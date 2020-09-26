大陸｜陸線上藝術拍賣火熱

疫情影響下，大陸拍賣行在徵集拍品倍加困難。 不過，藝術品線上拍賣卻逆勢增長，成為拍賣行拉抬業績的關鍵。

一場突如其來的疫情，讓大陸藝術品市場面臨新的變局。跨地域拍品移動的不易、全球經濟體遭遇的嚴重打擊，讓與資本息息相關的藝術界產生極大不確定感。

第一財經引述北京保利拍賣古董珍玩部藝術總監李移舟表示，受疫情影響，該公司從1月起徵集拍賣品就困難重重。尤其海外藝術品部分，除了很多藏品無法運送到大陸，或是無法和海外藏家面對面溝通等，計畫全被打亂。

拍品徵集遭疫情搗亂

大陸藝術圈業內人士指出，疫情期間，拍賣市場不僅「好貨難尋」，即便想要徵集名氣沒那麼響亮的新興藝術家作品，同樣也是困難重重。也因為拍品徵集不易，部分拍賣行索性將春拍與秋拍合併為一場，亦成為2020年的特殊變化。

業內人士認為，大陸拍賣市場經過30多年發展，無論拍賣行、藏家還是投資者，對收藏的要求都愈來愈高，「大家買藝術品不像以前，喜歡就買」。現在無論是價格在人民幣（下同）幾萬元或是上億元的藝術品，不僅對於其作品水準要求高，畫家要有地位。也是近幾年大陸收藏投資水準快速提升的寫照。

縱觀各家拍賣行在秋拍亮相的拍品，幾乎都在「控質減量」中把握平衡。以保利秋拍來說，其最受注目的拍品為「十面靈璧圖卷」，該畫出自明代宮廷畫家吳彬，長近30公尺、高55公分，過去曾在諸多國外著名博物館展出。

1989年12月，「十面靈璧圖卷」第一次在紐約蘇富比拍賣面世即以121萬美元的高價成交轟動一時，成為蘇富比拍賣成立以來，中國書畫成交額首度超越百萬美元。本次該畫在保利拍賣登場，自然成為眾所關注焦點。

另一方面，線下的拍賣市場雖因疫情暫停，但線上拍賣一樣火熱，大幅拉抬拍賣行業業績。根據「蘇富比中國藝術品2020年中報告」，6月下旬舉行的香港蘇富比首場中國藝術品網上拍賣「清洪佛教藝術品珍藏」，90件拍品的總成交率竟高達96.7％。

在大陸藝術珍品春季拍賣會上，一件明朝十七世紀黃花梨翹頭案以6千萬港元成交，為最高估價的10倍。另外，嘉德線上拍賣會上，一組4頁、估價1,000至5,000元的「林散之致啟功毛筆詩稿」，也拍出了47.15萬元高價。顯見藏家對於喜愛的藝術品，出手一樣不手軟。

藝品平台市場後市俏

即便受疫情干擾，業界對於2020年的藝術品平台市場規模仍抱持信心。根據諮詢公司弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）的報告，得益於愈加專業的藝術品買家需求以及先進技術的推動，提供確認、鑒定、估值、驗證、物流、集中保管等增值服務的藝術品平台將保持增長趨勢。預估2020年大陸藝術品平台總體市場規模將達158.43億元，較2019年的134.37億元成長約17.9％左右。

業內人士分析，佳士得、蘇富比等一線拍賣行早在多年前發展線上拍賣業務，約占總業務的10％，疫情只是加速拍賣機構線上化的進程。至於大陸拍賣行龍頭的保利拍賣，也早已布局線上拍賣，目前已形成雲徵集、雲預展、雲招商、雲拍賣、雲結算等一整套的雲端服務流程。據悉，保利的三期線上拍賣的總成交額就高達1.47億元，線上拍賣也將成為保利接下來的發展重點。

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