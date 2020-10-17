北美｜兩大可樂調整飲品

新冠疫情全球大流行， 消費行為也發生遽變， 百事可樂與可口可樂兩大飲料巨擘隨之做出產品調整。

全球軟性飲料龍頭可口可樂面對新冠疫情的衝擊，打算縮減產品線因應，除了決定停產Zico椰子水，部分市場接受度不高的可口可樂口味和健怡可樂品項，也考慮撤除。此外，很多人壓力破表輾轉難眠，百事公司（PepsiCo）嗅出商機，將於今年底前推出全新舒眠飲料Driftwell，具紓壓放鬆及助眠效果。

百事觸角伸向舒眠飲料



被百事公司歸類為「強化水」（enhanced water）的Driftwell，內含200毫克的L-茶氨酸（L-theanine），這是一種在綠茶紅茶和磨菇中發現的胺基酸。若干研究顯示，L-茶氨酸有助改善睡眠品質及減輕身體壓力。

Driftwell也添加10％的每日鎂建議攝取量。該款新飲料以迷你罐裝問世，每罐容量7.5盎司，只有黑莓薰衣草一種口味。

百事北美飲料部門創新暨能力副總裁席爾弗（Emily Silver）表示，這款由內部員工提出構想研發的睡前紓壓飲品，是該公司有史以來上市速度最快的新產品。

席爾弗也提到，Driftw ell設計成7.5盎司小罐裝，是因為這是睡前補充水分最理想的容量，不會讓你再跑一次廁所。

百事推出Driftwell，瞄準的正是規模10億美元的非處方助眠產業及紓壓放鬆市場。同時也想在小眾卻持續壯大的「機能飲料」領域，占有一席之地。

席爾弗表示，該公司看到了商機，尤其是在此疫情引發焦慮的時刻，藉由飲料形式提供紓壓方法，「我們確實看到機能飲料有龐大需求。」

市調機構歐睿國際（Euro monitor International）的數據顯示，去年美國機能水飲料市場規模達29.7億美元。而從該飲品受歡迎的程度來看，歐睿國際預測今年銷量還會提升將近5％。

受消費者健康意識高漲少喝汽水的影響，百事可樂近年在北美的飲料銷量，逐年下滑1％，該飲料巨頭也隨之改變商業模式，不再偏重碳酸飲料。

可口可樂品牌砍半



至於可口可樂，該公司在全球完全擁有或部分擁有的品牌多達500個，但該飲料巨頭上月表示，有意將旗下品牌數砍掉一半以上。

可口可樂啟動產品線瘦身，是因應新冠疫情危機的大規模重整計畫一環，另外還包含裁員及修改市場策略。美媒7月曾披露，可口可樂擬收掉Odwalla果汁及冰沙業務。

自從新冠疫情爆發打亂供應鏈以來，汽水、洋芋片、衛生紙等產品製造商被迫縮減產品品項。在優先滿足暢銷產品需求的前提下，Coke Life、無咖啡因健怡可樂（Decaffeinated Diet Coke）、芬達（Fanta）、Northern Neck Ginger Ale等牌子，目前在市面上很難找到。

可口可樂生產的Zico椰子水，始終無法與市場領導品牌Vita Coco匹敵。此外近年美國椰子水銷量暴跌，根據市場研究機構歐睿國際資料，2019年美國零售店椰子水銷售額滑落到5.28億美元，與2015年相比掉了22％。

儘管今年來美國椰子水銷量攀升4.4％，同時間Zico的銷量卻仍慘跌46％。

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Sellers of soda, potato chips, motorcycles and toilet paper have temporarily narrowed their offerings since the coronavirus choked supply chains last spring.

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