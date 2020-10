北美｜美西野火空污危機

美國西岸山林大火延燒數周,不但「染橘」數州的天空, 也燒出大量危害人們健康的濃煙, 引發哮喘等呼吸道問題,導致急診人數大增。

美國西岸野火肆虐,大火延燒面積創下歷史紀錄,同時也燒出大量濃密的煙霧,使數千萬人曝露於有毒的污染空氣中,導致急診人數大增,甚至數千名年長者與體弱人士因為空污引發的併發症而喪命。

美聯社依據污染數據進行分析,並與醫師、公衛機關和研究員訪談結果,預料野火導致空污惡化,產生的煙霧濃度已超出政府訂立危害健康風險的程度,而且籠罩在美西的五州境內。

分析結果顯示,至少有3,800萬人連五天處於危害健康的空氣品質中,這包括加州的2,500萬人、華盛頓州的720萬人、俄勒岡州的350萬人、愛達荷州的100萬人、蒙大拿州有29.9萬人。

強風 助長野火

許多大城市於9月面臨有紀錄以來最嚴重等級的空氣污染。強勁風勢助長野火,燒毀面積不斷擴大,俄勒岡州尤其深受所害,火勢甚至蔓延到該州人口稠密的大城波特蘭外圍。

俄勒岡州公衛官員表示,空氣品質不佳使得許多當地居民出現併發症,每日新增數百人送進急診室。

住在波特蘭南邊威廉梅特谷的64歲退休人士特勞特(Barb Trout)表示,「這對我來說實在太難受了!」隨著野火的濃煙飄至她居住之地,特勞特即出現哮喘反應,而且兩度被救護車送往急診,但是她過去從未有過哮喘症狀。

特勞特提及,勞工節(9月6日)之後,濃煙逐漸入侵波士頓,數天後她就哮喘發作,難以呼吸而必須就醫。兩周後,當加州野火的濃煙吹進河谷,使她又一次哮喘,比前一次更加嚴重,她形容這幾乎是瀕死經驗。

她回憶當時情況,「第二次症狀比第一次更慘,我幾乎不能呼吸。」

目前特勞特藉由藥物病情穩定,已經返家,但她擔憂自己還會再發作。她與丈夫安裝一個警報系統,以便有需要時按下求救鈕。

呼吸道病患 激增

特勞特的胸腔醫學科醫師強生(Martin Johnson)指出,幾乎濃煙一抵達,原本就有呼吸道問題的病患就開始出現在他的醫院,或是馬上打電話到辦公室表示自己無法呼吸。

儘管強生醫師的病患多數應可康復,但他提到有些患者肺部功能可能永久受損,推測還有人是「隱藏」的受害者,這些人因為空氣品質惡化而死於心臟病或其他疾病,但死因會被歸列為與空污無關的原因。

強生認為,許多人不會出現在醫院,或是他們在家中逝世,也或是因肺炎或其他併發症等原因病危。

史丹佛大學研究人員依據過去相關報告與近期曝露在野火空污的人數進行分析,預估自8月1日起長達六周時間,光是加州就大約有最多3,000位年逾65歲的長者,在空污的環境中突然過世。另據華盛頓大學研究員預測,在大火導致空氣污染的數周內,華盛頓州可能已有數百人喪命。

美國森林服務煙霧科學家烏爾班斯基(Shawn Urbanski)表示,西部野火肆虐的任何一天,所產生微粒數量皆是汽車、工廠等其他排放污染源的10倍。

精句選粹

Wildfire smoke in US exposes millions to hazardous pollution.

延伸閱讀