歐洲｜解封旅遊助長疫情

景色如畫的克羅埃西亞吸引無數歐洲遊客到訪, 卻也成為新冠病毒大溫床, 不斷「輸出」染疫人口,助長歐洲第二波疫情。

今年5月時,克羅埃西亞的新冠病毒新增感染人數降至零,成為歐洲少見疫情並不嚴重的國家。如今,克羅埃西亞反倒成為觀光客引發第二波疫情的溫床。

觀光勝地成疫情溫床

克羅埃西亞從防疫有成的國家,變成疫情熱點,歸因於該國政府在經濟考量下,在夏初時決定開放邊界,吸引觀光客進入,因觀光業是該國重要經濟支柱。

克羅埃西亞成為國際觀光如何加速疫情的研究案例。根據官方公衛資料,歐洲許多地方和克羅埃西亞一樣,曾到訪知名觀光景點後返國的遊客,進一步成為傳染源,也是造成整個歐洲染疫暴增的原因之一。

在法國,國內旅行者四處散播,導致該國南部與大西洋沿岸感染人數大增。在西班牙,在湧入大批國內與外國遊客之後,日前新增感染人數再創新高,染疫人口集中在馬德里和熱門觀光區。

專家指出,觀光客四處傳播之下,新冠病毒疫情再起,這也使今夏歐洲大陸先前對抗疫情的成果付諸流水。

克羅埃西亞在解除封鎖後,地方政府即允許亞得里亞海岸熱門景點的酒吧和夜店重新營業,立即吸引無數觀光客蜂擁而入,從手頭拮据的德國學生到知名歌手Jay-Z、碧昂絲,9月都在這個中歐國家度假。

克羅埃西亞擁有地中海型氣候、500英里長的亞得里亞海岸、景色宜人的古老小鎮、價格親民的住宿選擇,使該國全年都是歐洲觀光客熱愛的旅遊勝地,根據官方資料顯示,2019年共有2,100萬國際遊客造訪克羅埃西亞。

來自義大利、34歲的特潔洛提及自己8月旅行至克羅埃西亞,當時參與熱鬧的派對以及人潮擁擠的酒吧與餐廳,幾乎沒有人依照官方建議保持防疫距離或戴口罩。

她說:「人們都會親切地告訴我們,在他們的酒吧或商店不需要遵循(口罩)政策。」

歐洲多國6月逐步鬆綁歐盟內部邊界控管,急於挽回先前因春季封鎖所引發的龐大經濟損失,帶動人潮進入歐洲太陽帶。

歐陸抗疫 功虧一簣

然而,這所帶來的結果,就是年輕旅行者染疫人數上升,在他們返國後繼續傳染給他人,情況愈演愈烈,反倒助長歐洲第二波疫情蔓延。

克羅埃西亞位處中歐的地利之便,多國遊客以陸路即可抵達,是吸引遊客到訪的一大原因。在8月的旅遊高峰,入境克羅埃西亞的汽車與公車由於為數眾多,以致於必須等待最長10小時才能跨越邊界。

德國、奧地利和捷克皆表示,自7月中以來國內感染人數反彈,部分歸因於一些從克羅埃西亞返國的遊客。

德國疾病控制中心羅伯特科赫研究所(Robert Koch Institute)指出8月10日到9月6日新增確診人數中,從克羅埃西亞返回的觀光客即占12%。

同樣情況也出現在捷克,導致該國新冠病毒感染人數創新高。

克羅埃西亞政府已向酒吧、餐廳和娛樂場所發布指導方針,要求社交距離與戴口罩,但該國新冠病毒專案負責人卡佩克坦言,這並非強制規訂。

來自瑞典、26歲的哈格曼表示,她7月在克國小島度假時,幾乎沒有任何人戴口罩,畢竟天氣太熱,人們不願意戴,「一切看起來就與疫情前一樣」。

精句選粹

Tourists in Croatia help feed Covid-19 surge across Europe.

延伸閱讀