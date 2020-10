北美｜搬離矽谷被減薪

新冠肺炎大幅改變矽谷科技業的工作形態, 部分員工現在能夠在遠端工作,搬離愈來愈不適合人居的舊金山灣區, 但找回生活品質的代價就是減薪。

以員工福利優渥聞名的矽谷科技企業,在新冠肺炎疫情入侵美國後,開放員工在遠端工作,部分企業甚至宣布永久實行。員工離開生活費高昂的舊金山灣區,到其他物價相對較低的城市生活,卻得面臨薪資依居住地物價調整的事實,減薪幅度甚至多達兩位數。

薪資比照當地物價

雲端軟體公司Vmware在2020年稍早便向員工表示,他們可以永久在家上班。不過該公司近期決定,員工若是搬遷至物價較低的城市,例如從舊金山灣區搬到丹佛,薪資將調降18%。

線上付款新創公司Stripe甚至提供員工一次性津貼2萬美元,協助他們搬離紐約、西雅圖,或舊金山灣區等生活費昂貴的城市,但離開上述大型城市的員工薪資將會減少10%。凡是2020年底前做出移居決定的任何員工,都能獲得這筆補貼。

臉書允許員工繼續在家上班直至2021年6月,該公司預期未來十年可能有一半的員工選擇在遠端工作,不過工作地點將影響薪資水準。如果員工搬到物價比舊金山灣區更低的地方,可能自2021年1月起就會被減薪。

推特是率先開放員工永久在家上班的企業之一,但薪資也將比照當地物價。其實早在疫情爆發之前,推特執行長多爾西(Jack Dorsey)便一直希望能分散人力,疫情成為執行該計畫的催化劑。

繼推特之後,微軟也允許員工永久在遠端上班,但薪資和福利也會依據公司的城市別薪酬標準來調整。

就企業的觀點而言,依據地理位置調整薪資的邏輯很簡單,舊金山的物價水準遠遠高於愛達荷州的波夕(Boise),或是堪薩斯州的托皮卡(Topeka),搬到生活費低廉的城市,也找不到薪資水準與舊金山相當的工作。

減薪計畫造成長期享有豐厚薪酬的科技人才,與部分全球知名企業之間關係緊張。

企業表示,依據工作地點的生活成本調整薪酬水準,是許多企業機構的標準做法,美國聯邦政府便是如此,以房價和其他因素來調增或調減薪資。讓拿著舊金山薪資水準的人到懷俄明州工作,對目前和未來在物價較低城市工作的遠端員工不公平。

減薪恐使人才另謀高就

然而矽谷科技業不是一般公司,科技業者拿出誘人的薪資福利,例如免費餐點、按摩、托兒和乾洗等,目的就是吸引人才。臨時人力管理公司PRO Unlimited執行長阿克羅伊德(Kevin Akeroyd)表示,減薪可能讓大量心生不滿的員工另謀高就。

目前仍不清楚有多少人會搬離灣區,或是科技業的薪資水準會出現什麼變化。包括臉書在內的企業要求員工,若是有移居計畫請在2021年1月1日前知會公司。

科技顧問公司Sequoia 10月調查美國240家科技企業的初步結果顯示,33%的企業尚未決定員工永久遷離的薪資政策,22%的受訪者表示會調整薪資,20%則表示維持不變。

Tech workers fleeing the San Francisco Bay Area to work remotely amid the pandemic are facing a new reality: pay cuts.



