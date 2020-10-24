大陸｜互聯網買菜大戰開打

受新冠肺炎疫情影響，大陸多個省市曾經歷了長時間的封城， 多數消費者湧入電商購買生鮮產品，加速互聯網巨頭布局生鮮業務的步伐， 上網買菜、社區團購等服務已成為「互聯網買菜」發展趨勢。

2018年，生鮮行業的新行銷模式社區團購興起，引起資本市場注意，整體融資金額超過人民幣（下同）40億元。2019年，社區團購降溫，但2020年受新冠肺炎疫情的影響反起死回生，再度引發大陸互聯網巨頭投入戰局。

疫情使社區團購復興



近日，拼多多旗下社區團購項目「多多買菜」正式上線。此外，美團旗下的社區團購業務「美團優選」則對外宣布加快擴張的步伐，兩大互聯網巨頭以社區團購的競爭模式，為「互聯網買菜」之爭拉開序幕。

多多買菜採取「預訂＋自提」模式，除了能夠讓社區生鮮門市創造線上收益外，更能夠服務社區的消費者。美團優選與多多買菜類似，採取「預購＋自提」模式，繼濟南、武漢後，美團優選兩個月內連續在大陸多個城市推出相關服務，以加速在全國範圍快速展開社區團購項目。

拼多多和美團兩大互聯網巨頭在生鮮社區團購領域上「狹路相逢」，不僅打響互聯網巨頭之爭，同時也對該行業的其他競爭者帶來衝擊。在社區團購領域中，包括：興盛優選、同程生活、食享會等買菜平台已經展開過激烈的競爭。同時，阿里巴巴旗下的盒馬菜市、京東集團旗下的京東到家等也加入了社區團購的混戰中。

因此，自拼多多和美團加入戰局後，互聯網買菜可能會迎來如同當年團購領域的「百團大戰」局面，最終被互聯網巨頭所統一。

據大陸市場調研機構網經社電子商務研究中心數據顯示，目前大陸的生鮮電商市場大約有4,000多家企業，其中有4％收入持平，88％面臨虧損問題，僅有1％的企業實現盈利。若互聯網巨頭燒錢加碼推出補貼措施，無疑會加速行業的洗牌。

外界分析，生鮮產品不但深受年輕消費者所喜愛，一般的年長者也是生鮮產品的主力消費者。隨著大陸人口數量增加，未來生鮮電商市場擁有很大的潛力。從目前的生鮮市場來看，社區的菜市場擁有時效性，超市覆蓋不夠密集，加上一、二線生活節奏偏快，一些居民尤其是上班族正面臨買菜問題，所以線上的社區團購模式具有一定的需求。

市場潛力仍然巨大



目前，大陸的生鮮市場規模近兆元，但生鮮電商滲透率相對較低，市場潛力仍然巨大，若相關平台給予一定的補貼力度，使電商平台的產品價格比一般菜市場的價格更低，將吸引龐大的消費者上網買菜。

然而，互聯網買菜也有其問題，尤其是消費者市場會發現其收到的菜不太新鮮，雖然巨頭爭相進軍生鮮市場，但線上買菜模式並沒有因為技術的提升或商品流轉方式的改變而帶來效率上提升。不過，受疫情等影響，2020年的生鮮市場環境更加嚴峻，勢必會加速行業洗牌，企業也將在困境中加速進行轉型升級。

事實上，從2019年開始，生鮮電商頻頻倒下，眾多生鮮電商平台在產品種類、服務體驗以及配送方面的特點並不突出，並且始終處於燒錢推出補貼吸引消費者、建構上網買菜消費習慣的階段，這種沒有形成核心競爭力的模式，無法持久延續。若生鮮電商要突破僵局，必須保證有穩定的供應鏈管道，加強高質量資源配置，才能讓消費者買到具有高性價比的商品。

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