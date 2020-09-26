北美｜疫情下的大選策略

今年的美國選舉很特別！ 因新冠肺炎疫情肆虐，導致選舉規則重新改寫， 共和民主兩黨候選人也必須採用不同選戰策略來爭取選票。

自稱是「熱愛擁抱他人」的民主黨眾議員迪恩（Madeleine Dean），日前前往費城為11月議員競選連任拉票時，並沒有與選民進行任何肢體接觸。為降低感染新冠病毒的風險，迪恩今年的選舉策略改用網路宣傳。

不過共和黨參議員恩斯特（Joni Ernst）則採取完全不同的戰略。剛在家鄉愛荷華州跑完99個城鎮拜票行程的她，堅信親自面對選民才能與他們搏感情。她在多數時間會配戴口罩與小規模的人群談話，有時為了拍照，還會與選民近距離接觸。

在疫情選舉年期間，這兩名國會議員的做法也凸顯迥異的選戰策略。爭取連任的美國總統川普透過舉行大規模集會與少帶口罩，已為今年共和黨的選戰定調。至於由拜登帶領的民主黨則轉向網路來為他們選情拉抬聲勢，如果真的要舉行集會，規模也盡可能限制在少數。民主黨相信選民會因為他們堅持公衛安全措施，而將選票投給他們。

85％民眾傾向遠離大型集會

由於疫情迄今在美國尚未出現平息跡象，面臨大選即將到來，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）聲稱這次選舉「攸關生死」。眾議院共和黨領袖、同時也是川普盟友的麥卡錫（Kevin McCarthy），則以視死如歸的姿態，強調共和黨將為這次選舉挺身而出。

疫情導致選戰規則重新改寫之際，到了11月3日，將交付選民決定何者才是正確策略。

隨著民眾對疫情的態度轉變，目前參眾議員也各自採取不同策略來爭取選票。根據AP-NORC在7月公布的民調顯示，高達85％民眾表示他們正遠離大型集會，其中有95％的民主黨員與75％的共和黨員都有如此看法。緊接在8月調查也發現，約有四分之三受訪民眾擔憂自己或家人可能受到新冠病毒感染。

線上造勢掀選戰新風貌

公衛專家警告，即使最近確診人數曲線已有趨平跡象，美國民眾的行為仍將決定今秋是否再度出現另一波疫情高峰。

為避免疫情受選戰關係而再度擴大，民主黨國會選舉委員會曾向議員表示，他們必須設立良好典範。

該委員會曾說，任何選舉活動都必須有周全的衛生與安全措施。因此虛擬的市鎮集會、電話銀行、簡訊與Zoom形勢的會議也因此在這次大選取代傳統的造勢活動與敲門拜票。

一名政黨策略師提到，民主黨人認為選民將會感激候選人嚴肅看待疫情危機的態度，並將會企圖與川普和共和黨劃清界線。

在喬治亞州，民主黨參議員候選人歐賽夫（Jon Ossoff）在線上舉辦的造勢活動吸引數千人參與，比傳統集會人數更多。歐賽夫的對手是首任共和黨參議員佩都（David Perdue）。

不過參議院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）則選擇8月在肯塔基20多個社區進行公開造勢。他在多數時間都戴著口罩參加集會活動。甚至還有一些共和黨議員認為，由於疫情迫使美國民眾在家，也許登門拜票才是更有效的拉票辦法。

精句選粹

By November, voters will decide who had the right approach, a high-stakes gamble as the coronavirus pademic rewrites the rules of political campaigning.

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