南美｜巴西里約嘉年華叫停

不堪新冠疫情侵襲, 巴西里約明年2月的嘉年華遊行宣布延期,是百年來首見, 對當地經濟和人民生計是一大打擊。

南美第一大國巴西是新冠肺炎重災區,確診數僅次於美國、印度,好不容易疫情稍稍趨緩,卻傳來明年2月里約熱內盧嘉年華遊行無限延期的噩耗,森巴舞者奔放熱舞的豪華場面暫時看不到,是1912年以來首見。

里約森巴舞學校聯盟LIESA於9月24日宣布,2021年2月的嘉年華遊行延期,說是延後舉辦,卻未給明確的新日期。

LIESA指出,疫情擴散之下,此傳統遊行活動不可能安全舉行。里約嘉年華遊行不僅是巴西文化的基石,更是眾多巴西人的生計來源。

LIESA總裁卡斯塔內拉(Jorge Castanheira)說:「我們必須再等幾個月,看疫苗問世是否有譜,以及何時能接種。目前的情況還沒安全到可以訂定復辦日期。」

文化和生產鏈都毀了

專門研究里約嘉年華的歷史學家希馬斯(Luiz Antonio Simas)表示:「很多低階勞工依賴嘉年華這個狂歡派對,森巴舞學校是社區機構,遊行活動只是其中一部分。整個文化和生產鏈都被新冠疫情破壞。」

至於嘉年華期間全市各地舉辦的街頭派對是否跟進停辦,里約市政廳尚未宣布。里約觀光推廣機構聲明指出,新冠疫苗問世前,大型公眾活動何時能恢復沒有答案。

Os Blocos da Sebastiana主席費南德茲(Rita Fernandes)表示,她的協會取消了11場街頭派對,其他團體也將跟進。

巴西出現第一例新冠肺炎確診病例是在2月26日,恰巧是今年里約嘉年華結束後的翌日。隨著巴西確診人數持續攀升,森巴舞學校也停下明年嘉年華遊行的準備工作。

森巴舞學校暫停建造花車、縫製表演服裝、舞蹈彩排及社會計畫。森巴舞學校Mangueira開辦的社會計畫,是教里約市區附近的貧民窟孩子音樂,讓他們遠離犯罪,也順便替學校培養鼓手,但自3月以來停課至今。

一些遊行表演者為了維持生計,只好去打零工或找演出機會。Mocidade學校當家舞者傑西(Diogo Jesus)的收入斷炊,租不起房子,他開始當起優步(Uber)駕駛,還有縫製口罩出售貼補家用。

他說:「那真是一大打擊。我們一年到頭都靠嘉年華慶典過活,很多人意識到一切都停擺下來,不是生病就是鬱鬱寡歡。嘉年華是我們的人生。」

里約嘉年華上一次暫停舉行要追溯到1912年,當時是為哀悼外長逝世。即便在二次大戰期間或長達20多年的軍事獨裁時期,也沒能澆熄狂歡者的熱情,但這一次不敵來勢洶洶的新冠疫情。

新冠病毒迫使里約市政府取消跨年活動,往年都會吸引數百萬人到科帕卡瓦納(Copacabana)海灘欣賞煙火。9月初里約旅遊推廣機構Riotur宣布,主要觀光景點將舉辦線上煙火秀和音樂會。

巴西第一大城聖保羅的嘉年華遊行,已推遲8個月至2021年10月。

40億里拉觀光收入成空

嘉年華遊行延期,恐讓里約少了需求孔急的觀光收入,對依賴嘉年華維生的家庭更是一大衝擊。根據Riotur資料,今年嘉年華遊行吸引210萬遊客,造就40億里拉(7.25億美元)經濟收益。觀光業產值占巴西國內生產毛額(GDP)的8%。

精句選粹

A cloud of uncertainty that has hung over Rio de Janeiro throughout the coronavirus pandemic has been lifted, but gloom remains — the annual Carnival parade of flamboyant samba schools won’t be held in February.

延伸閱讀