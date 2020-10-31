大洋洲｜航空公司開源自救
新冠肺炎疫情讓全球航空旅遊陷入停滯，
航空業者開始發揮巧思，創造飛行以外的收入來源，
如販售設計師聯名服飾或開設機上餐廳。
新冠肺炎疫情造成全球航空旅遊瞬間急凍，航空公司業績大受打擊，不得不發揮創意，開闢新的收入來源。澳洲航空（Qantas Airways）繼推出純搭機的「偽出國」行程之後，開始賣起羊毛衣和海灘包，新加坡航空則開設機上餐廳，和各式體驗課程，在不能載客的時候積極拓展「業外收入」。
新冠肺炎疫情橫掃全球多月，非但沒有止息跡象，進入秋冬後第二波疫情蠢蠢欲動，讓航空業者開創財源的壓力加劇。
澳航推限量休閒服飾
澳洲航空攜手本土時裝設計師馬丁．格蘭特（Martin Grant），推出限量版運動休閒服飾，包括喀什米爾毛衣、長袖帽T、短袖T恤，以及海灘托特包。格蘭特設計的系列服飾有澳航的經典飛行袋鼠（Flying Kangaroo）商標或Qantas字樣，用意是為彰顯澳航的百年攸久歷史。
格蘭特表示：「這個系列主打經典剪裁，舒適的風格和原料，採用環保材料製成。本系列的主角是澳航的代表性商標，它能勾起澳洲人美好的飛行回憶。澳航的品牌已經融入澳洲歷史，希望這個系列能向過去致意，並成為未來珍藏的物品。」
澳航的設計師限量商品定價也是精品等級，毛衣要價425澳元（約台幣8,800元），長袖和短袖T恤分別為275澳元（約台幣5,700元）和150澳元（約台幣3,100元），托特包售價為350澳元（約台幣7,200元）。消費者可以直接以現金購買，或是用澳航的點數兌換，約2.6萬點至7.4萬點不等。
新加坡航空在疫情期間開發的「副業」是快閃機上餐廳「A380」，將兩架空中巴士A380雙層客機變成餐廳，讓民眾登機享用飛機餐並欣賞電影。10月12日開放訂位後30分鐘，座位便銷售一空。
新航推知名主廚餐點
新航推出星國知名主廚李雪梅（Shermay Lee）設計的餐點，在A380經濟艙用餐的票價為53.5星元（約台幣1,100元），豪華經濟艙為96.3星元（約台幣2,000元），商務艙要321星元（約台幣6,800元）。若是想要更頂級的體驗，可選擇在頭等艙用餐，價格為642星元（約台幣13,700元）。
民眾對機上餐廳反應熱烈，促使新航延長快閃餐廳營業日，在10月24、25、31日，以及11月1日增設午餐和晚餐的時段。
新航執行副總裁李立興（Lee Lik Hsin）表示，「由於市場需求強勁，新航很樂意增設座位，容納有興趣享受機上用餐體驗的民眾。」消費者若還是搶不到票，或是不想在疫情期間和數百人在密閉的機艙用餐，新航還有頭等艙飛機餐外送服務，餐點、餐具、香檳、拖鞋和過夜包全部送到家，讓消費者悠閒舒適地品嚐美食。該商品定價為888星元（約台幣19,000元）。
由於遭到環保人士批評，新航並未販售「偽出國」行程，不過該公司推出一連串體驗課程，從飛行模擬、品酒，再到兒童勞作。新航還開設空姐髮型和化妝技巧課，教乘客梳法式包頭和打造新航空姐妝容。
The zany concept comes as airlines look for novel ways of raising cash to make up for lost revenues’ amid an unprecedented collapse in demand for travel during the COVID-19 pandemic.
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