北美｜雪鳥赴美避寒陷兩難

儘管美國疫情升溫、實施邊境管控 但加拿大部分退休人士 仍堅決南下避寒。

在新冠肺炎肆虐期間,加拿大約30萬至37.5萬名退休或半退休人士正煩惱該如何度過今年寒冬。部分人士堅持要南下美國避寒,這群被稱為「雪鳥」(snowbird)的族群必須設法突破邊境封鎖限制或延後出發時間。但也有人擔憂美國感染風險太高,而改去國內較近地點過冬。

對於雪鳥族群來說,美國亞利桑那州、加州與佛州是最熱門的避寒勝地,且這三州目前皆未實施國際旅客須強制隔離14天的規定。但致命缺點在於,這些州近日新增確診病例急速攀升,新冠肺炎染病機率不小。

儘管如此,許多人仍堅持要去美國避寒並做好準備。加拿大雪鳥協會(CSA)表示,旗下會員大多是退休人士,他們每年平均在國外旅遊至少31天,以冬天避寒為主。其中,六成的人偏愛去佛州,也有人選擇亞利桑那州或德州。

CSA會員、現年71歲的退休財務顧問卡倫(Jacques Caron)表示:「大家都想要過個好冬天,不只是氣候不能太冷,我們也不想要鏟雪。」

隔離、保險兩大阻礙



加拿大近日與美國達成協議,將兩國陸路邊境關閉時間延長至11月21日,在這段期間內禁止非必要旅行。換言之,雪鳥族想到美國過冬,如今僅能透過飛機航班方式,但他們卻可能遭遇入境強制隔離兩周的麻煩。

另一問題在於,旅遊保險理賠範圍不見得涵蓋感染新冠肺炎,雪鳥族出發前必須與保險公司確認或加保。法恩表示:「記得要看清楚保單內容,最近錯誤資訊四處流傳。」

SnowbirdAdvisor.ca編輯威克斯(Jill Wykes)指出,許多人最大擔憂是保險公司不願承保或旅遊保險費用過高,特別是加國政府建議民眾非必要勿前往美國,畢竟後者疫情升溫。威克斯表示:「如果沒有旅遊醫療保險的話,一般正常人根本不敢去美國。」

境內避寒興起



專為加國雪鳥服務的網站SnowbirdAdvisor.ca主管法恩(Stephen Fine)表示,有一小部分的人非去美國不可,但也有人靜觀其變、將行程延後幾個月。以往年來說,要去美國避寒的人此時早該啟程。

其實加拿大境內仍有許多適合避寒的地點,卑詩省(British Columbia)便是其一。以該省奧索尤斯(Osoyoos)小鎮為例,該鎮鄰近美國華盛頓州、冬季平均溫度約華氏32度(攝氏零度),雖稱不上溫暖,但至少比起境內薩克其萬省(Saskatchewan)戴維森(Davidson)城鎮冬季均溫華氏7度(攝氏零下13度)好上太多。

卑詩省維多利亞市近日大做宣傳,希望雪鳥族群取消南下美國行程、改來此地過冬,而市府的努力也開始顯現成果。

據該市觀光局長納西(Paul Nursey)預估,今年觀光人潮與收入雖不至於暴增,但應該與去年差不多,而這樣的成績在疫情期間已相當難得。納西:「這對我們來說是大好機會,我們希望能做成生意。」

精句選粹

The die-hards are committed to their south-bound plans, looking for alternatives to land-crossing border closures or delaying their departures.

