歐洲｜芬蘭靈犬防疫部隊

芬蘭赫爾辛基機場為加強防疫, 領先全球採用受過訓練的嗅覺偵查犬來偵測新冠肺炎病毒, 即便是無症狀感染者也躲不過靈犬的鼻子。

今年8歲的混種獵犬柯西(Kossi)最近剛受完訓,開始在芬蘭赫爾辛基機場擔任偵查犬,但牠的工作與一般人所想的不同,因為牠並不像桃園機場的米格魯犬負責檢查旅客行李是否夾帶違禁品,而是負責偵查旅客是否感染新冠肺炎。

赫爾辛基機場營運商Finavia主管雷蒂傑夫(Ulla Lettijeff)表示:「我們在這個領域算是先驅。就我所知我們是第一個利用犬類嗅覺協助大規模新冠肺炎篩檢的機場。我們很榮幸機場所在的萬塔市(Vantaa)推動這項計畫,這將有助芬蘭對抗新冠肺炎。」

嗅覺偵測 準確率高

近來多項研究指出,受過專業訓練的偵查犬能在人體出現新冠肺炎症狀前,就透過嗅覺偵測出體內感染新冠肺炎病毒,且準確率幾乎百分百。赫爾辛基大學獸醫系在今年5月進行的初步實驗更發現,受過訓練的嗅覺偵查犬準確度有時甚至高過目前各國普遍採用的新冠肺炎篩檢方式。

漢諾威獸醫大學與德國陸軍在今年7月共同進行的研究也指出,受過訓練的嗅覺偵查犬能根據人類唾液檢體辨識是否感染新冠肺炎,且準確率高達94%。

為了確保偵查犬及訓練員的安全,赫爾辛基機場試行的嗅覺偵測計畫不會讓偵查犬和訓練員近距離接觸受檢旅客,而是讓自願受檢的旅客以試紙擦拭脖子,再將試紙投入杯中轉交給在特定區域待命的偵查犬進行嗅覺偵測,避免訓練員感染病毒。

凡是自願接受嗅覺偵測的旅客都採用匿名檢驗方式,一旦嗅覺偵測結果呈現陽性反應,將由機場人員引導到檢疫區接受常規新冠肺炎病毒篩檢。

包括柯西在內共有十隻嗅覺偵查犬自9月22日起在赫爾辛基機場輪班待命,牠們都是由嗅覺偵查犬訓練組織Wise Nose及赫爾辛基大學獸醫系教授赫姆畢歐克曼(Anna Hielm-Bjorkman)共同訓練。

最快只要一分鐘

赫姆畢歐克曼表示:「嗅覺偵查犬能提供最佳病毒篩檢方式,因為訓練及飼養成本低,只需一分鐘就能偵測完畢,且過程無侵入性。」她認為犬類嗅覺敏銳,過去就曾透過訓練協助人類偵查爆裂物、違禁品及搜救,如今只是將這個天賦運用在新的領域。

目前各國針對新冠肺炎普遍採用的病毒核酸檢驗法需要從受檢者身上採集1,800萬個分子才能進行篩檢,但嗅覺偵查犬只需要10到100個分子就能辨識病毒,只是每隻偵查犬所需的時間長短不同,因為這與牠們過去工作資歷有關。

Wise Nose執行長帕維連恩(Susanna Paavilainen)表示:「並非所有接受訓練的偵查犬都能勝任這份工作。」以柯西為例,過去牠已累積許多生物檢體辨識經驗,因此,接受新冠肺炎病毒嗅覺偵測訓練之後,只需七分鐘就能完成偵測。

但礙於現行法令限制,柯西與其他夥伴只能以實驗計畫的方式在赫爾辛基機場提供輔助篩檢,暫時還無法成為例行篩檢方式。帕維連恩表示:「我們正積極與芬蘭海關協商,希望未來能立法由海關偵查犬接受訓練來執行這項任務。」

精句選粹

“For testing the coronavirus, they(the dogs)are really the best thing we can have,” she told CNBC Thursday.

延伸閱讀