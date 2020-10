中東｜阿聯酋的太空夢

阿聯酋計畫2024年發射月球探測器, 倘若成功將成為全球第四個登月國家, 盼以此為跳板,實現2117年前殖民火星的宏願。

阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)追逐太空夢玩真的!繼7月「希望號」升空展開火星探測任務後,這個靠石油暴富的國家近日又宣布,計畫2024年發射探測器上月球。美夢成真的話不僅是阿拉伯世界首例,也是全球第四個成功登月的國家。

阿聯酋副總統兼總理、同時也是杜拜酋長的阿勒馬克圖姆(Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum)指出,阿聯酋的月球探測車名為「Rashid」,是以阿勒馬克圖姆已故父親Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum命名。Sheikh Rashid被尊為杜拜之父,是阿聯酋的創建者之一。

阿勒馬克圖姆並未詳述阿聯酋探月器計畫探索的地點,也未透露要以何種方式將探測器送上太空。照政府的解釋,阿聯酋探月器將研究月球表面的活動,以及不同表面如何與月球粒子相互影響。

重達十公斤的「Rashid」探測車,將攜帶二台高解析度相機,一是顯微鏡相機,另一是熱成像相機,還有一探測器和其他裝置。

一旦2024年順利成行,阿聯酋將是繼美國、前蘇聯及中國之後,第四個成功登月的國家。以色列與印度去年也嘗試挑戰登月任務,結果以失敗收場。

篩選登月地點

阿聯酋登月計畫經理馬魯奇(Hamad Al Marzooqi)表示:「想登月不是沒有道理,比起火星月球更靠近地球,讓我們能更頻繁執行任務。」馬魯奇透露,關於要從月球何處登陸,他們的團隊會從最後列入考慮的五處地點篩選。這幾個候選地點都位在月球正面的赤道地區,過去從未有太空船造訪過。

馬魯奇表示,印度和以色列登月失敗,在阿聯酋團隊心理投下陰影。他說:「看到這些登月任務沒有成功,我很失望。在你準備執行相同任務前目睹失敗例子,能確保我們不會重蹈覆轍。沒有一項太空任務是百分之百成功。」

最終目標移民火星

阿聯酋的太空野心早在這項登月計畫前就展露無遺,今年7月阿聯酋的火星探測器「希望號」(Amal)順利升空,去年也首次將太空人送上國際太空站(ISS)。

「希望號」交由三菱重工的H2A火箭搭載,從日本鹿兒島縣種子島太空中心發射升空,前往目的地火星,這不僅是阿聯酋破天荒的創舉,也是阿拉伯世界的第一次。「希望號」預定2021年2月抵達紅色星球,以此慶賀阿聯酋建國50周年紀念。

阿聯酋的探月任務若是大功告成,等於朝下一個太空願景邁進一大步,阿聯酋訂下2117年前移民到火星的遠大目標。

阿聯酋穆罕默德.賓.拉希德太空中心(Mohammed Bin Rashid Space Centre)的火星計畫經理阿爾萊斯(Adnan AlRais)指出:「登月任務助我們更加了解月球。長期來看,也能支持我們實現終極目標,將人類送上火星定居。」

阿爾萊斯負責的2117年殖民火星計畫,成立於2017年,以在百年內移民到火星上為目標,為此阿聯酋在沙漠打造「火星科學城」,模擬火星生活環境。

