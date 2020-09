北美｜艾克森美孚的沒落

美國老牌石油巨頭艾克森美孚 8月底驚傳遭道瓊工業指數成份股剔除, 確認這家七年前還是全美市值一哥的超級大企業走向沒落。

不過七年前,艾克森美孚還是美國市值第一大的巨擘。但今年爆發新冠肺炎疫情,油價大崩跌,艾克森美孚跟著垮台,目前市值僅剩約1,600億美元,較七年前銳減60%。

分析師預估,艾克森美孚今年全年將出現10億美元的虧損,而2008年該公司全年暴賺460億美元,當時還創下美國企業的史上最高紀錄。今年8月底,艾克森美孚將近百年的道瓊工業指數成分股資格又遭除名,確認這家老牌石油巨頭的沒落。

艾克森美孚落難的原因在於在最壞的時間點重押石油與天然氣,而當對手都已開始布局再生能源之際,艾克森美孚在這塊新興領域卻按兵不動。

連虧二季 逾20年首見

執行長伍茲(Darren Woods)兩年前宣布了一項野心勃勃的計畫,要投入2,300億美元大舉擴產,目標是2025年時每天石油和天然氣產量要增加100萬桶。到目前為止,油氣產量是較2018年以來略微增加,但投入的成本卻壓跨了公司財務,公司最近已連兩季出現虧損,為公司20多年來首見。

艾可森美孚當初的盤算是,隨著全球人口不斷成長,未來幾十年對化石燃料的需求勢必只增不減,擴產的大投資計畫長期而言將為公司帶來可觀的獲利。原油需求近10年來大多數時間確實呈現上揚的趨勢,但今年爆發新冠肺炎疫情後,需求出現停滯。

如果未來10年石油和天然氣價格上漲,而競爭對手因投資不足而無法擴大獲利,那艾克森美孚此一豪賭就可以翻盤。

對於外界的質疑,艾克森美孚駁斥指出,公司的營運走向高層並非一致認同將所有雞蛋放在同一個籃子。

事實上,為了因應氣候變遷帶來的風險,該公司表示已編列預算投資新技術,包括從大氣中捕集二氧化碳或減少甲烷排放的技術,這些新技術可能有助於減少化石燃料對氣候的衝擊。

艾克森美孚公司發言人諾頓說:「我們目前的資產組合是20多年來最強,公司的營運目標仍然透過滿足世界能源來為股東創造價值。」

因應今年疫情帶來的營運危機,總部在德州的艾克森美孚宣布今年全年的資本支出大砍3成或100億美元,並且暫緩西德州與非洲各地的投資計劃。

與此同時,為了避免股東信心崩盤出脫股票,艾克森美孚保證不會刪減股利,高額股利向來是投資人買進石油公司的一大誘因。而荷蘭殼牌石油公司和英國石油公司等對手則都決定削減股利。

沒獲利卻發高股利

不過沒有獲利基本面支撐,又要發放高股利,艾克森美孚只能舉債因應,此一作法讓分析師不以為然,質疑高負債恐為長期營運帶來額外下壓。

持有艾克森美孚160萬股股票的Adams Funds投資公司執行長史托克(Mark Stoeckle)表示,「有信心是一回事,逞能又是另一回事,艾克森美孚其實已有好幾年面臨這樣的問題,但是當情勢開始變得如此嚴峻時,你怎麼可以不認清現實調整作法。」

殼牌和英國石油等競爭對手都已開始投資再生能源。今年3月,艾克森美孚執行長伍茲還嘲諷說,一些企業都爭相喊出減少碳排放的願景,這些做法好像是參加「選美比賽」。

精句選粹

Exxon’s bet on oil and gas drags down U.S. titan.

