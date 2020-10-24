南美｜祕魯快篩試劑頻出包

新冠肺炎疫情爆發迄今，祕魯死亡率居全球之冠。 專家指出，新冠檢測試劑頻頻出包， 是導致該南美洲國家死亡率躍居世界最高的原因。



在疫情爆發初期，祕魯政府面臨一個窘境。他們知道要追蹤疫情的最佳方式是對病毒進行測試，不過他們卻沒有實驗室、設備或相關技術人員。不像其他國家，祕魯必須倚賴快速的抗體血液測試來對可疑病例進行篩檢。但由於該試劑最大缺點在於無法檢測初期是否遭到病毒感染，這也使得該國不能在第一時間發現確診病例並要求隔離。

這也迫使該國轉而尋求更便宜的替代方式，就是向外國購買抗體檢測試劑。這些試劑的價格不僅低廉，而且只要數分鐘就可得知結果。

新冠死亡率居冠

因此今年3月，祕魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）宣布他已大批購買160萬劑的檢測試劑，其中多數都是抗體檢測試劑。

然而數月過去，根據專家接受訪問的說法，下定的訂單、進口紀錄、政府資料與病患數目，都再三顯示當初祕魯政府押注這種抗體檢測快篩試劑，是將祕魯帶向危險道路的行動。

流行病學家強調，試劑失準導致許多偽陽性與偽陰性的結果出現，反導致祕魯疫情更加惡化。

根據約翰霍普金斯大學的統計指出，今日祕魯已成為全球新冠死亡人數最高的國家，專家相信病毒檢測方式錯誤，是其中一項原因。

祕魯前衛生部長薩摩拉（Victor Zamora）表示：「這是多重系統的錯誤」，他警告祕魯政府應立即停止這種快篩試劑。

當疫情最早在中國爆發時，亞洲與歐洲等科學家透過新冠病毒的基因組定序，研發出他們的病毒檢測試劑。不過像是非洲與拉丁美洲等國家，由於缺乏技術與資金、必須等待檢測試劑上市再向他國購買。但也因為對篩檢試劑的需求量過大，導致這些國家不一定可以獲得想要的數量。

非洲疾病管制與預防中心局長坎佳松（John Nkengasong）指出，全球合作的破局與國際整合的失敗，已將非洲推出病毒篩檢市場。

及早因應或是具有相對強勁醫療衛生系統的國家，能在疫情剛開始擴張之際就做好充分準備。例如哥倫比亞在確診本土首個病例的兩周後，該國22家民間與公共實驗室就已簽約對患者進行病毒核酸的PCR測試。不過祕魯卻只有一家實驗室，每天最多只能對兩百人進行測試。

祕魯長久已來投資在公共衛生的經費僅占國內生產毛額（GDP）一小部分。因此當疫情席捲整個南美洲時，祕魯在抗疫上的不足也就顯得更加明顯。

醫療設備嚴重不足

該國目前治療新冠病人的加護病床只有100張。過去貪腐醜聞令該國多數的醫院興建計畫被迫停止，此外醫護人員嚴重匱乏，也迫使該國在緊急時期必須對外召募。

即使直到今日，祕魯在醫療設備的需求還是無法獲得滿足。現在該國的加護病房只有兩千多張病床，遠不及佛羅里達州的6千張病床。

加上該國的貧窮人口眾多，許多民眾必須靠打零工過活下，也加深政府落實隔離制度的困難，而讓祕魯政府更無法有效的遏制疫情擴散。

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