北美｜兩大可樂調整飲品

新冠疫情全球大流行, 消費行為也發生遽變, 百事可樂與可口可樂兩大飲料巨擘隨之做出產品調整。

全球軟性飲料龍頭可口可樂面對新冠疫情的衝擊,打算縮減產品線因應,除了決定停產Zico椰子水,部分市場接受度不高的可口可樂口味和健怡可樂品項,也考慮撤除。此外,很多人壓力破表輾轉難眠,百事公司(PepsiCo)嗅出商機,將於今年底前推出全新舒眠飲料Driftwell,具紓壓放鬆及助眠效果。

百事觸角伸向舒眠飲料



被百事公司歸類為「強化水」(enhanced water)的Driftwell,內含200毫克的L-茶氨酸(L-theanine),這是一種在綠茶紅茶和磨菇中發現的胺基酸。若干研究顯示,L-茶氨酸有助改善睡眠品質及減輕身體壓力。

Driftwell也添加10%的每日鎂建議攝取量。該款新飲料以迷你罐裝問世,每罐容量7.5盎司,只有黑莓薰衣草一種口味。

百事北美飲料部門創新暨能力副總裁席爾弗(Emily Silver)表示,這款由內部員工提出構想研發的睡前紓壓飲品,是該公司有史以來上市速度最快的新產品。

席爾弗也提到,Driftw ell設計成7.5盎司小罐裝,是因為這是睡前補充水分最理想的容量,不會讓你再跑一次廁所。

百事推出Driftwell,瞄準的正是規模10億美元的非處方助眠產業及紓壓放鬆市場。同時也想在小眾卻持續壯大的「機能飲料」領域,占有一席之地。

席爾弗表示,該公司看到了商機,尤其是在此疫情引發焦慮的時刻,藉由飲料形式提供紓壓方法,「我們確實看到機能飲料有龐大需求。」

市調機構歐睿國際(Euro monitor International)的數據顯示,去年美國機能水飲料市場規模達29.7億美元。而從該飲品受歡迎的程度來看,歐睿國際預測今年銷量還會提升將近5%。

受消費者健康意識高漲少喝汽水的影響,百事可樂近年在北美的飲料銷量,逐年下滑1%,該飲料巨頭也隨之改變商業模式,不再偏重碳酸飲料。

可口可樂品牌砍半



至於可口可樂,該公司在全球完全擁有或部分擁有的品牌多達500個,但該飲料巨頭上月表示,有意將旗下品牌數砍掉一半以上。

可口可樂啟動產品線瘦身,是因應新冠疫情危機的大規模重整計畫一環,另外還包含裁員及修改市場策略。美媒7月曾披露,可口可樂擬收掉Odwalla果汁及冰沙業務。

自從新冠疫情爆發打亂供應鏈以來,汽水、洋芋片、衛生紙等產品製造商被迫縮減產品品項。在優先滿足暢銷產品需求的前提下,Coke Life、無咖啡因健怡可樂(Decaffeinated Diet Coke)、芬達(Fanta)、Northern Neck Ginger Ale等牌子,目前在市面上很難找到。

可口可樂生產的Zico椰子水,始終無法與市場領導品牌Vita Coco匹敵。此外近年美國椰子水銷量暴跌,根據市場研究機構歐睿國際資料,2019年美國零售店椰子水銷售額滑落到5.28億美元,與2015年相比掉了22%。

儘管今年來美國椰子水銷量攀升4.4%,同時間Zico的銷量卻仍慘跌46%。

