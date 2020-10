大洋洲｜航空公司開源自救

新冠肺炎疫情讓全球航空旅遊陷入停滯, 航空業者開始發揮巧思,創造飛行以外的收入來源, 如販售設計師聯名服飾或開設機上餐廳。

新冠肺炎疫情造成全球航空旅遊瞬間急凍,航空公司業績大受打擊,不得不發揮創意,開闢新的收入來源。澳洲航空(Qantas Airways)繼推出純搭機的「偽出國」行程之後,開始賣起羊毛衣和海灘包,新加坡航空則開設機上餐廳,和各式體驗課程,在不能載客的時候積極拓展「業外收入」。

新冠肺炎疫情橫掃全球多月,非但沒有止息跡象,進入秋冬後第二波疫情蠢蠢欲動,讓航空業者開創財源的壓力加劇。

澳航推限量休閒服飾

澳洲航空攜手本土時裝設計師馬丁.格蘭特(Martin Grant),推出限量版運動休閒服飾,包括喀什米爾毛衣、長袖帽T、短袖T恤,以及海灘托特包。格蘭特設計的系列服飾有澳航的經典飛行袋鼠(Flying Kangaroo)商標或Qantas字樣,用意是為彰顯澳航的百年攸久歷史。

格蘭特表示:「這個系列主打經典剪裁,舒適的風格和原料,採用環保材料製成。本系列的主角是澳航的代表性商標,它能勾起澳洲人美好的飛行回憶。澳航的品牌已經融入澳洲歷史,希望這個系列能向過去致意,並成為未來珍藏的物品。」

澳航的設計師限量商品定價也是精品等級,毛衣要價425澳元(約台幣8,800元),長袖和短袖T恤分別為275澳元(約台幣5,700元)和150澳元(約台幣3,100元),托特包售價為350澳元(約台幣7,200元)。消費者可以直接以現金購買,或是用澳航的點數兌換,約2.6萬點至7.4萬點不等。

新加坡航空在疫情期間開發的「副業」是快閃機上餐廳「A380」,將兩架空中巴士A380雙層客機變成餐廳,讓民眾登機享用飛機餐並欣賞電影。10月12日開放訂位後30分鐘,座位便銷售一空。

新航推知名主廚餐點

新航推出星國知名主廚李雪梅(Shermay Lee)設計的餐點,在A380經濟艙用餐的票價為53.5星元(約台幣1,100元),豪華經濟艙為96.3星元(約台幣2,000元),商務艙要321星元(約台幣6,800元)。若是想要更頂級的體驗,可選擇在頭等艙用餐,價格為642星元(約台幣13,700元)。

民眾對機上餐廳反應熱烈,促使新航延長快閃餐廳營業日,在10月24、25、31日,以及11月1日增設午餐和晚餐的時段。

新航執行副總裁李立興(Lee Lik Hsin)表示,「由於市場需求強勁,新航很樂意增設座位,容納有興趣享受機上用餐體驗的民眾。」消費者若還是搶不到票,或是不想在疫情期間和數百人在密閉的機艙用餐,新航還有頭等艙飛機餐外送服務,餐點、餐具、香檳、拖鞋和過夜包全部送到家,讓消費者悠閒舒適地品嚐美食。該商品定價為888星元(約台幣19,000元)。

由於遭到環保人士批評,新航並未販售「偽出國」行程,不過該公司推出一連串體驗課程,從飛行模擬、品酒,再到兒童勞作。新航還開設空姐髮型和化妝技巧課,教乘客梳法式包頭和打造新航空姐妝容。

精句選粹

The zany concept comes as airlines look for novel ways of raising cash to make up for lost revenues’ amid an unprecedented collapse in demand for travel during the COVID-19 pandemic.

