南亞｜印度年輕人瘋炒股

新冠肺炎疫情導致印度經濟衰退、所得減少， 居家防疫措施讓空閒時間變多， 刺激民眾搶進股市開拓新財源，特別是千禧世代的族群。

印度數百萬名千禧世代的年輕人在新冠肺炎疫情期間搶進股市，封城措施讓待在家的時間變多了，加上疫情造成經濟衰退、收入下滑，刺激民眾到股市另闢財源。

新開戶多為千禧世代

自印度實施第一波封城措施的頭六個月，印度集中保管服務公司（Central Depository Services India；CDSL）的新開戶數激增將近20％，9月甚至超過2,500萬戶。

另據印度證券交易委員會（SEBI）數據，在印度新開立的證券戶中，絕大多數是24至39歲的千禧世代。

IDC Financial Insights亞太地區研究部門主管瓦蘇德萬（Ganesh Vasudevan）表示，疫情衝擊印度經濟和壓低利率，於是年輕人前進股市開創財源。「疫情的關係，還有印度缺乏與股票相競爭的資產類別，促使年輕人蜂擁至股市。」

除了傳統股市交易服務湧現開戶潮，多個線上投資平台也出現開戶數和交易量激增的情況。線上平台具備手續費低廉和易於投資海外市場等特性，格外吸引年輕、較無經驗的投資人。

印度以客戶數計最大的線上交易平台Zerodha，宣稱每日交易量達500萬至700萬筆，超越美國熱門股票交易平台羅賓漢（Robinhood）的430萬筆。

此外，協助印度投資人購買美股的線上券商Stockal表示，4～9月間千禧世代的投資人激增50％，交易量暴300％至1.6億美元。

瓦蘇德萬表示：「開戶手續簡便、無縫行動平台，加上便宜的網路，進一步鼓勵散戶錢進股市。」

印度股民偏好科技股

疫情大流行期間，遠端工作和社交距離措施刺激數位服務需求，科技類股成為股市一大贏家。

Stockal共同創辦人暨執行長斯里瓦斯塔瓦（Sitashwa Srivastava）表示：「投資人大舉湧進科技股和ETF，特斯拉（Tesla）是股民偏愛的標的。」

Stockal逾四分之一（27％）的用戶買進特斯拉股票。印度股民買進的熱門個股還包括微軟、蘋果、亞馬遜，和軟體即服務（SaaS）公司。

不過瓦蘇德萬表示，印度股市還是散戶的「主力市場」。印度股市3月遭受沈重賣壓後，部分分析師預期，印度主要指數可望在未來幾個月強勁反彈。

近期國際股市波動劇烈，令不少投資人飽受驚嚇，許多人開始猜想，持續數個月的漲勢是否即將進入尾聲。

Stockal共同創辦人巴哈拉瓦吉（Vinay Bharathwaj）表示，短期市場波動可能持續，特別是在美國總統大選之前。他認為市場震盪並不會影響投資人的投資腳步。

線上券商Cube Wealth創辦人暨執行長科塔里（Satyen Kothari）的看法相同，投資人不應該受到短期市場波動阻礙，而是要放眼長期。他建議投資新手剛開始慢慢來，累積由不同資料類別構成的多元投資組合，例如股票、基金和另類投資，再隨著時間逐漸擴增資產。

精句選粹

India’s youth population is driving a boon in the country’s investment landscape as millions have been piling into stock trading during the pandemic.

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