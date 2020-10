東北亞｜文在寅的黃海危機

朝鮮軍方在黃海領域擊斃韓國海洋水產公務員, 從邊境衝突事件,竟演變為是韓國總統文在寅的政治危機。

9月22日,在韓國黃海領域,發生朝鮮軍方射殺韓國海洋水產漁業指導管理團工作的公務員,並將屍身焚燒的事件。擊斃、焚屍的事件,照理來講,若處理不當,應該會是兩韓的邊境衝突事件,然而,事件演變到後來,反而成為是韓國總統文在寅的政治危機。

朝鮮軍方擊斃韓國公民,還焚屍,不論原因為何,該被譴責的對象應該是朝鮮,但是韓國國民的怒火卻燒向文在寅,問題出在:態度與時機。

未查證指死者棄韓投朝



從海洋水產漁業指導管理團工作的公務人員,從落海失蹤到證實被朝鮮軍方擊斃的過程中,韓國國防部雖然第一時間發出強烈的譴責、並要求朝鮮作出解釋、懲處相關人員,但是,就在指導管理團工作人員忙著搜尋落海失蹤的同仁時,海警卻公布當時是失蹤狀態的公務員,是「棄韓投朝」。

這讓指導管理團工作人員怒問:「現在是什麼狀況?」他們怒的是,這是在指控他們可以輕易從海上「投共」嗎?況且,對他們而言,被擊斃的同仁是否為「棄韓投朝」?海警並沒有明確的依據,只因為該同仁負債3.3億韓元(約新台幣1千萬元),事實上,連海警也承認,這不能作為他投朝的證據。

不過,讓韓國國民的真正惱火的是文在寅。在事件發生後的第二天韓國時間凌晨1點多,聯合國大會上依既定行程播放文在寅的視頻演講。他在聯合國大會透過視頻演講不應該有任何問題,然而還是出了問題,他在演講中強調:「應該徹底、永遠結束韓半島的戰爭!」還提議兩韓應簽署「終戰宣言」。

韓國社會與輿論都想問文在寅,朝鮮軍都用槍射擊韓國公務員了,還講兩韓和平,「有沒有搞錯?」

在輿論的撻伐下,青瓦台出面解釋文在寅在聯合國大會上的視頻,是事件發生前的9月15日錄製,播放時,文在寅還沒有得到相關報告,也就是說,總統並不知悉韓國國民被朝鮮軍擊斃事件。這讓社會與輿論更怒了,從事件發生到聯合國大會播出視頻演講,中間隔了十多個小時,竟沒有人向總統報告這起事件?朝鮮軍對韓國公民射擊,難道是小事一件?

然而,當文在寅終於出面、並公開朝鮮金正恩的親筆書函後,韓國社會與輿論的怒火更旺了。

政府無作為 燃民眾怒火

文在寅雖然對被擊斃的公務員表達遺憾,也表示「不論出於什麼原因,政府都有責任保護國民的生命和安全,對此感到非常愧疚。」但是,更多的是肯定金正恩。

文在寅的目的雖然是想要讓韓國的國民能夠冷靜、並進一步維持與朝鮮的正常關係。只是當他對金正恩發來的電文表示:「金正恩委員長,就此事向韓國國民表示十分的歉意,具有特別意義。」還說:「這是朝鮮不願讓事態惡化,導致韓朝關係走向不可挽回地步的至高意志。」這無異於在韓國人的怒火上再丟了一把火苗。

面對韓國社會與輿論的止不住的怒火,文在寅再次呼籲與強調:「如果雙方停止對話,就無從解決問題,雙方不開展合作,就無法制定防止類似事件重演的有效對策」;還說,「希望悲劇不要簡單的以悲劇收場,而轉化為推動韓朝關係發展的契機。」

平心而論,文在寅的呼籲,不是沒有道理,然而在一片聲討政府無作為、朝鮮無人道的當下,文在寅的這番呼籲,反而更進一步激化了韓國國民對反朝的情緒,還有對文在寅與執政黨的反感,也讓文在寅與執政黨的民意信任度再一次雙雙下滑。

