歐洲｜企業賣藝品抗疫

疫情帶動居家上班的新工作型態,營業場所或辦公室面積隨之縮減, 一家家企業開始把閒置的藝術收藏賣掉變現, 以解資金窘迫的燃眉之急。

佳士得9月拍賣一批瑞士藝術品,其中兩件拍品的賣家是義大利裕信銀行(UniCredit)。裕信透露,瑞士名雕刻家丁格利(Jean Tinguely)的作品拍得7.5萬瑞郎(約台幣240萬),有助替該行倡議的「社會影響銀行」(Social Impact Banking)挹注財源。

這場在線上進行的拍賣沒受到太大關注,拍賣會上的賣家一向以私人收藏家居多,但近來不少企業,尤其是銀行,悄悄將公司多年來收藏的藝術品一件件脫手。

德意志銀行(Deutsche Bank)的企業藝術品收藏之豐,在全世界可謂數一數二,但德意志銀行藝術部門主管胡特(Friedhelm Hutte)透露,該行收藏的藝術品已出脫掉4,000件。他說:「分行的數量愈來愈少,影響到藝品收藏的需求,我們收藏藝術品是基於讓工作場所處處有藝術的理念。」

隨著金融業數位化,加上因應疫情推出全新「混合工作模式」,允許員工增加在家辦公時間,這家德國最大銀行已關閉超過500家分行。辦公室與銀行分支變少,代表懸掛藝術品的牆面空間跟著縮減。

但英國航空(British Airways)缺少的不是牆面空間而是顧客。英航的頭等艙貴賓室因疫情關係空蕩蕩,該公司7月將裡頭積了灰塵的藝術品,以220萬英鎊的價格出售,來解資金短缺之急。

去年宣告破產清算的全球最古老旅行社湯瑪斯庫克集團(Thomas Cook)也因為缺錢,最近忍痛割愛一座有3,000年歷史的埃及雕像,賣得15萬英鎊。

疫情改變企業運作型態



疫情改變企業的運作型態,舉行小組會議、與客戶會面甚至開董事會,如今都是在線上進行。以員工長時間埋首辦公桌著稱的「魔術圈」(指的是倫敦五家頂尖律師事務所),也出現居家辦公的行程表。

連同德意志銀行在內的部分銀行,早在新冠疫情席捲前就有清空辦公室的動作。施羅德(Schroders)等其他金融機構,則提出在家上班的全新計畫。英國首相強生9月再次呼籲辦公室員工盡可能在家工作,在此之前,英國重返辦公室的勞動力不到一半。

這些現象對藝術品收藏來說代表什麼仍未可知,但不是什麼好兆頭。繼英航之後,主要拍賣場再無舉辦大型企業藝術品拍賣會,可是有好幾家拍賣業者表示已在進行估價。

裕信銀行指出,賣掉的大師鉅作,將以年輕新崛起的藝術家作品取代。

年輕藝術家獲得支持



德意志銀行也開始增加其藝術收藏的「現代性」,去年該行將掛在華爾街總部大廳的德國藝術家李希特(Gerhard Richter)畫作《浮士德》(Faust)出售。藝術主管胡特說:「藝術品是我們行銷以及與顧客打好關係的一環,我們勤用藝術來建立顧客關係,和客戶對話。」

不少企業用行動支持年輕藝術家,德意志銀行、瑞銀集團、裕信銀行等金融巨頭,不僅贊助獎勵新銳藝術家,而且收購他們的作品。

企業的形象及品牌意識逐漸高漲,它們期盼藝術能營造出公司的包容和前衛形象,儘管未必符合事實。像Mayer Brown律師事務所偏好收藏女性藝術家的創作,來提升這個行業的多元性。

