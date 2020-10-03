北美｜美國房市14年來最熱

新冠肺炎疫情肆虐， 雖然重創美國商業活動，但卻意外點燃房市買氣， 成為美國經濟的一大亮點。

美國房市長久以來就呈現供不應求現象，這次疫情肆虐，引爆民眾購屋熱潮，也讓該問題更加惡化。

預期疫情短期間不會結束，遠距工作型態還將持續一段時間，加上房貸利率迄今仍處在低檔，激勵許多民眾加快買房腳步，或是考慮首次購屋。

根據美國商務部發布最新數據顯示，8月新屋銷售已連續四個月揚升，經季調後月增4.8％，換算成年率為101萬戶，為2006年來首見衝破百萬大關，創下14年新高。

另外同月成屋銷售也接連第三個月出現增長，總數達600萬戶，同樣也締造14年高點紀錄。

美國民眾搶著買房，但房市供給卻呈現吃緊現象。根據全美房地產經紀人協會（NAR）統計指出，到今年7月底，美國只有130萬戶獨戶住宅待售，創下1982年來同期新低。

另外房地產資訊網站業者Zillow Group的資料也顯示，到9月12日為止的當周，待售庫存房屋數量已較一年前銳減29.4％，至少創下2017年底來的最低紀錄。

疫情讓供給更吃緊



Realtor.com的首席經濟學家海爾（Danielle Hale）表示，「每年我們都在想『我們已觸及歷史谷底，事情不會變得更糟』，但實情並非如此。」許多潛在售屋者由於受到疫情影響，暫時延後賣屋計畫，導致美國房荒問題更加惡化。

然而房屋供不應求也推升房價進一步上漲。NAR表示，7月成屋房價中間值已首度衝破30萬美元，較一年前攀升8.5％。不動產仲介商Redfin指稱，原本房貸利率下滑，有助民眾購買力大增，不過房價快速攀漲，卻又大幅侵蝕民眾的購買力。

據指出，美國目前30年期固定房貸利率雖然升高到2.87％，不過依舊逼近歷史低點。另外根據抵押數據調查公司Black Knight表示，第二季房屋再融資金額較前一年增加逾200％。

事實上，美國房市供給吃緊的情況已持續多年。在2007到2009年上次經濟衰退期間，新屋營建驟減，儘管之後逐漸回升，但到目前為止依然沒有完全恢復到衰退前的水準。此外屋主持有房屋的時間也比以往更長。

基於無房可賣的情況日益嚴峻，美國營建業也趕著大興土木、建造新房。該產業在最近數月的銷售力道相當強勁。其中用來衡量美國營建業興衰指標的獨戶新屋開工在8月增加4.1％，經季節調整後，其年率創下2月以來新高。

營建業趕著造新屋



至於有意售屋的屋主，迄今仍延後賣屋時機。有些害怕讓陌生人進屋看房可能會感染到新冠病毒，有些則是因疫情影響而取消搬家計畫，還有一些則擔憂無法在競爭激烈的房市找到新屋。

Dash不動產集團執行長丹恩（Quentin Dane）指出，在某些情況，有意賣房的民眾可能會等到明年春季，也就是售屋旺季才會公開賣房。

丹恩解釋，現在外界都在討論新冠疫苗將在年底上市，這也讓明春似乎變成賣房的合適時機。

精句選粹

The pandemic has aggravated the housing markets’ longstanding lack of supply, creating a historic shortage of home for sale.



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