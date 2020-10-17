北美｜飲食指南建議減糖

為打擊肥胖，最新修正版的美國飲食指南將建議民眾對添加糖的攝取量從目前占每天總熱量的10％下修到6％。圖／美聯社

為打擊肥胖，

美國飲食指南將建議民眾對添加糖的攝取量從目前占每天總熱量的10％下修到6％。

不過這項減糖行動也引發飲料與糖果業者的強烈反彈，認為新目標根本難以達成。

負責對美國飲食指南進行修正的聯邦政府旗下委員會建議，民眾每天的添加糖攝取量應限制到占總熱量的6％，比目前指南建議的10％還低。這項減糖行動，雖然凸顯美國政府打擊肥胖的決心，但在同時也引發飲料與糖果業者的強烈反彈。

該委員會提出的建議，主要是因應美國民眾的肥胖問題日益嚴重，希望藉由改變飲食習慣來減緩這項健康隱憂。肥胖可能導致健康問題增加，包括第二型糖尿病、心臟疾病與癌症、並且還讓感染到新冠病毒的病患容易演變成重症。

校園吹起減糖運動

北卡羅來納大學營養部門負責人邁爾戴維思（Elizabeth J. Mayer-Davis）表示，在美國與營養相關的最大健康挑戰之一就是過重與肥胖。她目前是隸屬該委員會的飲料與添加糖專門小組主管。

根據該委員會針對2013到2016年的資料進行分析，發現將近三分之二的美國民眾，每天添加糖的攝取量已超過總熱量的10％。

另外美國疾病管制與預防中心（CDC）發步的2017到2018年健康調查報告，美國民眾肥胖比率為42％。至於在各個年齡族群當中，2到5歲的幼童有近14％屬肥胖、6到11歲肥胖比重為18％、12到19歲該比重更升高到21％。因此工作小組建議兩歲以下幼兒不應該攝取任何添加糖，這也是第一個將兩歲以下幼兒的飲食建議列入美國飲食指南。

新限制只限用於添加糖，這是指在產品加工過程中添加使用的糖。常見的添加糖有糖霜、黑糖、紅糖、玉米糖漿、果糖、高果糖玉米糖漿、葡萄糖、蜂蜜、楓糖漿、轉化糖、麥芽糖漿、蔗糖、砂糖、白糖、海藻糖等，但不包括人工甜味劑及自然存在食物內的糖，例如牛奶和水果中的糖。

目前美國飲食的添加糖，主要來源是含糖的飲料，例如星巴克一杯16盎司的南瓜肉桂拿鐵就含有50公克的添加糖，已占每日總熱量2000卡路里的10％。添加糖的其他來源還包括甜點、糖果、加糖的咖啡與茶、早餐玉米穀片與能量棒等。

含糖飲料 熱量爆表

然而該委員會並沒有建議民眾不應該攝取含有天然糖份的食物，因為這些食物還具有其他營養，對美國民眾而言，這些營養攝取量反是不足。

整體而言，該委員會建議美國民眾多吃含有良好營養成份的食物，像是蔬果、全麥食品、瘦肉與家禽肉等、少食用添加糖的食品與飲料、精緻穀類與大量紅肉。

美國飲食指南每五年會修正一次。負責修訂的該委員會已在7月發布建議，之後美國農業部與美國衛生及公共服務部將會進行檢視，並在年底發布最終版的飲食建議。

不過美國飲料協會對於委員會提出的減糖建議則表示不滿，認為政府應繼續把限制維持在10％。該協會指出，目前的目標已經很難達成，如果限制再下修，恐令它們處境更加為難。

先前為配合該指南，許多業者推出小份量與減糖產品。全美糖果協會也批評，該委員會並沒有拿出具有說服力的新數據，來支撐它將添加糖比重降至6％的說法。

精句選粹
Americans should get no more than 6% of their daily calories from added sugar, a federal committee recommends, down from the current 10% guideline.

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工商時報 蕭麗君

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