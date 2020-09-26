東北亞｜濫權的法務部長們

去年，韓國法務部長曹國因女兒走後門入名門大學的「女仗父勢」風波請辭； 今年，法務部長秋美愛也被爆出為服兵役的兒子爭取好差的「子仗母勢」事件。

秋美愛，是韓國文在寅政府的現任法務部長。今年1月2日韓國總統文在寅任命她為法務部長時，青瓦台形容她的「政治分量十足」，過去曾是法官，從政後成為韓國第一位五度當選的女國會議員。

秋美愛邊推司改邊享特權

青瓦台當時還說，秋美愛為了「維護弱勢群體權益」投身法界，擔任法官時廣受好評，從政後表現出「卓越的政治才幹」；除了法律本行和從政經驗外，她堅定的信念與鮮明的改革傾向，將有助於完成人民盼望的司法改革並建立「公平正義的法治國家」。

曹國，是秋美愛的前一任，也就是前法務部長，更是文在寅親自提名的人選，備受文在寅的信任。曹國曾任首爾大學法學研究所教授，向來高調批評權貴行為，素有「江南左派」之稱，在被任命為法務部長前，在韓國的學、政界形象清高。

秋美愛與曹國，不僅僅是文在寅政府的前後任法務部長，這兩人在擔任法務部長前的形象，都很「清高」。然而，形象清高的他們，在成為法務部長後，都爆出了連串「濫用權勢」的醜聞，自然也激起韓國社會對文在寅政府的憤怒，因為當初文在寅就是靠著要打造「沒有特權的韓國」的口號而入主青瓦台。結果，爆出「享特權」竟是最該強調公平、正義、遵法的法務部長，而且還不是只有一位，是連著前後兩任都遭質疑濫用權勢。

曹國，2019年9月就任法務部長後，爆出女兒高中時名列病理學論文第一作者的資格造假、疑靠走後門進入名校高麗大學、就讀釜山大學醫學研究所時，留級兩次卻連續六學期拿獎學金。不只是如此，他還同時被爆出涉嫌以妻子名義炒股、私募基金報告造假、刪除電腦中的證據等等。

一開始，曹國堅持自己是清白的、並強調「個人的行為」一切都合法，加上又有文在寅力挺，不願請辭，進而引爆全韓國的大學生不斷走上街頭集會抗議，表達不滿，最終還是敵不過來自社會、輿論排山倒海的壓力而宣布辭職，從他上任到下台，只有35天。

年輕世代對文在寅失望

在曹國辭職52天後，文在寅再提名秋美愛為法務部長。然而，令人遺憾的是，同樣的情節，在秋美愛身上再次發生。今年9月初，秋美愛遭到在野國會議員的指控，在2017年底至2018年初，在她擔任共同民主黨代表（黨主席）期間，曾以黨代表辦公室名義聯繫國防部，為自己的兒子爭取擔任平昌冬奧翻譯兵的資格、以及在服兵役期間違規休假等。

秋美愛的反應也一如曹國，在國會的聽證會上，同樣強調她的所作所為一切都合法，還說，「身為父母，即使有這麼做（為兒子爭取）也是人之常情。」她還藉此為自己的兒子叫屈，說他完全有能力被選拔為平昌冬奧的翻譯兵，「是部隊用抽籤的方式，淘汰了我兒子。」

秋美愛在國會表現出來的態度，不但令韓國大眾感到沮喪、失望，也進一步加深社會對文在寅政府的反感。特別是，想到文在寅在就職演說中不斷強調，將打造一個「機會平等，過程公平，結果正義」的韓國，因此，對文在寅本人，及其執政的團隊，是更加感到憤怒與失望。

去年曹國引爆的風波，被韓國年輕族群稱為是「女仗父勢」事件，當時文在寅的支持度因此降到歷史新低。這次秋美愛則被稱為是「子仗母勢」事件，也讓原本最支持文在寅的18到29歲的年齡群的支持度首度跌破30％，顯示出韓國年輕世代對主政者的失望與憤怒。

精句選粹

Justice Minister Choo Mi-ae rejected opposition lawmakers’ accusations that she or her husband had made a request to the Ministry of National Defense to seek a favor for her son when he was serving in the military in 2017.

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