北美｜AI能降低野火風險?

加州想藉助AI、無人機等科技降低野火風險， 現正投入研究其可行性。

美國西岸從加州到奧勒岡州和華盛頓州，因高溫、強風、乾燥樹林和雷暴不斷，引起歷來最危害民眾生命安全的野火季。舊金山灣區的天空被煙霧染紅景象駭人，加州超過300萬英畝土地慘遭野火吞噬，數十人喪命。而問題背後竟然跟房價高漲有關。

加州今年來逾300萬英畝土地被燒焦，是去年同期被燒毀面積的10倍。今年火勢特別猛烈，幾個小時就能完全燒掉整座樹林，並以前所未見速度轉移。

科羅拉多州有史以來的最大野火，正焚燒大章克申市北部。奧勒岡州和華盛頓州的野火也燒毀多個城鎮。

專家認為今年西岸有如此多火勢猛烈的野火肆虐，跟高溫、強風、異常乾旱和雷暴不斷等因素有關。

是天災？還是人為？

加州8月中出現野火時，正值兩個熱帶風暴的殘餘風力掃過其北部，在廣闊叢林上方激發近1.5萬道閃電，期間剛好是加州北部創有史以來最高溫度紀錄。

在這種環境下，那些閃電引起區內數百處地區發生山林大火。加州9月初發生第二波嚴重火勢，正好是其南部和北部氣溫一再創新高的時候，加上往東面吹的海風讓野火快速蔓延。

其實西岸野火迅速蔓延也跟人為因素有關。環保人士推動禁止砍伐山林，地方政府一直以儘快撲滅野火為主，而不是讓野火預先燒除一些枯林，結果西岸地區樹林之間累積過多枯木落葉，使當前的野火更難受到控制。

許多社區在最近野火裡陷入危機，主要是沿岸大城市房價持續高漲，迫使民眾搬遷至房價較能負擔的偏遠郊區，讓這些郊外社區範圍在過去10年來不斷擴大，人口也愈來愈密集，因此更容易受火災波及。

今年加州野火季爆發史上最慘重災情，曾背負釀禍者罪名的太平洋瓦斯電力公司（PG&E）及其他公用事業，想藉助AI（人工智慧）、無人機等科技降低野火風險，現正投入研究其可行性。

今年加州野火主要由閃電引起，但過去的森林火災不少是公用事業老舊輸送設備惹的禍，包括2018年奪走84條人命的「加州營溪大火」（Camp Fire），天堂鎮在這場災難中幾乎滅鎮。罪魁禍首被認定是PG&E，該公司於今年6月認罪，同意支付400萬美元罰金。

高科技能預防野火？

如今PG&E及其他公用事業開始研究，如何運用AI和其他科技，降低受損設備引發野火的風險。這些公司部署了無人機、電腦視覺與機器學習，以找出潛藏的設備問題。

空拍機可拍攝電塔及附屬設備和周遭環境，傳回高解析度的照片。電腦視覺技術能就設備的種類與外觀進行分類，偵測設備有無毀損。機器學習透過影像分析，找出設備的細微變化及異常之處，例如是否開始腐蝕或有其他損壞狀況。

PG&E的IT部門數據和分析主管葛拉斯（Mike Glass）指出：「我們確信假以時日，全球整個公用事業產業，終將利用遠端科技來檢查電力設備。我們認為在此過程中，自動化及人工智慧水準將提升。」

公用事業尚未利用無人機或AI，來控制或遏止目前的野火危機。但這些公司表示，已在AI及其他技術協助下，定期監控他們的設備系統。

PG&E主管葛拉斯透露，該家加州最大公用事業公司，已藉由數據分析與機器學習模式，來模擬預測旗下輸電設備遇到強風時如何因應處理。

精句選粹

California utilities hope drones,AI will lower risk of future wildfires.

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