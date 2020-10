南亞｜孟加拉成衣業露曙光

作為孟加拉經濟支柱的成衣業, 因疫情流失的訂單逐漸回籠, 為孟國經濟復甦帶來好兆頭。

今春新冠疫情席捲全球之下,堪稱孟加拉經濟命脈的成衣業,因歐美市場關店防疫,遭逢訂單雪崩式流失的打擊。不過孟國成衣製造業表示,美國等主要市場的訂單能見度已到耶誕節,這也讓孟國經濟看到復甦曙光。

另一個好消息是,孟加拉海外勞工匯回國的錢也見增加,有助紓解春季防疫封城帶來的經濟壓力。

亞洲開發銀行(ADB)9月報告指出,孟加拉有此經濟回春徵兆令人振奮。倘若目前的復甦態勢能持續下去,該行預測,孟國本財年(截至明年6月底)GDP可望年成長6.8%。

400萬勞工受疫情影響

此經濟展望與4~5月相比樂觀多了,那段期間國際服飾品牌大砍代工訂單,孟加拉成衣業損失超過30億美元,400萬勞工及數千家工廠的生計大受影響。

孟加拉成衣製造商暨出口商協會(BGMEA)會長哈克(Rubana Huq)表示:「現在我們可以這麼說,相較3~5月,成衣業已能重拾向上成長軌跡。西方經濟漸漸有起色之下,我們就能順利請買家重回談判桌,這就是之前取消的31.8億美元訂單已恢復八、九成的緣故。」

孟加拉7月出口額增加0.6%達39億美元,4月出口暴跌83%僅剩5.2億美元。根據孟國出口促進局(EPB)資料,8月出口年增4.3%至29.6億美元,主要就是靠成衣輸出拉抬,7、8月成衣外銷總額57億美元。

達卡智庫政策研究所(Policy Research Institute)執行董事曼蘇爾(Ahsan H. Mansur)指出:「成衣業已見回溫,我們的農業收成豐碩,海外匯款也進來了,這些全是經濟的好兆頭。復甦態勢顯而易見,但挑戰也在,復甦速度端看未來幾個月西方疫情如何發展。」

亞洲開發銀行主管帕克什(Manmohan Parkash)表示,孟加拉政府危機處理得宜,多虧了他們祭出適切的振興經濟計劃及社會保護措施。他說:「孟國的出口和海外匯款增加我們備受鼓舞,期盼經濟能持續復甦,達到預定的成長率目標。」

成衣業占孟國出口八成

孟加拉是全球僅次於中國的第二大成衣出口國,成衣業是孟國主要的出口收入來源。根據BGMEA提供的資料,2019~2020財年孟加拉總出口額336.7億美元,成衣業就貢獻其中的83%。

孟國有超過4,600家成衣工廠製作襯衫、T恤、夾克、毛衣、褲子等,做好的服飾主要外銷到歐洲、美國及加拿大,但新冠疫情擴散全球後,歐美服飾大廠紛紛取消訂單,連已進入生產階段的都難倖免。

BGMEA估計,疫情下1,150家成衣廠首當其衝,價值31.8億美元的訂單泡湯。相較2019年同期,孟加拉今年3月到6月損失49億美元的成衣代工訂單。

成衣廠無訂單可接,成千上萬的工人因此飯碗不保。22歲的穆蘇米(Mousumi)今年1月好不容易找到成衣廠的工作,沒多久就遇上疫情,她賺取每月1萬孟加拉幣(約台幣3,375元)的微薄薪資直到3月。

3月孟國政府為防疫情蔓延強迫工廠停工,4月工廠雖局部復工,穆蘇米仍處於待命狀態長達三個月,8月1日被正式解雇。穆蘇米說:「他們千篇一律的說詞是,因為新冠疫情只好裁員。」

