北美｜雪鳥赴美避寒陷兩難

儘管美國疫情升溫、實施邊境管控 但加拿大部分退休人士 仍堅決南下避寒。

在新冠肺炎肆虐期間，加拿大約30萬至37.5萬名退休或半退休人士正煩惱該如何度過今年寒冬。部分人士堅持要南下美國避寒，這群被稱為「雪鳥」（snowbird）的族群必須設法突破邊境封鎖限制或延後出發時間。但也有人擔憂美國感染風險太高，而改去國內較近地點過冬。

對於雪鳥族群來說，美國亞利桑那州、加州與佛州是最熱門的避寒勝地，且這三州目前皆未實施國際旅客須強制隔離14天的規定。但致命缺點在於，這些州近日新增確診病例急速攀升，新冠肺炎染病機率不小。

儘管如此，許多人仍堅持要去美國避寒並做好準備。加拿大雪鳥協會（CSA）表示，旗下會員大多是退休人士，他們每年平均在國外旅遊至少31天，以冬天避寒為主。其中，六成的人偏愛去佛州，也有人選擇亞利桑那州或德州。

CSA會員、現年71歲的退休財務顧問卡倫（Jacques Caron）表示：「大家都想要過個好冬天，不只是氣候不能太冷，我們也不想要鏟雪。」

隔離、保險兩大阻礙



加拿大近日與美國達成協議，將兩國陸路邊境關閉時間延長至11月21日，在這段期間內禁止非必要旅行。換言之，雪鳥族想到美國過冬，如今僅能透過飛機航班方式，但他們卻可能遭遇入境強制隔離兩周的麻煩。

另一問題在於，旅遊保險理賠範圍不見得涵蓋感染新冠肺炎，雪鳥族出發前必須與保險公司確認或加保。法恩表示：「記得要看清楚保單內容，最近錯誤資訊四處流傳。」

SnowbirdAdvisor.ca編輯威克斯（Jill Wykes）指出，許多人最大擔憂是保險公司不願承保或旅遊保險費用過高，特別是加國政府建議民眾非必要勿前往美國，畢竟後者疫情升溫。威克斯表示：「如果沒有旅遊醫療保險的話，一般正常人根本不敢去美國。」

境內避寒興起



專為加國雪鳥服務的網站SnowbirdAdvisor.ca主管法恩（Stephen Fine）表示，有一小部分的人非去美國不可，但也有人靜觀其變、將行程延後幾個月。以往年來說，要去美國避寒的人此時早該啟程。

其實加拿大境內仍有許多適合避寒的地點，卑詩省（British Columbia）便是其一。以該省奧索尤斯（Osoyoos）小鎮為例，該鎮鄰近美國華盛頓州、冬季平均溫度約華氏32度（攝氏零度），雖稱不上溫暖，但至少比起境內薩克其萬省（Saskatchewan）戴維森（Davidson）城鎮冬季均溫華氏7度（攝氏零下13度）好上太多。

卑詩省維多利亞市近日大做宣傳，希望雪鳥族群取消南下美國行程、改來此地過冬，而市府的努力也開始顯現成果。

據該市觀光局長納西（Paul Nursey）預估，今年觀光人潮與收入雖不至於暴增，但應該與去年差不多，而這樣的成績在疫情期間已相當難得。納西：「這對我們來說是大好機會，我們希望能做成生意。」

精句選粹

The die-hards are committed to their south-bound plans, looking for alternatives to land-crossing border closures or delaying their departures.

延伸閱讀