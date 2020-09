歐洲｜西班牙派對天堂不再

伊比薩半島以精彩夜生活而聞名, 但近日受疫情影響夜店暫時關閉, 導致觀光收入銳減。

西班牙伊比薩半島(Ibiza)過去被譽為「派對天堂」,吸引無數名流與歐洲年輕遊客來此縱情狂歡,但新冠疫情爆發導致國際航班遭到取消、夜店暫時關門,不僅令該島命運陷入未知,也讓西班牙當局開始思索應否展開轉型計畫。

今年7月底,有鑒於西班牙部分地區疫情惡化、確診人數攀升,促使英國政府規定自西國入境者需隔離14天,導致旅客加速離開伊比薩半島、未出發的人紛紛取消行程,德國則針對西班牙發布旅遊警示。

40年夜店產業告急

伊比薩半島隸屬於巴利阿里群島(Balearic Islands),該群島高度依賴觀光收入,其中以英國與德國占遊客最大宗。伊比薩夜生活起源於1980年代地下舞廳並以此打響名號,但疫情爆發卻讓蓬勃發展40年的夜店產業岌岌可危。

該群島觀光局長莫里洛(Rosana Morillo)指出,在兩國公布防疫政策後,他們的觀光客幾乎減至零。莫里洛預估,巴利阿里群島每年觀光收入可能銳減三成。

現年23歲的英國遊客索耶(James Sawyer)表示:「與在海外度假染疫相比,我比較擔心回國後須接受隔離,因為這勢必會影響到我的工作。」

另一位英國旅客佩因特(Jack Painter)附和表示,隔離規定確實是他今年取消度假行程的主因,而不是因為夜店受疫情影響關閉。

佩因特表示:「即使部分大型夜店暫停營業,但許多小酒吧音樂還是很棒的,旅客也可趁疫情期間體驗夜店以外的一面。」

至於那些甘願接受隔離規定的遊客,來到伊比薩半島後也會發現一切如此不同。昔日擁擠街道如今空空如也,部分酒吧仍有營業但不准跳舞,理由是民眾必須維持適當社交距離。

伊比薩半島觀光局長科斯塔(Juan Miguel Costa)表示:「多數店家決定不開門,因為開銷無法打平,而繼續開門做生意的商家會發現,顧客數量僅是過去的45~50%。」

科斯塔指出,儘管多數觀光客遵守防疫規定,但當地店家反映,仍有少數喝醉酒的人不願戴上口罩,同時違反社交距離規定。

當局思索轉型計畫

莫里洛表示,觀光業目前蕭條情況令他們思考該群島是否應展開轉型。莫里洛指出:「新冠疫情是危機也是轉機,令我們思考群島未來發展,是否要維持酒精無限暢飲與廉價旅遊行程組成的經營模式。」

科斯塔盼望,伊比薩半島能恢復往日人潮,但建議不妨加強宣傳該島其他特色,例如文化遺跡或水上運動等。換言之,他認為夜生活文化有其價值,但也希望凸顯該島擁有天然美景、歷史古蹟與適合全家出遊的特色。

科斯塔表示:「伊比薩半島以精彩夜生活為人熟知,但我們也希望大家體驗該島其他特色。若你家中有兩個小孩,那不妨來我們這裡度假看看。」

