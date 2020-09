北美｜疫情下的大選策略

今年的美國選舉很特別! 因新冠肺炎疫情肆虐,導致選舉規則重新改寫, 共和民主兩黨候選人也必須採用不同選戰策略來爭取選票。

自稱是「熱愛擁抱他人」的民主黨眾議員迪恩(Madeleine Dean),日前前往費城為11月議員競選連任拉票時,並沒有與選民進行任何肢體接觸。為降低感染新冠病毒的風險,迪恩今年的選舉策略改用網路宣傳。

不過共和黨參議員恩斯特(Joni Ernst)則採取完全不同的戰略。剛在家鄉愛荷華州跑完99個城鎮拜票行程的她,堅信親自面對選民才能與他們搏感情。她在多數時間會配戴口罩與小規模的人群談話,有時為了拍照,還會與選民近距離接觸。

在疫情選舉年期間,這兩名國會議員的做法也凸顯迥異的選戰策略。爭取連任的美國總統川普透過舉行大規模集會與少帶口罩,已為今年共和黨的選戰定調。至於由拜登帶領的民主黨則轉向網路來為他們選情拉抬聲勢,如果真的要舉行集會,規模也盡可能限制在少數。民主黨相信選民會因為他們堅持公衛安全措施,而將選票投給他們。

85%民眾傾向遠離大型集會

由於疫情迄今在美國尚未出現平息跡象,面臨大選即將到來,眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)聲稱這次選舉「攸關生死」。眾議院共和黨領袖、同時也是川普盟友的麥卡錫(Kevin McCarthy),則以視死如歸的姿態,強調共和黨將為這次選舉挺身而出。

疫情導致選戰規則重新改寫之際,到了11月3日,將交付選民決定何者才是正確策略。

隨著民眾對疫情的態度轉變,目前參眾議員也各自採取不同策略來爭取選票。根據AP-NORC在7月公布的民調顯示,高達85%民眾表示他們正遠離大型集會,其中有95%的民主黨員與75%的共和黨員都有如此看法。緊接在8月調查也發現,約有四分之三受訪民眾擔憂自己或家人可能受到新冠病毒感染。

線上造勢掀選戰新風貌

公衛專家警告,即使最近確診人數曲線已有趨平跡象,美國民眾的行為仍將決定今秋是否再度出現另一波疫情高峰。

為避免疫情受選戰關係而再度擴大,民主黨國會選舉委員會曾向議員表示,他們必須設立良好典範。

該委員會曾說,任何選舉活動都必須有周全的衛生與安全措施。因此虛擬的市鎮集會、電話銀行、簡訊與Zoom形勢的會議也因此在這次大選取代傳統的造勢活動與敲門拜票。

一名政黨策略師提到,民主黨人認為選民將會感激候選人嚴肅看待疫情危機的態度,並將會企圖與川普和共和黨劃清界線。

在喬治亞州,民主黨參議員候選人歐賽夫(Jon Ossoff)在線上舉辦的造勢活動吸引數千人參與,比傳統集會人數更多。歐賽夫的對手是首任共和黨參議員佩都(David Perdue)。

不過參議院多數黨領袖麥康納(Mitch McConnell)則選擇8月在肯塔基20多個社區進行公開造勢。他在多數時間都戴著口罩參加集會活動。甚至還有一些共和黨議員認為,由於疫情迫使美國民眾在家,也許登門拜票才是更有效的拉票辦法。

By November, voters will decide who had the right approach, a high-stakes gamble as the coronavirus pademic rewrites the rules of political campaigning.

