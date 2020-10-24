大陸｜大陸網路文學走向海外

不少大陸網路文學企業紛紛開拓海外市場， 從出版授權到建立線上互動閱讀平台， 大陸網路文學的對外傳播已初露鋒芒。

在全球化與數位化的影響下，大陸網路文學逐步走向海外，閱讀網路文學成為不少海外讀者的日常生活習慣。據市場研究機構艾瑞諮詢統計，大陸網路文學的海外用戶數量達到3,193.5萬，海外市場規模為人民幣（下同）4.6億元。

綜合陸媒報導，2017年，大陸線上文學平台閱文集團的海外入口網站起點國際（Webnovel）上線，目前該網站共輸出900多部網路文學作品，涵蓋武俠、玄幻、都市等多種題材，累計點閱用戶數超過7,000萬。

有許多海外讀者在網路小說「詭秘之主」的讀者互動區留言：「求更新」、「千萬不要停止連載」。此外，例如人物分析、劇情走向猜測等評論比比皆是。在該小說的連載平台起點國際，海外讀者每天對各類小說的評論高達4萬多則。

故事元素喚起集體共鳴

隨著大陸企業不斷耕耘海外市場，閱讀大陸網路文學作品已成為風靡全球的習慣。根據艾瑞諮詢日前發表的「2020年中國網路文學出海研究報告」指出，2020年海外讀者數年增超過73.7％。

有91％海外讀者幾乎每天都會閱讀大陸網路文學，平均閱讀時間為117分鐘，有意願為大陸網路文學付費的海外用戶占比高達87.1％。

閱文集團相關負責人分析，人類對於故事的喜愛是共通的，透過故事塑造的英雄，其彰顯的價值觀中，有全人類相通的共鳴點。大陸網路文學的特質剛好是能夠講出溫暖人心、激烈奮進的好故事，蘊含著東方特色傳統文化元素，這本身就對海外讀者市場具有吸引力。

然而，由於海外文學作品從寫作到發售的周期較長，且紙本書籍售價不菲，造成閱讀市場內容供需不平衡。但隨著大陸網路文學的興起，順勢填補此一缺口。上述報告顯示，87.9％海外讀者表示，當海外奇幻文學無法滿足自身需求時，會選擇閱讀大陸網路文學。

近七年來，大陸本土網路文學市場規模持續成長，2019年規模年增26.6％至201.7億元。同時，大陸網路文學的海外規模與影響力也日益擴大。

翻譯要打破文化藩籬

不過，在發展過程中仍存在通路、文化差異、版權等潛在問題，其中翻譯問題能否妥善解決更是當務之急。

翻譯品質不高所導致的閱讀不順暢，已成為海外讀者面臨的最大痛點。在網路文學譯者溫宏文眼中，翻譯更重要的是讓不同文化無障礙交流與理解，因此翻譯網路文學時，要增加可讀性及流暢度。溫宏文舉例，比如「太極拳」一詞，旁邊就可以擺出打太極的影片連結，這樣既不會影響閱讀體驗，又能達到解釋說明的效果。

大陸網路文學涵蓋「神仙」等東方特色詞彙，而翻譯的準確性則影響著海外讀者對大陸文化的理解，因此設立一套契合的內容生產機制特別重要。為確保翻譯工作的標準化與優化，起點國際專門匯總700多個核心詞彙，建立網路文學作品翻譯對照表，藉此規範並提高網路文學的翻譯品質。

此外，充分利用人工智慧（AI）翻譯技術，也成為網路文學企業加速布局海外市場的首選。推文科技執行長童曄表示，AI翻譯系統可使行業效率提高3,600倍，翻譯成本卻是此前的1％。未來，透過人機協同優化翻譯品質，大陸網路文學將向海外進一步輸出，產業生態打造也將更趨完整。

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