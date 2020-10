南美｜全球最大濕地浩劫

全球最大濕地潘特納爾頻傳野火災害, 危及這個全球最具生物多樣性的生態環境。

全球最大濕地巴西潘特納爾(Pantanal)今年迄今遭受數千場野火襲擊,其中7月中爆發的一場大火更讓該地留下一片面積比美國紐約市還大的焦土。科學家擔心,氣候變遷引發的野火恐成為新常態,進而危及該地孕育的珍貴動植物生態。

今年8月底,由獸醫、生物學家與當地導遊組成的隊伍來到此地,他們開著卡車在崎嶇泥土道路上持續搜索,希望拯救遭野火燒傷的動物。

他們先是看到一隻美洲豹,牠看起來飢渴難耐、恐怕已有一段時間沒有進食飲水,牠的爪子燒焦露出骨頭、肺部遭濃煙嗆傷。他們還發現一隻眼鏡凱門鱷(caiman)的焦黑屍體,牠的嘴巴大大地張開,彷彿是在火焰吞噬前做出垂死掙扎。

救援隊成員之一、擔任嚮導的亞馬勒(Eduarda Fernandes Amaral)表示,他們在一個月內拯救了至少20隻動物,而許多動物燒燙傷過於嚴重,因此不得不讓牠們接受安樂死。

亞馬勒與同事後來發展出一套準則,那就是「看到垂死動物哀悼兩分鐘,之後收拾心情趕緊搶救那些救得活的」。

潘特納爾的面積與名氣雖不及鄰近的亞馬遜雨林,但該濕地擁有充沛水資源,加上絕佳地理位置(夾在雨林、巴西草原與巴拉圭乾旱林之間),使其成為動物的最佳棲息地。

近年最嚴重乾旱 助長野火

生物學家表示,潘特納爾近日野火頻仍,已威脅到這個全球最具生物多樣性的生態環境。該濕地居住的脊椎動物多達1,200種,其中36種瀕臨絕種。在巴西這片占地15萬平方公里的土地上,孕育出不少珍稀的鳥類與全球最多數量的美洲豹。

事實上,野火在此處相當常見。數十年來,牧場主人焚燒雜草為土壤增添養分,同時替牛群開闢牧場,但一不小心便可能野火燎原。此外,潘特納爾近日遭逢47年來最嚴重的乾旱,導致野火機率升高。

美國國家航空暨太空總署(NASA)衛星圖像顯示,潘特納爾今年最大野火是巴西亞馬遜雨林火災規模的四倍。

里約熱內盧聯邦大學調查顯示,截至目前為止,潘特納爾已有320萬公頃的面積遭到燒毀,占比高達22%,這相當於美國加州今年破紀錄野火燒毀面積的兩倍以上。

科學家擔心,失控的野火季節未來恐怕成為常態。氣候模型顯示,潘特納爾濕地未來只會越來越熱、越來越乾旱,在本世紀結束時溫度預估升高攝氏7度。

巴西當局 漠視環境保育

另一份研究更悲觀預測,若氣候變遷趨勢維持不變,那該濕地在2050年前每年平均溫度將增加10.5%、雨量降低3%。專家表示,這些變化意味著潘特納爾大規模野火的機率攀升,而生態環境也將出現極大變化。

另一方面,在巴西親商總統波索納洛(Jair Bolsonaro)執政下,政府當局漠視環境保育工作,不僅不願落實環境法規、減少環保稽查人員數量,更取消今年野火防治預算,這一切都讓環保人士極為不滿。

