東北亞｜日政府逼電信商降價

日本的手機費率高，收費制度難懂， 過去業者還要求綁2年、3年的約，沒在規定的解約月份解約就要繳違約金， 總之輸的總是消費者。

日本新首相菅義偉大刀闊斧推動改革，調降手機通訊費更是改革的重點之一。菅義偉18日指示總務大臣武田良太力促手機通訊費降價。武田隨後向媒體表示，將營造促進業者競爭的環境，讓手機費用調降，「只降一成的話就不是改革」，還強調「100％可以（降價）」。

手機是生活必需品，但在日本市場已被NTT DoCoMo、KDDI（au）、Soft bank三家電信大廠瓜分，使日本的手機收費比其他先進國家來得高。

菅義偉在官房長官任內就不斷指出日本的手機通訊費高於世界各國。他在宣布參選自民黨總裁（黨魁）後，9月3日在新聞節目「Live News it!」中表示，「即使便宜的買到手機，結果大家要花很多錢付通訊費。日本的手機費被指為全世界最貴，所以要從調降手機通訊費下手，希望降四成左右。」

當媒體傳出菅義偉可能成為前首相安倍晉三的接班人後，日本電信業者的股票就開始走低。武田18日發話要讓手機費降價一成以上，三大股價更是應聲下跌。

估三年後降價五成



日媒報導，總務省已透過虛擬行動網路通訊公司（ Mobile virtual network operator，MVNO，日本又稱廉價智慧手機公司）布局讓手機大幅降價，預估「今後三年最多可降五折左右」。

對用戶而言，手機費的大幅降價真是求之不得，但對業者來說，過度的降價可能削弱廠商在技術革新上的競爭力，也可能影響今後5G、6G行動通訊技術的發展。

經濟記者町田徹在《金錢商業》網站上發文指出，從歷史上來看，日本不只手機通訊費，無論是電話費、電費、瓦斯費、高速公路過路費等基礎設施費用都偏高是不爭的事實。

菅義偉曾任總務大臣，他多次嘗試著在官方的主導下調降手機通訊費，但無論提出什麼政策，都遭到電信業者、手機製造、銷售的家電廠商等的強烈抵抗而難有進展。有志難伸的他上台後便下定決定，勢必打破業者的既得權利。

電信業者過度獲利



菅義偉提出，2017年度東京電力控股的營業獲利率為4.9％，東京瓦斯為6.5％，三家大型電信公司則平均達到20.4％，他主張電信業者過度獲利是不健全的。

在安倍前政權時代，其實已開始運用政治力量要求手機業者降價，而且收到一定的成效，廉價手機也開始發動攻勢，推出各種便宜的優惠方案。在菅義偉的大力推動下，今後手機上網費還可望降價，有專家預測今後三年手機上網費可能會降至半價，整個手機費用也可望大幅降價。

不過，町田提出警語指出，日本三大手機業者這二、三年降價後，2019年度的營業獲利率平均為18.9％，比美國AT＆T及與威訊通訊（Verizon Communications）的平均獲利率19.2％低。

更讓人驚訝的是，日本三大業者的營業利潤合計為2兆7,900萬日圓強，美國第二大電信業者威訊通訊一家的營業利潤以1美元兌105日圓換算的話，達2兆9,400萬日圓弱，日本業者根本就無法比。

町田指出，在數位革命的世界，不僅是手機大廠，軟體、社群網路，無論是美國的「GAFA」，即谷歌（Google）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon），或中國的百度、阿里巴巴、騰訊等大企業都不斷在研發和技術創新上激烈競爭。

要與國際大廠競爭就要靠豐富的資金能力，換言之是企業的收益能力，但日本三家電信大廠合起來都不敵美國第二大電信商，今後該如何在國際市場上競爭。再者，日本推動數位革命的基礎設施「行動通訊服務」仍然只有舊式網路，產業競爭力已經低劣，今後可能會更加落後，差距越來越大。

精句選粹

Prime Minister Yoshihide Suga is calling for big price drops for mobile services.



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