北美｜郵輪的74道安全防護

皇家加勒比海(Royal Caribbean)和挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)等主要郵輪業者已向美國主管機關提出74項包括要求船上所有人員戴口罩等防疫建議,顯示其計畫強化保護船上人員的安全,希望能獲得批准恢復在美國業務運作。

由郵輪業者派員組成的防疫小組所提出的建議,包括加強檢測控管來避免受病毒感染的人士登船、透過空氣品質管理來降低疾病傳播、加強環境衛生的工作、和定出周詳計畫來應付船上萬一出現確診病例等狀況。

業者為加強公信力而找前美國政府高官來坐鎮,由前食品藥物管理局長考特利浦(Scott Gottlieb)和前衛生與公眾服務部長李維特(Michael Leavitt)擔任小組的共同主席,顯示業者動用一切方法和人脈,要讓主管機關接納其建議。

回應CDC的防疫要求



他們提出的建議本身,都是回應疾病管制與預防中心(CDC)要求郵輪業者在防疫上的計畫、基礎設施和恢復旅客上船後管理等要求。

多艘郵輪爆發嚴重新冠疫情後,大型郵輪業者已被禁止在美國營運約半年。即使暫停營運禁令的實施期限一再被延長,像CDC之前再把禁令期限又延長一個月至10月31日,業者仍同意配合。

CDC一再延長限期的理由是,郵輪上的活動空間狹窄,讓室內空間的人員密集程度超過一般城市空間許多而成為病毒傳播的溫床,即使減少船上人數也無法停止病毒傳播。

對於CDC的憂慮,挪威郵輪執行長迪里奧(Frank Del Rio)認為小組提出的防疫建議,能限制病原體在郵輪上傳播。

因為建議所提出的多層級防疫法,能讓郵輪有非常安全的衛生環境,甚至較一般民眾聚集的場所更安全。他自信地以飛四小時的航班做比較例子,強調郵輪業提出的建議,讓船艙內的安全程度,較機艙裡乘客座位相距僅4英寸的環境好太多。

迪里奧所舉例子,明顯針對CDC的研究而來。CDC近期報告指出,從飛十小時航班的群聚感染新冠肺炎病例可反映出,在密集機艙裡長途飛行會增加感染風險。

不可能有零感染公共空間



考特利浦強調即使飛機在天上飛時,機艙內有充份的空氣流通,但仍然有染病風險,這情況其實在告訴大家是不可能有零感染的公共空間。其言下之意就是CDC的安全標準要求,是沒有任何大眾運輸交通工具能達到。

迪里奧為了展現出自己對郵輪旅遊的安全有信心,揚言只要美國批准郵輪恢復航行,他就會跟自己的兒孫一起搭乘其公司首班獲得通航的郵輪,以證明公司的防疫建議是有效。

雖然郵輪業者的建議小組並沒有透露,他們所建議的防疫措施要花業者多少錢,但迪里奧強調相關支出不可能讓業者因此調高郵輪票價,並指出防疫上的支出就算再高,也高不過業界因被迫停航,導致每天沒收入而累計造成數十億美元計的損失。

以挪威郵輪為例,第二季在幾乎沒有營收的困境之下,虧損逾7億美元,而且悲觀認為在明年第二季以前,不可能大規模恢復郵輪行程。

至於皇家加勒比海第二季也因營收年跌近94%而虧損逾16億美元。雖然其表示可能在年底前恢復在中國大陸和澳洲的營運,但其執行長費恩(Richard Fain)並未具體說明會在何時恢復航行,顯示郵輪業何時能恢復正常運作仍存在不少變數。

