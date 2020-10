歐洲｜全球最高基本工資

新冠肺炎肆虐全球,最富裕的國家瑞士也難倖免, 為保障民眾的基本生活不受影響, 日內瓦州舉辦公投通過採行基本工資法,最低時薪為全球最高的25美元。

瑞士日內瓦州的選民日前舉行公投通過採行時薪23瑞士法郎(約25美元,新台幣725元)的基本工資,此水準據信高居全球之冠。

根據政府的數據,日內瓦州有58%的選民贊成實施每小時23瑞士法郎的基本工資措施,該提案獲得工會聯盟的支持,旨在對抗貧窮,促進社會融合以及維護人類的尊嚴。

儘管瑞士並未制定全國的最低工資法,但日內瓦是繼納沙泰爾,侏羅和提契諾州之後,瑞士26個州中對此議題舉行公投的第四個州。日內瓦州參議員波賈(Mauro Poggia)在一份聲明中表示:「新的最低薪資措施將於11月1日起上路,將適用於本州約6%的勞工。」

嘉惠瑞士3萬名勞工

日內瓦工會行動聯盟宣稱公投結果為「歷史性的勝利,將直接嘉惠3萬名勞工,其中有三分之二是婦女。」

代表往返日內瓦與法國通勤族的歐洲跨國勞工工會會長查拉特(Michel Charrat)也對公投結果表示肯定,「新冠疫情已經凸顯部分瑞士民眾已經無法在日內瓦過日子,而新的基本工資法是保障勞工免於跌落貧窮線、生活陷入絕境的最後一道防線。」

日內瓦州政府針對通過基本工資法發表意見時指出,新的最低薪資將是全球最高水準。

瑞士的直接民主制度讓選民每年可有四次投票的權利,讓民眾透過連署表達希望政府實施的政策。

身兼日內瓦州勞工和衛生福利局局長的波賈表示:「之前日內瓦州也曾對實施基本工資制度訴諸公投,但都雙雙遭到否決。」

前兩次公投是在2011年和2014年舉行,2014年那次還是全國性的公投,公投的議題為是否贊成實施每小時22瑞士法郎的基本工資,但公投結果顯示七成六的選民表示反對。

波賈進一步說明指出,9月27日舉辦的公投終於通過基本工資法,按每周41工時每小時23瑞郎計算,每個月的最低薪資略高於4,000瑞郎,相當於4,347美元。

從美國的角度來看,每小時25美元的基本工資可能高得嚇人,因為美國聯邦政府規定的基本工資僅每小時7.25美元。

就算是與鄰國法國相較,日內瓦的基本工資也是多出逾一倍。法國規定的基本工資為時薪10.15歐元(約12美元),法國每周工時為35小時,換算每月的基本工資保障為1,539歐元(1,816美元)。

但若對照瑞士的生活成本,時薪25美元的基本工資其實一點也不高。根據經濟學人智庫公布的2020年全球生活成本調查報告顯示,日內瓦高居全球生活成本第十貴的都市。

僅略高於當地貧窮線



根據瑞士聯邦統計局2018年的報告,若以一對夫妻與兩名小孩的家庭計算,貧窮線為3,968瑞郎,每月4,000瑞郎出頭的基本工資也才略高於貧窮線而已。

瑞士是全球前幾個最富裕的國家之一,但仍無法倖免於新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。

根據瑞士政府官方的預測,今年瑞士GDP全年衰幅估計將達6.2%,平均失業率約為3.8%,這是自1975年以來的最差紀錄。

瑞士基本工資政策目前交由26個州規範,在日內瓦之前僅納沙泰爾與侏羅州明文規定最低薪資,基本工資保障均為每小時20瑞郎。

