非洲｜疫情死亡率意外低

專家先前預言，醫療資源缺乏的非洲， 受到疫情重擊勢必死傷慘重， 但時至今日，這樣的情況卻沒有發生。

當新冠病毒疫情在今年2月擴散至非洲時，由於非洲公衛系統負擔原本就相當沉重，檢測設備的不足，加上擁擠的貧民窟，這使當時專家預言，這塊黑色大陸即將面臨一場災難。

新冠病毒已經對歐亞富國造成嚴重災情，一個聯合國組織在4月指出，即便採取社交距離措施，預估今年非洲將有30萬人死於新冠病毒。世界衛生組織（WHO）也在5月警告，若非洲疫情沒有控制住，預料新冠病毒將奪去19萬人性命。

控制得宜 打臉專家

然而到目前為止，新冠病毒在全球死亡人數已突破100萬人，但原本被認為可能是重災區的非洲，疫情控制卻遠比預期更好，且染疫死亡率也低於其他大陸。

根據路透數據顯示，截至10月19日，非洲累計有逾165.6萬人感染新冠肺炎，大約3.9萬人喪命，死亡率約達2.4％，反觀北美染疫死亡率達2.9％，歐洲達4.5％。

義大利、英國等受到疫情嚴重打擊的國家，新冠病毒死亡率各高達11.6％、9.0％。非洲一些受到病毒襲擊嚴重的國家如衣索比亞的死亡率僅1.6％，奈及利亞與南非的死亡率各為1.9％、2.4％。

許多非洲國家的醫院皆表示，新冠病毒的住院率正持續下滑。

受益人口結構年輕



倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）教授、目前任職於辛巴威首都哈拉雷的Parirenyatwa醫院集團的費朗（Rashida Ferrand）表示，「就我們所見，無論是感染率或死亡率，這裡都不太可能出現像歐洲的災情。」

究竟是什麼原因讓非洲疫情未如外界預期的嚴重？科學家及公衛專家認為這受到許多因素影響，包括非洲人口結構相對年輕、先前病毒疫情的慘痛教訓。再者，新冠病毒進入非洲時間比其他大陸都晚，使非洲政府能有時間準備，醫療人員得以先設立戰地醫院，取得呼吸器等設備，從其他地區學習改善後的治療方式。

奈洛比大學熱帶與傳染病中心研究員麥萬吉（Thumbi Mwangi）說：「我們得到寶貴的時間，這讓我們能夠進行預備工作，是別人沒有辦法做到的。」

一些科學家還認為，部分非洲國家會定期向孩童施打結核桿菌疫苗，可能有助於降低新冠病毒死亡率。

另有一派理論推測，過去接觸過冠狀病毒、包括曾因此引發一般感冒的人，讓這些原本被視為最易受感染的社區，可能反而擁有對新冠病毒擁有一定程度的抵抗力。

對此，南非傳染病學專家、向政府提供新冠病毒建言的卡里姆（Salim Abdool Karim）指出，「目前有很多間接證據，但卻沒有確切證據而夠證明這點。」

WHO非洲區主任莫蒂（Matshidiso Moeti）則提及，許多非洲國家的國際旅遊受限，而且與其他大陸相比，非洲的國內旅行也比較困難，可能是讓疫情沒有惡化的原因之一。

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Africa’s COVID-19 fatality rates lower than Europe, U.S.

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