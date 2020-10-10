大陸｜乳企掀牧場收購戰

當A股投資人眼光被新經濟概念吸引的時候， 蒙牛、伊利等大陸乳製品業巨頭，正大肆透過併購各地牧場， 藉以確保乳源、整合產業鏈，為下一步業務發展提前部署。

儘管新冠肺炎與景氣前景未明帶給大陸企業經營上莫大挑戰，但此時卻是大陸乳製品業巨頭們趁勢整合上下游產業鏈、擴張新業務的機會。對他們來說，今年最重要就是收購，主要是買牛，買牧場。而業界兩大巨頭蒙牛、伊利，正是這波「買買買」的主力軍之一。

36氪報導，2020年7月底，蒙牛以3.95億港元（約合人民幣3.5億元）收購港股上市、大陸最大的有機乳品企業「中國聖牧」11.97億股新股，合計持股17.8％的蒙牛一躍成為後者單一最大股東，持股比例還超過中國聖牧的董事長邵根夥。

一周之後，蒙牛的競爭對手、大陸最大的乳製品公司伊利也宣布新的上游投資。9月27日，伊利旗下子公司提出16億港元（約合人民幣14.6億元）收購中地乳業股份，若成功完成收購，伊利將成為中地乳業最大股東。

報導稱，從2018年至今，僅短短3年間，大陸市場的大牧場已被下游的乳業公司瓜分完畢。

上述兩件股份收購完成後，伊利與蒙牛分別掌控三家規模化的牧場公司。伊利陣營包括優然牧業，賽科星和中地乳業，奶牛存欄總數約35萬頭；蒙牛陣營則包括現代牧業，富源牧業，中國聖牧，還有原生態牧業，奶牛存欄總數約40萬頭。

得奶源者得天下

業界表示，大陸乳製品業長年來素有「得奶源者得天下」的行業共識，大型乳企收購上游牧場股份、投資自有牧場是常見手段。但最近一年對上游牧場收購規模之大仍然少見。而在伊利、蒙牛兩大乳企外，還有其他規模上億元的牧場併購案。

大陸乳企大企業接連透過收購掌控上游牧場，進一步穩定奶源是重要因素之一。光明乳業董事長濮韶華近期表示，「乳企越做越大之後，大家越來越感覺到全產業鏈的重要性，將養牛視作保障，這是很多乳企自己做的護城河。」報導指出，大陸散養戶與中小牧場由於經營成本高、環保法嚴格等因素陸續退出養殖市場，導致奶牛存欄量下降。中國國家統計局資料顯示，大陸最近15年牛奶產量的高點穩定在3,200萬噸左右。

如果下游乳企想要新建牧場，但規模化牧場經營上的難度不小，除了前期投資高昂，奶牛養殖過程中的環保及疾病也是問題所在。在此背景下，擁有大量萬頭牧場的上游牧場公司就成為各家乳品業者爭取的對象。

上下游整合拓新市場

除此之外，大陸乳業透過上下游整合、協同、共用利益，尋找新出路，包括毛利率更高的產品，譬如低溫鮮奶、或者是乳酪等製品。新希望乳業先前公布研究資料顯示，低溫鮮牛奶的毛利率為48.74％，相較之下，大陸當前主流的常溫純牛奶僅為23.59％。

從大陸乳企最近兩年的動向來看，伊利、蒙牛等公司新盯上的業務均是低溫鮮奶。2018年開始，蒙牛、光明、君樂寶，以及海外的優諾等乳製品公司相繼推出低溫鮮奶新品。一般預料，在收購牧場動作暫告一段落之後，大陸乳製品市場接下來將會上演一場低溫鮮奶大戰。

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