日新增確診病例在10月16日突破1.1萬人,創下新高紀錄。10月1至17日捷克新冠肺炎死亡人數已超過前八個月總和。

防疫典範蒙塵

回顧短短二個月前,捷克總理巴比斯(Andrej Babis)曾自豪表示捷克是全球少見的防疫典範國,但如今捷克平均每百萬人中的確診人數比例高居全球之冠,如此巨大的轉折實在令人意想不到。

今年3月歐洲爆發第一波疫情時,捷克政府迅速實施邊境管制並下令全國封鎖。此外,捷克還使出多數西方國家忽視的絕招,就是強制規定全民出門必須戴口罩。

這項政策的幕後推手之一是資料科學家路德維格(Petr Ludwig)。今年初疫情剛爆發時他剛好從紐約飛回布拉格,當時在機上只有他一人戴口罩。他返家後收集了大量支持口罩防疫的科學數據,並在YouTube發表一段捷克語影片說明口罩有效降低感染風險,在總人口1千萬的捷克吸引超過60萬次點閱,且隨後發布的英語版影片點閱率超過570萬次。

影片發布數日後,總理巴比斯就下令全民戴口罩。路德維格表示:「我們並未說服政府,我們是說服社會大眾,而傾向民粹的捷克政府聽從民意。」

疫情爆發初期歐洲口罩嚴重短缺,捷克人甚至組成口罩志工隊,利用家中縫紉機製作口罩分送各區,一時之間讓戴口罩與縫口罩成為全民運動。

口罩退燒 民眾發燒

捷克第一波疫情在3月底達到高峰,當時單日新增確診病例最高達408例,但在口罩政策徹底落實的情況下疫情開始趨緩。4月最高單日死亡病例已降至18例,6月30日當天更創下零死亡病例的紀錄。

此後隨著各項禁令陸續解除,全國上下歡慶擺脫疫情,就連巴比斯也跑去希臘度假,沒想到第二波疫情就在全國鬆懈的情況下醞釀爆發。同是口罩政策幕後推手之一的微生物學家席瑞(Omar Sery)表示:「大家不再聽到死亡病例,也不見醫院躺著確診病患,於是開始覺得戴口罩很誇張,也認為沒必要戴口罩。」

今年夏天政府取消強制口罩令之後,捷克人瞬間把口罩忘得一乾二淨。8月各級學校準備開學之際,國內確診病例再度暴增,當時擔任衛生部長的佛鐵克(Adam Vojtech)打算重新實施口罩政策,卻遭到巴比斯反對。

路德維格認為當時逼近10月國會大選,因此巴比斯不敢輕舉妄動。他表示:「第一波疫情爆發時政府認定民眾想戴口罩,所以推動口罩政策。現在政府覺得民眾不想戴了,於是就駁回口罩政策。」

然而,大選過後捷克疫情急速惡化,甚至比第一波疫情還要嚴重,這時政府才緊急宣布重新實施封城及其他禁令,但為時已晚。

精句選粹

It’a stunning development. Less than two months ago, the Czech Prim Minister Andrej Babis boasted his country was among the “best in Covid.”



延伸閱讀