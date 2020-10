南亞｜全球茶葉「疫」外大漲

疫情引起在家辦公或遠距學習趨勢,也讓人們在家泡茶的機率大增, 但茶葉產地卻受到氣候和封鎖而產量縮減, 使供給下滑,帶動茶葉價格大漲。

新冠病毒影響全世界,就連茶葉也不例外。近來全球茶葉價格節節攀升,歸因於人們在疫情期間待在家的時間更長,喝茶的需求大增,此外,斯里蘭卡和印度等部分茶葉生產國受到氣候不佳、勞力短缺、港口關閉和其他物流因素影響,則使供應日益短缺。

茶葉是全球僅次於水的最大宗飲料。茶葉批發價在3月因供給過剩而崩跌至逾十年低點,但自此之後價格已飆漲50%。根據世銀資料顯示,近期每公斤茶葉要價3.16美元,寫下2017年11月以來最高。

產茶兩國出口危機

斯里蘭卡和印度的產茶區大多為人工採茶,然後進行烘乾與包裝銷售。今年初,身為全球第三大茶葉出口國的斯里蘭卡面臨嚴重乾旱,使2020年1到7月的的產量比去年同期減少15%,出口也下滑10%。

鄰國印度茶葉生產也同樣萎縮。該國受到新冠病毒重創,疫情嚴重,社交距離規訂導致在某些情況下勞工無法去茶園採茶。印度的交通部分卡車運輸已停擺、港口關閉,則導致茶葉出口與運送延宕。

根據官方經營的印度茶葉局(Tea Board India)統計,2020年前七個月茶葉產量衰退22%至50.9萬公噸。8月在加爾各答(Kolkata)一場茶葉拍賣會的價格更是創下新高。

印度產茶重鎮阿薩姆地區日前歷經嚴重水患,加上許多地區因疫情而實施封鎖,意即企業被迫關閉,人們移動受限,無疑使原本就供給吃緊的情況更雪上加霜。 由於茶葉漲價,使美國茶飲價格也跟著上揚。市調機構尼爾森(Nielsen)指出,大多以瓶裝濃縮型式銷售的液體茶(liquid tea),價格已比去年同期增加9.6%,通常以茶袋型式銷售的包裝茶價格增加1.7%。至於瓶裝、罐裝的即飲茶(Ready To Drink Tea)價格則維持穩定。

聯合國糧農組織(FAO)原物料和熱帶產品團隊經濟學家艾姆盧克(El Mamoun Amrouk)表示,「這主要是供應面引起的現象」。

氣候變遷也是關鍵

FAO過去曾警告,氣候變遷正對產茶地區的生態農業造成威脅,同時全球對茶的需求量不斷增加,因愈來愈多人相信茶葉具有抗氧化成分和其他健康益處。

根據歐睿國際(Euromonitor International)數據,全球一天大約消耗37億杯的茶。另據美國茶葉產業協會TeaUSA資料,每日美國約有逾半人口喝茶,尤其受到千禧世代歡迎。

宅經濟帶來新商機

雖然疫情導致餐廳與咖啡店的茶飲銷售一落千丈,但人們因為待在家裡時間更多,也讓消費者在家中自己泡茶的機率大增。

茶樹生長在熱帶或副熱帶的山區平緩山坡,中國、印度、肯亞、斯里蘭卡為全球主要茶葉產區。根據聯合國貿易資料庫Comtrade,銷售至美國的茶葉大多來自阿根廷。

