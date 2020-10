北美｜飲食指南建議減糖

為打擊肥胖, 美國飲食指南將建議民眾對添加糖的攝取量從目前占每天總熱量的10%下修到6%。 不過這項減糖行動也引發飲料與糖果業者的強烈反彈,認為新目標根本難以達成。

負責對美國飲食指南進行修正的聯邦政府旗下委員會建議,民眾每天的添加糖攝取量應限制到占總熱量的6%,比目前指南建議的10%還低。這項減糖行動,雖然凸顯美國政府打擊肥胖的決心,但在同時也引發飲料與糖果業者的強烈反彈。

該委員會提出的建議,主要是因應美國民眾的肥胖問題日益嚴重,希望藉由改變飲食習慣來減緩這項健康隱憂。肥胖可能導致健康問題增加,包括第二型糖尿病、心臟疾病與癌症、並且還讓感染到新冠病毒的病患容易演變成重症。

校園吹起減糖運動

北卡羅來納大學營養部門負責人邁爾戴維思(Elizabeth J. Mayer-Davis)表示,在美國與營養相關的最大健康挑戰之一就是過重與肥胖。她目前是隸屬該委員會的飲料與添加糖專門小組主管。

根據該委員會針對2013到2016年的資料進行分析,發現將近三分之二的美國民眾,每天添加糖的攝取量已超過總熱量的10%。

另外美國疾病管制與預防中心(CDC)發步的2017到2018年健康調查報告,美國民眾肥胖比率為42%。至於在各個年齡族群當中,2到5歲的幼童有近14%屬肥胖、6到11歲肥胖比重為18%、12到19歲該比重更升高到21%。因此工作小組建議兩歲以下幼兒不應該攝取任何添加糖,這也是第一個將兩歲以下幼兒的飲食建議列入美國飲食指南。

新限制只限用於添加糖,這是指在產品加工過程中添加使用的糖。常見的添加糖有糖霜、黑糖、紅糖、玉米糖漿、果糖、高果糖玉米糖漿、葡萄糖、蜂蜜、楓糖漿、轉化糖、麥芽糖漿、蔗糖、砂糖、白糖、海藻糖等,但不包括人工甜味劑及自然存在食物內的糖,例如牛奶和水果中的糖。

目前美國飲食的添加糖,主要來源是含糖的飲料,例如星巴克一杯16盎司的南瓜肉桂拿鐵就含有50公克的添加糖,已占每日總熱量2000卡路里的10%。添加糖的其他來源還包括甜點、糖果、加糖的咖啡與茶、早餐玉米穀片與能量棒等。

含糖飲料 熱量爆表

然而該委員會並沒有建議民眾不應該攝取含有天然糖份的食物,因為這些食物還具有其他營養,對美國民眾而言,這些營養攝取量反是不足。

整體而言,該委員會建議美國民眾多吃含有良好營養成份的食物,像是蔬果、全麥食品、瘦肉與家禽肉等、少食用添加糖的食品與飲料、精緻穀類與大量紅肉。

美國飲食指南每五年會修正一次。負責修訂的該委員會已在7月發布建議,之後美國農業部與美國衛生及公共服務部將會進行檢視,並在年底發布最終版的飲食建議。

不過美國飲料協會對於委員會提出的減糖建議則表示不滿,認為政府應繼續把限制維持在10%。該協會指出,目前的目標已經很難達成,如果限制再下修,恐令它們處境更加為難。

先前為配合該指南,許多業者推出小份量與減糖產品。全美糖果協會也批評,該委員會並沒有拿出具有說服力的新數據,來支撐它將添加糖比重降至6%的說法。

