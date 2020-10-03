歐洲｜解封旅遊助長疫情

景色如畫的克羅埃西亞吸引無數歐洲遊客到訪， 卻也成為新冠病毒大溫床， 不斷「輸出」染疫人口，助長歐洲第二波疫情。

今年5月時，克羅埃西亞的新冠病毒新增感染人數降至零，成為歐洲少見疫情並不嚴重的國家。如今，克羅埃西亞反倒成為觀光客引發第二波疫情的溫床。

觀光勝地成疫情溫床

克羅埃西亞從防疫有成的國家，變成疫情熱點，歸因於該國政府在經濟考量下，在夏初時決定開放邊界，吸引觀光客進入，因觀光業是該國重要經濟支柱。

克羅埃西亞成為國際觀光如何加速疫情的研究案例。根據官方公衛資料，歐洲許多地方和克羅埃西亞一樣，曾到訪知名觀光景點後返國的遊客，進一步成為傳染源，也是造成整個歐洲染疫暴增的原因之一。

在法國，國內旅行者四處散播，導致該國南部與大西洋沿岸感染人數大增。在西班牙，在湧入大批國內與外國遊客之後，日前新增感染人數再創新高，染疫人口集中在馬德里和熱門觀光區。

專家指出，觀光客四處傳播之下，新冠病毒疫情再起，這也使今夏歐洲大陸先前對抗疫情的成果付諸流水。

克羅埃西亞在解除封鎖後，地方政府即允許亞得里亞海岸熱門景點的酒吧和夜店重新營業，立即吸引無數觀光客蜂擁而入，從手頭拮据的德國學生到知名歌手Jay-Z、碧昂絲，9月都在這個中歐國家度假。

克羅埃西亞擁有地中海型氣候、500英里長的亞得里亞海岸、景色宜人的古老小鎮、價格親民的住宿選擇，使該國全年都是歐洲觀光客熱愛的旅遊勝地，根據官方資料顯示，2019年共有2,100萬國際遊客造訪克羅埃西亞。

來自義大利、34歲的特潔洛提及自己8月旅行至克羅埃西亞，當時參與熱鬧的派對以及人潮擁擠的酒吧與餐廳，幾乎沒有人依照官方建議保持防疫距離或戴口罩。

她說：「人們都會親切地告訴我們，在他們的酒吧或商店不需要遵循（口罩）政策。」

歐洲多國6月逐步鬆綁歐盟內部邊界控管，急於挽回先前因春季封鎖所引發的龐大經濟損失，帶動人潮進入歐洲太陽帶。

歐陸抗疫 功虧一簣

然而，這所帶來的結果，就是年輕旅行者染疫人數上升，在他們返國後繼續傳染給他人，情況愈演愈烈，反倒助長歐洲第二波疫情蔓延。

克羅埃西亞位處中歐的地利之便，多國遊客以陸路即可抵達，是吸引遊客到訪的一大原因。在8月的旅遊高峰，入境克羅埃西亞的汽車與公車由於為數眾多，以致於必須等待最長10小時才能跨越邊界。

德國、奧地利和捷克皆表示，自7月中以來國內感染人數反彈，部分歸因於一些從克羅埃西亞返國的遊客。

德國疾病控制中心羅伯特科赫研究所（Robert Koch Institute）指出8月10日到9月6日新增確診人數中，從克羅埃西亞返回的觀光客即占12％。

同樣情況也出現在捷克，導致該國新冠病毒感染人數創新高。

克羅埃西亞政府已向酒吧、餐廳和娛樂場所發布指導方針，要求社交距離與戴口罩，但該國新冠病毒專案負責人卡佩克坦言，這並非強制規訂。

來自瑞典、26歲的哈格曼表示，她7月在克國小島度假時，幾乎沒有任何人戴口罩，畢竟天氣太熱，人們不願意戴，「一切看起來就與疫情前一樣」。

精句選粹

Tourists in Croatia help feed Covid-19 surge across Europe.

延伸閱讀