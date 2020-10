北美｜民粹領袖怕川普落選

專家認為,若川普在美國總統大選落敗, 民粹主義浪潮可能消退, 連帶拖累其他民粹領導人未來發展。

全球各地民粹領袖高度關注美國11月總統大選結果,深怕川普輸掉選舉恐導致民粹主義浪潮戛然而止,連帶影響到他們自己的政治前途。

這些人包括義大利極右派領袖薩爾維尼(Matteo Salvini)、印度總理莫迪、英國首相強生、巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)與匈牙利總理奧班(Viktor Orban)等。

維也納中歐大學(CEU)國際關係學院教授珍妮(Erin Kristin Jenne)表示:「川普身為全球超級強權美國的民粹領袖,是其他同類領導人的最大盟友。若他在11月大選不幸落敗,恐怕會對這些民粹政府帶來極大打擊。」

川普 他們的最大盟友



這些民粹領袖以川普為首,他們的政治哲學或理念相似、立場偏右,經常高舉民族主義旗幟、反對建制派與移民,對於全球化抱持懷疑或全然否決的態度。

以英國脫歐為例,強生認為脫歐能壯大英國並改善當地就業機會,而這與川普主打的「讓美國再次強大」口號有異曲同工之妙。

兩者另一個共通點在於,這些行動的訴諸對象以遭政治菁英遺忘、冷落的偏鄉民眾為主。

專家認為,川普2016年贏得美國總統大選,顯示民粹主義浪潮達到高峰。但川普四年任期並未做出一番成績,加上近日防疫表現不佳、美國經濟受到疫情拖累而放緩,導致他連任機率大降。

美國哥倫比亞大學政治理論學教授爾賓納提(Nadia Urbinati)表示:「鑑於美國對於其他民主國家的影響極大,特別是歐洲地區,若川普輸掉大選的話,肯定會令這些民粹領袖聲勢下滑。」

爾賓納提指出,白宮前策略長巴農(Steve Bannon)投注大量資源與精力,將川普打造成民粹主義浪潮的指標人物,而川普自己也將這個形象發揚光大。

民粹政府常策略結盟

珍妮表示,從歷史經驗來看,民粹政府之間經常策略結盟,不論是偏左派的委內瑞拉前總統查維茲(Hugo Chavez)或偏右派的匈牙利總理奧班皆是如此。查維茲過去便曾尋求古巴革命領袖卡斯楚(Fidel Castro)與伊朗前總統艾馬丹加(Mahmoud Ahmadinejad)的支持。

但也有人認為,川普輸掉大選僅能說是民粹浪潮一次小挫敗,尚不至於導致此現象全面潰敗。

《大西洋》(The Atlantic)月刊作家、長期關注民粹現象的瑟漢(Yasmeen Serhan)指出,對於這些民粹領柚而言,川普絕對是最強的盟友,其中許多人和他交情甚篤。他們樂見川普順利連任、再做四年,但即便川普選舉失利,也不會動搖他們的群眾基礎。

瑟漢表示:「這件事非常複雜。支持義大利薩爾維尼的群眾並不會因為川普失勢就把票投給其他人。這些民粹領袖在意的是自己國家、關心的是國內議題,因此我不認為川普輸掉11月選舉會妨礙到他們的前途發展。」

精句選粹

