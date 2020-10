南亞｜印度年輕人瘋炒股

新冠肺炎疫情導致印度經濟衰退、所得減少, 居家防疫措施讓空閒時間變多, 刺激民眾搶進股市開拓新財源,特別是千禧世代的族群。

印度數百萬名千禧世代的年輕人在新冠肺炎疫情期間搶進股市,封城措施讓待在家的時間變多了,加上疫情造成經濟衰退、收入下滑,刺激民眾到股市另闢財源。

新開戶多為千禧世代

自印度實施第一波封城措施的頭六個月,印度集中保管服務公司(Central Depository Services India;CDSL)的新開戶數激增將近20%,9月甚至超過2,500萬戶。

另據印度證券交易委員會(SEBI)數據,在印度新開立的證券戶中,絕大多數是24至39歲的千禧世代。

IDC Financial Insights亞太地區研究部門主管瓦蘇德萬(Ganesh Vasudevan)表示,疫情衝擊印度經濟和壓低利率,於是年輕人前進股市開創財源。「疫情的關係,還有印度缺乏與股票相競爭的資產類別,促使年輕人蜂擁至股市。」

除了傳統股市交易服務湧現開戶潮,多個線上投資平台也出現開戶數和交易量激增的情況。線上平台具備手續費低廉和易於投資海外市場等特性,格外吸引年輕、較無經驗的投資人。

印度以客戶數計最大的線上交易平台Zerodha,宣稱每日交易量達500萬至700萬筆,超越美國熱門股票交易平台羅賓漢(Robinhood)的430萬筆。

此外,協助印度投資人購買美股的線上券商Stockal表示,4~9月間千禧世代的投資人激增50%,交易量暴300%至1.6億美元。

瓦蘇德萬表示:「開戶手續簡便、無縫行動平台,加上便宜的網路,進一步鼓勵散戶錢進股市。」

印度股民偏好科技股

疫情大流行期間,遠端工作和社交距離措施刺激數位服務需求,科技類股成為股市一大贏家。

Stockal共同創辦人暨執行長斯里瓦斯塔瓦(Sitashwa Srivastava)表示:「投資人大舉湧進科技股和ETF,特斯拉(Tesla)是股民偏愛的標的。」

Stockal逾四分之一(27%)的用戶買進特斯拉股票。印度股民買進的熱門個股還包括微軟、蘋果、亞馬遜,和軟體即服務(SaaS)公司。

不過瓦蘇德萬表示,印度股市還是散戶的「主力市場」。印度股市3月遭受沈重賣壓後,部分分析師預期,印度主要指數可望在未來幾個月強勁反彈。

近期國際股市波動劇烈,令不少投資人飽受驚嚇,許多人開始猜想,持續數個月的漲勢是否即將進入尾聲。

Stockal共同創辦人巴哈拉瓦吉(Vinay Bharathwaj)表示,短期市場波動可能持續,特別是在美國總統大選之前。他認為市場震盪並不會影響投資人的投資腳步。

線上券商Cube Wealth創辦人暨執行長科塔里(Satyen Kothari)的看法相同,投資人不應該受到短期市場波動阻礙,而是要放眼長期。他建議投資新手剛開始慢慢來,累積由不同資料類別構成的多元投資組合,例如股票、基金和另類投資,再隨著時間逐漸擴增資產。

精句選粹

India’s youth population is driving a boon in the country’s investment landscape as millions have been piling into stock trading during the pandemic.

延伸閱讀