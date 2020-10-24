東北亞｜菅義偉拚明年辦東奧

由於爆發新冠肺炎疫情，2020年國際體壇最大盛事東京奧運被迫延期， 外界甚至質疑最後可能宣布停辦，但9月菅義偉出任日本新首相後， 馬上表態會在2021年夏季舉辦東奧的決心。

2020奧運日本籌備多時，無奈卻爆發新冠肺炎疫情，日本內部出現延後舉行甚至直接宣布停辦的聲音，但日本新任首相菅義偉一上台便宣布於2021年夏天舉辦東奧的決心。

9月底在一份為聯合國大會預錄的影片中，菅義偉表示，「我將繼續竭盡所能，歡迎大家在明年來參加一個安全的奧運。」他還強調，不顧一切要辦奧運也是為了證明「人類已經打敗的新冠疫情。」

國際奧委會副主席柯茲（John Coates）也表態，「東奧必須要舉辦。」

親近菅義偉的執政黨核心人物表示：「大多數的工作已準備就緒，所以奧運無論如何將不計代價舉行。」

部分賽事擬禁觀眾入場

他補充說：「目前的構想是可能限制觀眾人數，有些競賽項目甚至可能禁止觀眾入場。」

另一名消息人士也指出，觀眾人數可能會視各個競賽項目而定，無法使用門票的人可獲得退款。「最重要的還是電視轉播，比賽時現場有無觀眾其實比較次要。」

根據國際奧委會的資料顯示，2016年里約奧運的門票銷售收入總計3.21億美元，而電視轉播業務的總收入則達28.7億美元。

消息人士補充說：「菅義偉已向聯合國保證必辦奧運，接下來他就得兌現承諾。」

然而，日本民眾對於要不要舉辦奧運仍有很大的疑慮。根據NHK 6月所做的民調，針對2021年夏天是否舉行奧運，有三成五認為應該進一步延期，有三成一認為應該停辦，而認為應該照計畫舉行的只有二成六。

換句話說，認為應該延期或停辦的人高達將近七成，其中超過半數以上所持的理由都是擔心全球疫情的持續惡化。此外，共同通信社也在7月中進行民調，結果支持再延期或停辦者的比率更達70.1％，比NHK的數據還要高。

奧運贊助商保持觀望

連奧運贊助商也都保持觀望。根據NHK在6月另一份針對贊助商所做的調查發現，在奧運確定延期到2021年夏季後，已同意延長贊助合約的廠商只有一成二，多達六成五的贊助商仍無法決定是否續約贊助。

消息人士指出，由於菅義偉表達力辦東奧的決心，加上新政府對於東奧舉辦規模的立場比安倍更具協商的彈性，日本東奧2021年夏季舉行的可能性確實明顯提升。安倍政府主張東奧只是延期，但需完全比照之前的規模舉辦。一名經常與菅義偉討論相關議題的財務省高層透露，「與安倍主政時期相比，目前的政府立場已大相徑庭，2021年夏天確實有可能舉辦奧運。」

針對東奧的規格，最終的決定權還在國際奧委會。國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）指出，主辦國目前的規畫是2021年東奧會開放國際觀眾入境。

日本疫情相對穩定，東京都迄今確診人數約2.9萬例，日本全國迄今新冠肺炎死亡人數約1,700人，遠少於美國的21萬和英國的4.3萬。

精句選粹

New Japan PM Suga etermined?to host Tokyo Olympics in 2021.

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