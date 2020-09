歐洲｜義大利觀光業遇寒冬

義大利觀光業在解封後依舊盼不到旅客上門, 眼看夏天旅遊旺季就這樣過去, 觀光業即將面對凜冽寒冬。

位在羅馬萬神殿附近的五星級酒店Hotel Vilon在三年前開幕,原本期盼今年業績再創新高。早在去年底酒店已接到今年夏季訂房需求,從今年4月到夏季結束的客房都已被訂滿,不料迎接他們的卻是全球疫情。

今年2月中已有大批旅客要求取消夏季訂房,而義大利疫情升溫也迫使酒店關閉。在度日如年的三個多月過後,酒店終於在6月3日恢復營業,原以為勉強趕上觀光旺季,無奈只有本地商務人士及零星歐洲旅客入住,一轉眼夏天就這樣結束了。

Hotel Vilon總經理托西(Giorgia Tozzi)表示:「今年夏天我們住房率只有37%,遠低於去年同期的80%,雖然令人失望但在目前環境下堪稱奇蹟。未來幾個月市況仍充滿變數,我們只希望明年春天能有起色。」

邊境管制 重創旅遊業

今年夏天雖有60%的義大利人外出度假,且絕大多數都選擇國內旅遊,但義大利觀光業過去仰賴的國際旅客依舊不見蹤影。在疫情尚未緩和的情況下,各國依舊實施邊境管制,只有少數歐洲旅客入境義大利。

義大利觀光局局長帕姆奇(Giorgio Palmucci)表示:「今年義大利損失的外籍旅客觀光營收高達246億歐元,就連本國旅客支出也較去年下滑436億歐元。」

6月解封後,義大利各地旅館還曾期待傳統節慶「八月節」能為觀光業帶來一線生機,但事實卻不盡然。義大利商業聯合會統計,羅馬、佛羅倫斯等大城市的旅館有70%在解封後依舊因空房率太高而無法恢復營業,濱海地區的旅館也有20%至今歇業,其中一大原因是美國疫情嚴重。

義大利旅行社Travel Italian Style執行長桑托羅(Cassandra Santoro)表示,她的客戶有超過85%都是美國人,但今年9月為止她手上的訂單已百分百被客戶取消,即將面對創業以來首度全年零獲利的窘境。

另一家專門提供義大利美食及美酒導覽行程的旅行社Casa Mia,也從今年2月起陸續遭到美國客戶取消訂單。該公司經營者鮑德溫(Eleonora Baldwin)表示:「今年年底前的所有訂單都在幾天內全部取消。整個夏天雖然有零星歐洲觀光客,但近日各國確診病例再度激增,難保日後不會再次封鎖,因此未來幾個月變數很大。」

高退房率 讓飯店業苦撐

羅馬公寓式酒店Corso 281 Luxury Suites經營者吉索納(Natalino Gisonna)表示:「今年6到9月我們只有6位房客,主要來自英、法。去年同期我們的住房率高達95%。我不認為明年春天前會有起色,除非各國開放邊境。」

他坦言政府對觀光業提出的24億歐元振興措施,至今實際支出只有2億歐元,其中只有8%用來補助旅館及濱海渡假村。他表示:「政府資源應以減稅或補助的方式直接提供給急需資金的業者,否則很多業者將關門大吉。」

在苦等不到政府援助情況之下,許多業者已經開始設法轉型。在卡布里島經營餐廳及料理學校的斯塔爾(Holly Star)表示:「今年夏天充滿挑戰算是委婉的說法了,尤其對我們這種家族經營的小本生意來講。」

在觀光旺季從7個月縮短成兩個半月且國際旅客又缺席的情況下,斯塔爾的料理學校至今還沒恢復開課,只能賣自創品牌食品彌補營收。原本她還打算推出園藝課程,如今只能觀望明年情勢如何發展。

精句選粹

But as the sun begins to cool, so do hopes of a full recovery for Italy’s decimated 2020 tourism season.Winter is coming, and with it what is expected to be a full-blown economic catastrophe.

