北美｜美國房市14年來最熱

新冠肺炎疫情肆虐, 雖然重創美國商業活動,但卻意外點燃房市買氣, 成為美國經濟的一大亮點。

美國房市長久以來就呈現供不應求現象,這次疫情肆虐,引爆民眾購屋熱潮,也讓該問題更加惡化。

預期疫情短期間不會結束,遠距工作型態還將持續一段時間,加上房貸利率迄今仍處在低檔,激勵許多民眾加快買房腳步,或是考慮首次購屋。

根據美國商務部發布最新數據顯示,8月新屋銷售已連續四個月揚升,經季調後月增4.8%,換算成年率為101萬戶,為2006年來首見衝破百萬大關,創下14年新高。

另外同月成屋銷售也接連第三個月出現增長,總數達600萬戶,同樣也締造14年高點紀錄。

美國民眾搶著買房,但房市供給卻呈現吃緊現象。根據全美房地產經紀人協會(NAR)統計指出,到今年7月底,美國只有130萬戶獨戶住宅待售,創下1982年來同期新低。

另外房地產資訊網站業者Zillow Group的資料也顯示,到9月12日為止的當周,待售庫存房屋數量已較一年前銳減29.4%,至少創下2017年底來的最低紀錄。

疫情讓供給更吃緊



Realtor.com的首席經濟學家海爾(Danielle Hale)表示,「每年我們都在想『我們已觸及歷史谷底,事情不會變得更糟』,但實情並非如此。」許多潛在售屋者由於受到疫情影響,暫時延後賣屋計畫,導致美國房荒問題更加惡化。

然而房屋供不應求也推升房價進一步上漲。NAR表示,7月成屋房價中間值已首度衝破30萬美元,較一年前攀升8.5%。不動產仲介商Redfin指稱,原本房貸利率下滑,有助民眾購買力大增,不過房價快速攀漲,卻又大幅侵蝕民眾的購買力。

據指出,美國目前30年期固定房貸利率雖然升高到2.87%,不過依舊逼近歷史低點。另外根據抵押數據調查公司Black Knight表示,第二季房屋再融資金額較前一年增加逾200%。

事實上,美國房市供給吃緊的情況已持續多年。在2007到2009年上次經濟衰退期間,新屋營建驟減,儘管之後逐漸回升,但到目前為止依然沒有完全恢復到衰退前的水準。此外屋主持有房屋的時間也比以往更長。

基於無房可賣的情況日益嚴峻,美國營建業也趕著大興土木、建造新房。該產業在最近數月的銷售力道相當強勁。其中用來衡量美國營建業興衰指標的獨戶新屋開工在8月增加4.1%,經季節調整後,其年率創下2月以來新高。

營建業趕著造新屋



至於有意售屋的屋主,迄今仍延後賣屋時機。有些害怕讓陌生人進屋看房可能會感染到新冠病毒,有些則是因疫情影響而取消搬家計畫,還有一些則擔憂無法在競爭激烈的房市找到新屋。

Dash不動產集團執行長丹恩(Quentin Dane)指出,在某些情況,有意賣房的民眾可能會等到明年春季,也就是售屋旺季才會公開賣房。

丹恩解釋,現在外界都在討論新冠疫苗將在年底上市,這也讓明春似乎變成賣房的合適時機。

精句選粹

The pandemic has aggravated the housing markets’ longstanding lack of supply, creating a historic shortage of home for sale.



延伸閱讀