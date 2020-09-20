大陸｜明星零嘴辣條專班開課

大陸「現象級」食品層出不窮， 繼小龍蝦、螺螄粉後， 近期又有學校特地為明星零嘴辣條開設專班，為辣條產業培養人才。

在龐大的消費人口下，一道料理、一種零嘴往往就可引爆上億元商機，不少教育機構也樂於和相關業者合作，開設專班培育人才，完善該產業鏈的發展。

大陸長年熱銷的零嘴辣條也是如此，用麵粉與黃豆製作成一根一根，符合當地重鹹重辣口味的辣條，涮嘴的口感使人一根接一根欲罷不能，近年熱銷到不少海外市場也獲得好評，使得辣條商機被各界相當重視。

界面新聞報導，辣條發源地湖南省平江縣在9月15日正式開設大陸首個辣條專業班級，該班級由平江職業技術學校與辣條界知名企業湖南省玉峰食品共建，首批學生達到59位，將在專班中學習擠壓膨化機理、食品品質與安全、市場行銷等課程。

有趣的是，開課首日、首堂課程中，教課的湖南農業大學食品科學技術學院教授夏延斌表示，這些學生是「中國現代辣條產業種子選手」，希望學生們未來能成為辣條行業專家、領軍人物。

辣條產值人民幣580億元

辣條專班、辣條領軍人物聽起來雖然有趣，但實際上辣條產業的潛力不容忽視，中商產業研究院數據顯示，大陸辣條產值已超過人民幣（下同）500億元，且正在不斷擴大中。

大陸辣條產業主要分為河南、湖南兩個生產基地，這也是兩大企業所在地，「北衛龍，南玉峰」稱呼也因此而來，玉峰食品官網便指出，當前大陸辣條總產值580億元，被譽為辣條發源地的平江縣，辣條年產值已達200多億元，平江縣更因為辣條產業，在2019年3月正式脫貧。

政府助辣條產業更上一階

辣條雖然擁有不少粉絲，但因為發展初期沒有相關法規，且高度仰賴調味料，所以引發不少食安問題，更常被貼上垃圾食物標籤。終於在2019年12月，大陸國家市場監管總局發布調味麵製品相關標準，讓辣條發展有望更上一台階，業界對相關人才、產品品質有了更高要求，才會有專班的誕生。

在辣條之前也有不少明星食品和食物享受到開設專班的待遇，例如大陸最知名的食材小龍蝦便是如此，湖北潛江市的江漢藝術職業學院飲食文化學院在2017年開設小龍蝦科系，首屆35名小龍蝦科技畢業生也在2019年6月底領取畢業證書，有部分學生畢業赴北京連鎖餐飲業掌勺油燜大蝦和蒜蓉大蝦，領取1萬元以上月薪。該校也培育出專攻餐飲管理、市場行銷的相關小龍蝦人才。

柳州職業技術學院則在5月成立「螺螄粉產業學院」，為此項目大規模投入1千萬元，每屆培養多達500名學生，推動當地這項名產。

透過超級細分的專班模式，讓不少大陸學子在畢業後免去找工作的煩惱，例如潛江小龍蝦學院便和「利榮」「蝦府」等小龍蝦餐飲企業合作，多數學生早早就被這些企業預約就業。而預計辣條專班也將為玉峰食品輸送不少人才，這些專班的成立也再次讓外界見識到大陸龐大的舌尖市場。

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