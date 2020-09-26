歐洲｜西班牙派對天堂不再

伊比薩半島以精彩夜生活而聞名， 但近日受疫情影響夜店暫時關閉， 導致觀光收入銳減。

西班牙伊比薩半島（Ibiza）過去被譽為「派對天堂」，吸引無數名流與歐洲年輕遊客來此縱情狂歡，但新冠疫情爆發導致國際航班遭到取消、夜店暫時關門，不僅令該島命運陷入未知，也讓西班牙當局開始思索應否展開轉型計畫。

今年7月底，有鑒於西班牙部分地區疫情惡化、確診人數攀升，促使英國政府規定自西國入境者需隔離14天，導致旅客加速離開伊比薩半島、未出發的人紛紛取消行程，德國則針對西班牙發布旅遊警示。

40年夜店產業告急

伊比薩半島隸屬於巴利阿里群島（Balearic Islands），該群島高度依賴觀光收入，其中以英國與德國占遊客最大宗。伊比薩夜生活起源於1980年代地下舞廳並以此打響名號，但疫情爆發卻讓蓬勃發展40年的夜店產業岌岌可危。

該群島觀光局長莫里洛（Rosana Morillo）指出，在兩國公布防疫政策後，他們的觀光客幾乎減至零。莫里洛預估，巴利阿里群島每年觀光收入可能銳減三成。

現年23歲的英國遊客索耶（James Sawyer）表示：「與在海外度假染疫相比，我比較擔心回國後須接受隔離，因為這勢必會影響到我的工作。」

另一位英國旅客佩因特（Jack Painter）附和表示，隔離規定確實是他今年取消度假行程的主因，而不是因為夜店受疫情影響關閉。

佩因特表示：「即使部分大型夜店暫停營業，但許多小酒吧音樂還是很棒的，旅客也可趁疫情期間體驗夜店以外的一面。」

至於那些甘願接受隔離規定的遊客，來到伊比薩半島後也會發現一切如此不同。昔日擁擠街道如今空空如也，部分酒吧仍有營業但不准跳舞，理由是民眾必須維持適當社交距離。

伊比薩半島觀光局長科斯塔（Juan Miguel Costa）表示：「多數店家決定不開門，因為開銷無法打平，而繼續開門做生意的商家會發現，顧客數量僅是過去的45～50％。」

科斯塔指出，儘管多數觀光客遵守防疫規定，但當地店家反映，仍有少數喝醉酒的人不願戴上口罩，同時違反社交距離規定。

當局思索轉型計畫

莫里洛表示，觀光業目前蕭條情況令他們思考該群島是否應展開轉型。莫里洛指出：「新冠疫情是危機也是轉機，令我們思考群島未來發展，是否要維持酒精無限暢飲與廉價旅遊行程組成的經營模式。」

科斯塔盼望，伊比薩半島能恢復往日人潮，但建議不妨加強宣傳該島其他特色，例如文化遺跡或水上運動等。換言之，他認為夜生活文化有其價值，但也希望凸顯該島擁有天然美景、歷史古蹟與適合全家出遊的特色。

科斯塔表示：「伊比薩半島以精彩夜生活為人熟知，但我們也希望大家體驗該島其他特色。若你家中有兩個小孩，那不妨來我們這裡度假看看。」

精句選粹

Ibiza has been hit hard by the pandemic, with clubs and bars closed.



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