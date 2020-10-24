東北亞｜文在寅的公平正義

就任以來「公平」、「公正」掛嘴邊的韓國總統文在寅， 被監察院爆出「非法」支付薪資給「親信」、「心腹」， 也讓文在寅再提「公平」一詞時，竟成為輿論嘲諷的題材。

最近，韓國監察院的監察報告直指韓國總統文在寅「非法」支付薪資給「親信」、「心腹」。

對監察院的監察報告，青瓦台表明：「不打算發表對監察院的監察結果發表評論。」但是，執政黨國會議員則將事件指為是監察院長崔在亨個人的反撲，甚至導向為不尋常的政治事件。

崔在亨主要在兩件事情上惹惱了青瓦台與執政黨。一是，文在寅政府為了實現非核政策，提前將月城核電廠1號機組除役，在國會要求調查下，監察院展開監察動作，卻沒有考慮「政治因素」，當時曾引起執政的民主共同黨人士的不滿，甚至要求崔在亨「提前辭職」。

二是，在監察委員出缺時，青瓦台曾向監察院推薦前法務部次長金浯洙為繼任人選，卻遭到崔在亨的拒絕。

那麼崔在亨是做了什麼事，讓青瓦台不打算特別評論、執政黨導向為不尋常的政治事件？

監察院「第一次」針對總統直屬的四個諮詢委員會：國家均衡發展委員會、經濟社會勞動委員會、就業委員會，以及政策策畫委員會，進行調查，調查結果，直陳文在寅「非法」支付薪資，對象全是文在寅的「親信」、「心腹」。

事證是，國家均衡發展委員會，從2019年1月至2020年1月，每月支付400萬韓元、總計5,200萬韓元，給時任委員長的宋在祜。

不合規 發薪給特定人

依據韓國相關法規，諮詢委員長是非常任職務，依法，可支付專家諮詢費，但不能像發薪資一樣每月固定給付費用，況且，同樣都是委員長，慶北大學教授金思悅自2020年3月以來，就不曾從青瓦台收過「專家諮詢費」。

還有就業委員會，因為委員長是文在寅，因此，青瓦台給付的對象是副委員長，依據監察結果發現，2017年6月至2018年2月固定每月支付628萬韓元，總計5,513萬韓元給時任副委員長、現為光州市長的李庸燮。接著從2018年4月到2020年2月，每月固定支付641萬韓元、總計1億4,099萬韓元給時任副委員長、前國會議員李穆熙。

同樣的，依據韓國相關法規，副委員長只有在負責收集資料以及實地進行調查時，才能領取一定額度的「協助國家工作」的補貼，也就是有做事，才有錢。而且，同樣的，在他們之後，擔任副委員長的亞洲大學教授金容基，沒有獲得任何的費用。

經濟社會勞動委員會，從2017年8月起一直由前民主勞動党代表文成賢擔任委員長，誇張是，不但每月有固定收入，還會加薪：2017年是每月固定607萬韓元，2018年到2019年則每月638萬韓元，2020年至今，每月649萬韓元。

平平都是委員長、副委員長，同工卻有人有酬，有人無酬，其間差別在「親疏有別」。宋在祜，2017年韓國總統大選時，是文在寅陣營的「國民發展委員會」，在文在寅入主青瓦台後，先在「國家均衡發展委員會」養望，之後代表執政黨參選，現為韓國國會議員。

人親 就易失公允

李庸燮，2017年總統大選時，是文在寅陣營的「緊急經濟對策團長」，李穆熙則是2012年總統大選時，是文在寅陣營的「策畫本部長」。顯然，宋在祜他們，即使不是文在寅的「親信」、「心腹」，他們也都是文在寅當年打選戰的「盟友」。

監察院的監察結果，不論是否為崔在亨的反撲，還是不尋常的政治事件，文在寅用納稅人的錢，不合規的「照應」政壇的選戰盟友，無論如何都背離他一向主張的公平、公正。加上，文在寅政府上任以來，不斷的爆發入學考試、兵役、就業等的弊端，這也讓文在寅日前在一場演講中提了30多次「公平」一詞，而成為輿論嘲諷的題材。

精句選粹

Close associates of President Moon Jae-in received illegal monthly payments while serving in top posts of presidential advisory groups.

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