歐洲｜瑞典砸重金救經濟

新冠疫情導致瑞典經濟陷入低迷, 政府當局趕緊編列超過百億美元的2021年預算加以因應。

瑞典政府近日宣布,明年編列的財政預算高達1,050億瑞典克朗(約120億美元),規模為史上最大,後年則超過850億瑞典克朗。瑞典當局擴大財政支出並推出經濟振興措施,目的除了拯救遭新冠疫情重創的經濟外,也希望進一步帶動國內就業市場、提升社會福利並加強綠色環保投資。

明年瑞典財政預算約120億美元,約占國內生產毛額(GDP)的2%,這與平常年度占比的0.5%與金融危機期間不到1%高出許多。

瑞典財政部長安德森(Magdalena Andersson)表示:「我們希望透過此預算案大幅提振未來幾年的經濟與就業成長。瑞典經濟政策將進入新階段,我們需要透過史無前例的預算來重啟經濟,如此我們才能走出危機。」

在新冠疫情的衝擊下,瑞典今年第二季GDP季減8.3%,創下史上最大單季跌幅,跌幅超過1990年代本土金融風暴與2008年全球金融危機期間。

事實上,瑞典在疫情爆發前的經濟體質算是不錯,如今也逐漸顯露復甦跡象。與其他歐洲國家相比起來,瑞典經濟受疫情影響的程度較小,主因在於餐旅觀光業對於該國經濟產值的貢獻較低。但即便如此,瑞典經濟仍面臨到極大挑戰,今年GDP預估萎縮4.6%。

可望創造7.5萬個工作



由社民黨與綠黨共組的執政聯盟表示,政府將推動企業與個人減稅計畫,當地政府與社福機構也會獲得金錢支援,而此次預算案預估可創造7.5萬個工作機會,其中100億瑞典克朗將專門用於對抗氣候變遷。這些措施也獲得兩個反對黨中央黨(Centre Party)與自由黨(Liberal Party)支持。

瑞典政府亦計畫提高在社福方面的投資金額,具體領域包括教育、老人照護與醫療等,而這正是執政的社民黨最在乎的議題。至於降低氣候變遷危害並編列預算因應則是綠黨長期的政策主張。

經濟衰退恐數年才結束



部分分析師認為,瑞典經濟可望於今年下半年開始復甦,與全球經濟復甦步伐一致,但據該國政府自行評估,經濟衰退可能要數年時間才會結束。

儘管瑞典疫情在歐洲地區相對輕微,疫情對於經濟的衝擊也較小,但分析師警告,現在仍難以斷言後續發展。

畢竟瑞典有其社會結構性問題,像是青年與移民失業率太高、房地產市場失常危及長期經濟穩定等,而人口老化問題更令社福負擔加重、生產力急待提升。瑞典政府承諾未來幾年將挹注大筆金錢活絡經濟,預估2022年經濟產值能夠增加850億美元。

瑞典大選即將於2022年登場,該國政府迄今對於長期願景與政策尚不明朗,市場擔心屆時恐再度上演2018年「懸峙國會」狀況,也就是左右聯盟均不過半的僵局,但部分分析師指出,真正問題或許是連選民也不清楚自己想要什麼。

