中東 ｜土耳其人搶購黃金

土耳其人認為長期押注黃金為聰明投資。

土耳其政經局勢經常動盪不安,讓土國民眾長期視黃金為聰明投資。在新冠肺炎疫情打擊經濟,和政府錯誤財經政策讓里拉匯率創新低之下,更激發民眾不斷搶購黃金來保護其資產。外界估計民眾藏在家裡的黃金價值,可能相當於土國一年經濟產值的四成。

伊斯坦堡的大市集(Grand Bazaar)是全球最古老市集之一,也是重要的黃金交易中心。之前受疫情影響而封閉,商家直到6月初才被允許重新開放營業,結果金飾店門外立即有大批民眾排隊搶購黃金。

在大市集經營黃金買賣的Ozak總經理安尼克(Ozgur Anik)說,他在當地營業20年,但從未看過如此奇景。過去每當金價創新高時,大家通常是趁高價賣出,但現在則是漲愈高就買愈多。

他跟其他交易商估計,目前大市集每天賣出的黃金數量,較往常約450磅暴增至約4,500磅。

由於土國黃金產量無法滿足國內需求而大幅增加黃金進口。貿易部資料顯示2020年前八個月間黃金進口規模達150億美元,較2019年同期增加153%。

民眾對里拉失去信心

新冠肺炎疫情爆發讓全球經濟幾乎陷入停滯,促使全球投資人為避險而搶購黃金而讓金價創新高,但土國民眾搶購黃金還有一個原因,就是土國金融問題愈來愈嚴重,使民眾對里拉失去信心。

政府2019年推出兩項互相矛盾的經濟政策,得不到大部分經濟學家支持。首先總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)敦促央行維持低利率,並指示銀行業為家庭和企業增加低利率貸款來刺激經濟。

另一方面,央行卻砸數十億美元計外匯存底買進里拉,不讓里拉持續貶值。

土國民眾夏季期間對黃金需求強勁,讓鑄造金幣的土國造幣廠要求員工,在多個周末甚至是穆斯林齋戒月時加班趕工來滿足市場需求。

在土國出口隨歐洲各國重新開放而回升之際,央行也在8月採取連串行動來為信用擴張降溫,但政府與央行之前的政策已對經濟造成破壞。

信評機構穆迪9月11日,把土國早已淪為垃圾評級的主權信評從B1調降至B2,信評展望維持負面不變。

財經問題不斷惡化

精句選粹

In the long run, Turkish people’s bet on gold has been a wise investment.

