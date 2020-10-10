東北亞｜文在寅的黃海危機

朝鮮軍方在黃海領域擊斃韓國海洋水產公務員， 從邊境衝突事件，竟演變為是韓國總統文在寅的政治危機。

9月22日，在韓國黃海領域，發生朝鮮軍方射殺韓國海洋水產漁業指導管理團工作的公務員，並將屍身焚燒的事件。擊斃、焚屍的事件，照理來講，若處理不當，應該會是兩韓的邊境衝突事件，然而，事件演變到後來，反而成為是韓國總統文在寅的政治危機。

朝鮮軍方擊斃韓國公民，還焚屍，不論原因為何，該被譴責的對象應該是朝鮮，但是韓國國民的怒火卻燒向文在寅，問題出在：態度與時機。

未查證指死者棄韓投朝



從海洋水產漁業指導管理團工作的公務人員，從落海失蹤到證實被朝鮮軍方擊斃的過程中，韓國國防部雖然第一時間發出強烈的譴責、並要求朝鮮作出解釋、懲處相關人員，但是，就在指導管理團工作人員忙著搜尋落海失蹤的同仁時，海警卻公布當時是失蹤狀態的公務員，是「棄韓投朝」。

這讓指導管理團工作人員怒問：「現在是什麼狀況？」他們怒的是，這是在指控他們可以輕易從海上「投共」嗎？況且，對他們而言，被擊斃的同仁是否為「棄韓投朝」？海警並沒有明確的依據，只因為該同仁負債3.3億韓元（約新台幣1千萬元），事實上，連海警也承認，這不能作為他投朝的證據。

不過，讓韓國國民的真正惱火的是文在寅。在事件發生後的第二天韓國時間凌晨1點多，聯合國大會上依既定行程播放文在寅的視頻演講。他在聯合國大會透過視頻演講不應該有任何問題，然而還是出了問題，他在演講中強調：「應該徹底、永遠結束韓半島的戰爭！」還提議兩韓應簽署「終戰宣言」。

韓國社會與輿論都想問文在寅，朝鮮軍都用槍射擊韓國公務員了，還講兩韓和平，「有沒有搞錯？」

在輿論的撻伐下，青瓦台出面解釋文在寅在聯合國大會上的視頻，是事件發生前的9月15日錄製，播放時，文在寅還沒有得到相關報告，也就是說，總統並不知悉韓國國民被朝鮮軍擊斃事件。這讓社會與輿論更怒了，從事件發生到聯合國大會播出視頻演講，中間隔了十多個小時，竟沒有人向總統報告這起事件？朝鮮軍對韓國公民射擊，難道是小事一件？

然而，當文在寅終於出面、並公開朝鮮金正恩的親筆書函後，韓國社會與輿論的怒火更旺了。

政府無作為 燃民眾怒火

文在寅雖然對被擊斃的公務員表達遺憾，也表示「不論出於什麼原因，政府都有責任保護國民的生命和安全，對此感到非常愧疚。」但是，更多的是肯定金正恩。

文在寅的目的雖然是想要讓韓國的國民能夠冷靜、並進一步維持與朝鮮的正常關係。只是當他對金正恩發來的電文表示：「金正恩委員長，就此事向韓國國民表示十分的歉意，具有特別意義。」還說：「這是朝鮮不願讓事態惡化，導致韓朝關係走向不可挽回地步的至高意志。」這無異於在韓國人的怒火上再丟了一把火苗。

面對韓國社會與輿論的止不住的怒火，文在寅再次呼籲與強調：「如果雙方停止對話，就無從解決問題，雙方不開展合作，就無法制定防止類似事件重演的有效對策」；還說，「希望悲劇不要簡單的以悲劇收場，而轉化為推動韓朝關係發展的契機。」

平心而論，文在寅的呼籲，不是沒有道理，然而在一片聲討政府無作為、朝鮮無人道的當下，文在寅的這番呼籲，反而更進一步激化了韓國國民對反朝的情緒，還有對文在寅與執政黨的反感，也讓文在寅與執政黨的民意信任度再一次雙雙下滑。

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