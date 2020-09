南美｜巴西總統人氣「疫」外高

新冠肺炎病毒讓巴西傷亡慘重, 但巴西總統波索納洛的支持率不減反增, 全拜緊急現金補助計畫所賜。

儘管新冠肺炎疫情奪走巴西十多萬條人命,總統波索納洛(Jair Bolsonaro)的支持率卻不降反升,巴西政府每個月發放600里耳(約3,190台幣)緊急援助款,幫助人民度過經濟難關,一併讓波索納洛的人氣躥升至新高紀錄。

單親媽媽布拉嘉(Ana Valeria Braga)在疫情期間丟掉工作,每個月600里耳成為她的救命錢。她表示:「這筆錢就像是隧道盡頭的光,讓我能夠支付房租,讓我的兒子不必挨餓。」

月發600里耳現金給貧民

巴西聯邦政府4月開始向貧民發放600里耳現金,金額大約是基本月薪的一半,這項計畫不僅拯救了巴西數千萬名生計因疫情影響的民眾,也連帶將波索納洛的支持率推升至新高水準。

根據Datafolha的7月民調顯示,波索納洛的支持率由6月的32%上升至37%,創下他上任20個月來最高水準,不支持率則由44%大降至34%。雖然波索納洛曾把新冠肺炎稱作「小流感」,但將近半數的民眾表示,巴西新冠肺炎疫情嚴峻不應怪罪波索納洛。

巴西為全球新冠肺炎疫情第三嚴重的國家,確診人數超過454萬,位居全球第三高,死亡人數多達13.6萬人,為全球第二高,僅次於美國。

根據巴西研究機構Getulio Vargas基金會經濟學家奈里(Marcelo Neri)表示,巴西超過6,700萬人每月獲得金額介於113至226美元補助,約占總人口的32%,這項援助計畫推行至8月將花掉國庫380億美元。政府發放現金讓2020年巴西貧民減少21%,或1,310萬人。

現年35歲、住在里約最大貧民窟的西里諾(Elaine Cirino)表示,政府的援助款讓她和四個孩子活下來,「如果波索納洛持續發放現金,我會投票給他。我們這條街的民眾都支持他。」

50歲的荷西(Luis Jose)表示,疫情重創巴西,但他不怪波索納洛,如果要怪罪任何人,那只能怪自己,新冠肺炎病毒來襲還要去人多的地方。他表示上次大選沒有投給波索納洛,「如果波索納洛能著手解決社會問題,我會支持他。」

外界擔心經濟進一步惡化

波索納洛發現金也不是人人都買帳,50歲的費雷拉(Catia Maria Pontes Ferreira)就不相信政府,她認為波索納洛是為了選票才幫助窮人。她說:「波索納洛政府讓我感到很擔心,我們的生命都握在他的手中。他不會免費為我們做任何事。」

波索納洛支持率躥揚的代價高昂,緊急援助計畫讓巴西的公共支出急速膨脹,巴西正努力由2015年至2016年的經濟衰退復元,外界擔心政府支出激增恐讓經濟進一步惡化。專家警告,巴西可能瀕臨財政危機邊緣。

巴西政府9月將緊急援助計畫延長至2020年底,但規模縮水一半,可能讓波索納洛的支持度下滑。巴西伯南布哥聯邦大學經濟學教授科斯塔(Ecio Costa)表示:「發放現金肯定能創造政治效益,凡是能讓人民脫離苦難的人,就能獲得民眾支持,但背後的財政成本不容忽視。」

精句選粹

This emergency funding, which launched in April, has also boosted the popularity of President Jair Bolsonaro to new heights.

延伸閱讀