東南亞｜越南銀行業拚數位化

新冠肺炎疫情來襲，加速越南金融業的數位轉型腳步。 其中當地第一家純數位銀行Timo Plus 已在9月底宣告重啟服務！

受新冠肺炎疫情衝擊，讓越南民眾在家透過線上進行金融交易的意願提高。如此氛圍也讓越南首家數位銀行Timo Plus選擇此時再度出發，與Viet資本銀行合夥，向當地民眾提供全面性的數位金融服務。

Timo新任執行長Henry Nguyen表示，在過去的合作架構，Timo只是VP銀行的外部合作方。但這次情勢出現翻轉，兩家銀行將緊密合作，共同推出新的金融產品。Viet資本銀行的前身是VP銀行。他還補充，希望Timo能在越南金融業當中成為創新銀行的典範。除了提供基本的金融服務，像是儲蓄產品、信貸產品與保險等，還將尋求機會向外擴展新的業務版圖。

看準數位銀行商機

數位銀行最近幾年開始如雨後春筍般大量興起。例如菲律賓政府最近才發第一張執照給當地虛擬銀行Tonik。該銀行預定年底將會正式營運。

此外英國線上銀行Revolut也選在新加坡設立分行提供服務。阿里巴巴集團旗下的螞蟻金服與TikTok母公司字節跳動也將於新加坡申請執照，搶攻當地數位銀行商機。

分析師認為，此時是在越南設立數位銀行的最佳時機。根據波士頓顧問集團的最新調查顯示，越南境內只有四成人口在銀行開戶，其比重低於鄰國的印尼與泰國。

調查還發現，越南受訪民眾表示有意把存款當中的13％到15％資金，從傳統銀行轉到數位銀行，該比率在東南亞國家當中居冠。

為吸引儲戶，Timo將改變過去與VP銀行的合夥商業模式。在過去，VP銀行雖然提供銀行執照，但多數時間並不參與Timo的營運。Viet資本銀行承諾日後將與Timo有更緊密的合作關係。

Viet資本銀行執行長Ngo Quang Trung日前接受媒體訪問時強調，「我們需要新的文化、我們需要不同以往傳統銀行業的心態。」

電子荷包迅速發展

由於越南境內許多傳統銀行也開始擁抱數位金融科技，導致Timo面臨的競爭也比以往更加激烈。例如TP銀行最近才使用面部辨識技術，讓顧客使用app就可以在提款機提錢或轉帳。

此外，越南電子荷包市場的發展則更加迅速。這些電子荷包通常可以連接到顧客的銀行帳戶，以方便他們在商店支付帳單與購買商品、甚至還能在手機進行儲值。根據渣打銀行統計，越南目前已有大約20種數位荷包品牌。

越南國家銀行指出，從2016到2019年期間，用信用卡或簽帳金融卡支付金額，平均每年成長51％。越南電商協會預測在2020年的線上交易金額將成長超過三成，衝破150億美元大關，其中有部分原因就是受疫情推波助瀾所賜。

雖然有些人使用電子荷包，不過他們利用手機app加值，本身並沒有銀行帳戶，因此這也成為當地政府積極提升的目標。根據BCG報告顯示，越南政府的關鍵社經目標之一，就是希望到了2025年能讓八成人口都有銀行帳戶、2030年該比重更攀升到90％。

精句選粹

Vietnam banks rush to apply modern technologies in digital transformation.



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