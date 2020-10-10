歐洲｜俄國反對派中毒之謎

俄羅斯反對派領袖納瓦尼證實媒體報導， 德國總理梅克爾在他住院期間曾私下探視。

疑似遭人下毒昏迷的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），送往德國接受治療後，已於9月22日出院。由於正值俄國9月中旬舉行地方選舉的敏感時機，納瓦尼中毒後被懷疑案情不單純，支持者在案發後，火速前往他下榻旅館房內找尋蛛絲馬跡，打包所有發現到的物品，盼解開納瓦尼中毒的謎團。

批評俄羅斯總統普丁不餘遺力的納瓦里，8月從西伯利亞搭機返回莫斯科時，在機上喝了杯茶後身體不適，隨後陷入昏迷，兩天後轉送德國醫院治療。

遭軍用神經毒劑毒害

數日後，負責治療納瓦尼的德國醫生判定，這位被俄國總統普丁視為眼中釘的反對派領袖，是遭到軍用等級的神經毒劑諾維喬克（Novichok）毒害。法國和瑞典實驗室的發現證實德國專家說法，然而誰是主導毒殺納瓦尼的幕後黑手，此神經毒劑從何而來仍不得而知。

納瓦尼的反貪腐基金會調查部門主管佩夫奇克（Maria Pevchikh）指出，納瓦尼的支持者對俄羅斯執法機關不信任，他們致力尋找真相。

納瓦尼支持者認為，俄國的統治集團或安全機構一定有涉及納瓦尼中毒的數據，意欲取其性命。他們提到有一重要線索是，在納瓦尼下榻的房間內發現一只水瓶，裡面有殘留的諾維喬克。

佩夫奇克表示：「那絕非只是嚇嚇他而已，我們都相信他們想殺了他，除此之外別無其他。」

納瓦尼8月17日抵達西伯利亞托木斯克市（Tomsk），是為了幫兩位投身9月中旬市議員選舉的年輕死忠者造勢。這場堪稱明年國會大選前哨戰的地方選舉，被視為測試納瓦尼反政府運動人氣的大好機會。

納瓦里的盟友指控克里姆林宮脫不了關係，涉嫌毒害政敵。不過，克里姆林宮否認在納瓦尼中毒事件扮演任何角色，還將他身體不適昏迷，歸咎於血糖過低引發的代謝症候群。

梅克爾曾私下探病

納瓦尼28日在推特上證實媒體報導，德國總理梅克爾在他住院期間曾私下探視。

不過梅克爾與納瓦尼會面的消息，可能會觸怒克里姆林宮。德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）27日未引述消息來源報導，梅克爾曾秘密探視在柏林夏里特（Charite）醫院接受治療的納瓦尼。報導並未指明梅克爾探病的確切時間，但住院32天、其中24天都在加護病房的納瓦尼，已於22日順利出院。

納瓦尼28日發推文證實媒體消息，他表示那是一場「私人會面，與我家人話家常。我很感謝梅克爾總理來醫院探望我。」

梅克爾發言人塞柏特（Steffen Seibert）在例行記者會上指出，「探訪住院的納瓦尼是私人行程。」他拒絕透露相關細節，包括兩人談話內容及會面多久時間。

塞柏特也提到，針對納瓦尼的中毒事件，德國方面仍期待俄方給個解釋。梅克爾稱納瓦尼中毒是殺人未遂，她與其他國際領袖要求俄國完整調查此案。

納瓦尼事件讓俄羅斯與一票西方國家的關係進一步惡化。已有聲音呼籲梅克爾，強制即將完成的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）停工，該管線負責將俄羅斯天然氣輸往德國。

精句選粹

Poisoned Russian opposition leader confirms reports of meeting with German chancellor.

延伸閱讀