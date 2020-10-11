大陸｜體壇英雄難過奇葩體測關

游泳悍將敗走田徑場、擊劍冠軍被跳繩K.O.， 象棋大師要開始練跑3千， 在奇葩體測制度下，大陸體壇健將過得並不容易。

近期，大陸游泳、體操等多項全國體育大賽激烈展開，結果卻跌破各界眼鏡，許多體壇常勝軍敗走沙場，不是技不如人，是最基本的體能測試未能過關，屢次出現成績預賽第一，卻無緣進入複賽、決賽的狀況，該現象引發各方熱議。

其實體測制度以往也在大陸體壇掀起不少爭議，在2020年政策背景下，為希望進入東京奧運征戰的選手訂下困難的體測標準，希望藉由普遍的體測提升全民體能，補足體育短板，但如今卻陷入體測標準到底合不合適的討論範疇。

游泳選手要測跑步

大陸國家體育總局辦公廳在2月24日時發下「體育總局辦公廳關於進一步強化基礎體能訓練惡補體能短板的通知」，該通知要求，要將體測作為先決條件，體測無法過關將無緣東京奧運征戰資格，也會影響訓練津貼。

根據「國家隊體能達標測試評分標準（2020年2月版）」，上述體測著重基礎體能、軀幹穩定性、四肢力量均衡性等項目，基礎測試項目就包括坐姿體前彎、30米、垂直跳高、引體向上、2千米或3千米等長跑，並為及格成績訂下嚴格標準。

相關規定使近期大陸體育明星在各大全國體育賽場上紛紛落馬。游泳賽場中，「洪荒之力」傅園慧在女子100米仰式勇奪預賽第一，但卻因為體測未達標，無法進入決賽。該狀況也讓傅園慧感慨，比賽前還在一直惡補體能，想不到自己也有「跑步」的一天。

同樣在泳池賽場上，余賀新在男子50米自由式游出佳績，打破原本被寧澤濤保持的全國紀錄，同時余賀新也在男子百米自由式得到預賽第一。不過兩個項目上，余賀新都因體測無法達標，無緣進入決賽。

在大陸全國擊劍賽場上，兩位世界冠軍級選手孫一文、林聲在16進8階段就雙雙出局，原因是該階段不比劍術，而是比體測中的跳繩與坐姿體前彎，孫一文賽後僅在微博上寫道：「我會好好練體能的。」

動作難度最低 排全國第五



大陸自豪的體操也出現讓人莞爾的現象，全國體操錦標賽女子跳馬決賽因為太多人體測未能過關，使原本應該有八人參加的決賽，最後僅有五名選手參與，為了取得成績保底全國第五，有選手僅選擇了難度最低的動作前手翻，跌破評審眼鏡，但也順利保住名次。

類似案例太多，網路上發起諸多對體測制度的批評，出現「都叫游泳選手跑步，怎麼不叫跑步選手體測游泳」之類的反思，體測中的3千米長跑被視為魔王關之一，是不少運動選手過不去的坎，甚至連徑賽選手都不一定能過，又甚至過度練基本體測項目會影響自身專業項目的表現。

此前大陸短跑名將蘇炳添就曾在網上秀出自己3千米成績「13分38秒」，這種過於平凡的成績引發不少人質疑「這樣還算田徑選手？」蘇炳添對此回應，長短跑兩項用到的肌肉不一樣，短跑選手過度訓練長跑，反而會影響短跑表現。

體測成比賽攔路虎



該狀況也引發官媒人民日報的批評，撰文稱「體測不應成為比賽攔路虎」，強調不同體育項目有不同專項體能的要求，要具體操作強化體能初衷需要更謹慎對待。

有趣的是，大陸象棋甲級聯賽各年齡組別的選手也都要通過體測，其中就包含65至69歲老年組，雖不用耐力跑，但也要完成3千米快走門檻，並還要實心球拋遠、坐姿體前彎達標。有網友也評論，這可能是為了防止AI統治棋壇而推出的政策。

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