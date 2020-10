北美｜戶外教學商機多

美國中小學在各地解封後陸續恢復上課,但為了防疫開始推行戶外教學, 而戶外用品製造商也嗅到商機,爭相推出戶外教學用具, 搶攻過去忽略的學校市場。

在美國麻州葛林菲爾德中央學校(Greenfield Center School)擔任小學老師的傑克森(Amy Jackson)以前遇到戶外教學就頭痛,因為戶外教學時常受到天候影響,即便老師們讓學生穿好雨衣、雨鞋,甚至準備了臨時帳棚讓學生遮風擋雨,年紀小的孩子在雨中上課總是一下就著涼或筋疲力盡。

她想起幾年前一次戶外教學也是在雨中進行,全班同學幾乎都狼狽不堪,只有一個學生精神奕奕。她仔細觀察發現那個學生穿的是兒童戶外服飾品牌Oaki的雨衣,從此對該品牌印象深刻。

今年5月美國各地陸續解封後,葛林菲爾德中央學校為了避免學生室內群聚增加感染風險,開始推行戶外教學課程,利用帳篷和露營桌椅打造戶外教室。這時傑克森想起當年的戶外教學經驗,立刻讓學校推薦家長替學生購買Oaki雨衣。

兒童雨衣、雨鞋需求暴增

總部位在鹽湖城的Oaki專門生產兒童雨衣、雨鞋及其他戶外休閒服飾,雨衣售價60至70美元稱不上便宜,但執行長泰勒(Sam Taylor)表示疫情爆發以來旗下產品「需求暴漲」。

今年以來,Oaki產品需求較去年同期成長60%,但該公司位於印度及墨西哥的主要廠房卻因疫情而延誤生產進度,只好暫緩對倉庫及零售通路出貨,優先處理學校及家長訂單。

Oaki也趁機向學校推銷採用新科技製造的兒童刷毛外套及羊毛襪,號稱可以連穿多日不易弄髒。

許多同業也嗅到這波戶外教學商機,開始針對學校市場增加新產線,或將原有產線調整為生產戶外教學用具,例如過去專為軍方生產防水用具的美國業者Rite in the Rain也開始跨足學校市場。

Rite in the Rain生產的防水紙是用原始穀物製成,再經過專業塗層加工,能讓水在紙張表面凝聚成水珠而不滲入,即便在雨中也能寫字。該公司有50%營收來自軍事單位,但近來中小學訂單明顯增加。

組合式戶外教室夯

專門為學校製作戶外遊樂設施的加拿大業者Bienenstock Natural Playgrounds也隨著疫情推動產品轉型。今年3月美國各地下令封城後學校紛紛關閉,害該公司在美國丹佛的營業據點生意一落千丈,幸好創辦人之父約翰‧畢恩史塔克博士(Dr. John Bienenstock)是黏膜免疫學家,早就料到疫情嚴重於是發展組合式戶外教室。

這系列名為OutClass的組合式戶外教室能讓學校在一天內自行組裝完成,且疫情過後還能轉換成戶外遊樂設施,吸引許多學校來電詢價。

創辦人亞當‧畢恩史塔克(Adam Bienenstock)表示:「往年8月我們要聯絡學校都找不到人,但今年8月反而有許多校長主動與我們聯繫。」

他坦言要不是因為這波疫情,他寧願繼續專攻戶外遊樂設施,但若OutClass系列產品能讓學校感受戶外教學的優點,那一切都值得了。

如今美國不只各級學校試圖走出戶外,就連被迫選擇遠距教學的家長也試圖讓孩子多到戶外活動。德國登山背包品牌Deuter美國事業主管迪根哈特(Jonathan Degenhardt)表示:「美國學校無論在正規或非正規教學管道都增加戶外活動頻率,推動戶外用品支出成長。」

精句選粹

Some outdoor-oriented companies are starting new product lines or repurposing existing ones to capitalize on how the pandemic has changed the normal educational experience.

延伸閱讀