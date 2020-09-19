大陸｜李開復「口誤」爆隱私地雷

李開復日前一番涉及螞蟻集團、曠視科技的談話， 意外踩到個資隱私的敏感地雷， 不僅讓兩大網科巨頭驚得跳腳，掀起大陸網友熱議。

在9月12日之前，作為大陸網科界知名公眾人物，創新工場董事長李開復應該不會想到，自己竟會因這場公開演講惹來軒然大波。

綜合陸媒報導，當日在北京舉辦的「HICOOL全球創業者峰會」上，主辦方請來小米集團董事長雷軍、美團CEO王興、李開復等網科大佬們，原本這是行禮如儀的場合，未料下午稍晚因李開復一席涉及網路個人隱私的談話，意外釀成風波，成為近日大陸網友茶餘飯後的話題。

當時李開復在演講中提及，自己早期曾經幫助曠視科技找了包括美圖和螞蟻金服（螞蟻集團前身）等合作夥伴，讓它們拿到大量人臉資料，並在隨後的摸索過程中，找到幾個具有價值的商業化方向。

螞蟻否認接觸李開復

由於這番話涉及到曠視、美圖、螞蟻集團多家知名企業，更觸碰到資料安全和隱私保護的敏感領域，隨後在網路上不斷發酵，甚至將李開復送上了熱搜排行。

當晚8時，螞蟻集團火速在微博發文澄清，指稱在與曠視科技合作事宜上從未與李開復有過接觸，並強調從未提供任何人臉資料給曠視，雙方過往合作僅限於曠視授權其圖像識別演算法能力給螞蟻使用，不涉及任何資料的共用和傳輸，且雙方已無相關業務合作。

一小時後，李開復在微博表示，「我的口誤，給三家公司帶來困擾，深感歉意。」僅過半小時，曠視方面也回應稱，曠視始終尊重並致力於協助客戶確保資料安全，不掌握，也不會主動收集終端使用者的任何個資。

這起事件由發生到各方接力回應，令人目不暇給。其實不只中國業者，近年全球關於資料隱私的問題頻頻出包，包括蘋果Siri暴露用戶隱私、谷歌發現G Suite漏洞、亞馬遜智慧音響Echo偷聽用戶對話，Deepfakes利用使用者資料進行換臉…等。換個角度來看，此事迅速引發熱議，引發人們對大企業資料應用的質疑，正說明資料隱私的高度敏感，李開復僅是在無意間踩到地雷。

大陸網友反應耐人尋味

不過，鑒於大陸特殊的專政體制，許多網友對此事的反應也耐人尋味。有網友在曠視回應聲明評論下方直言：「李開復一不小心說出了大實話。」也有人認為，李開復在公開場合提及三家業者，將如此具敏感性的話題隨意說出，正暴露出大陸網科界顯然普遍不將個資安全與蒐集應用當成一回事。更意味深長的是某位網友的四字回覆：「懂得都懂。」

另一方面，當前對螞蟻集團與曠視科技而言，正處敏感時刻，容不得絲毫狀況發生。譬如，螞蟻集團7月底剛宣布在上海科創板、港交所主板啟動「A＋H」上市計畫，集資額高達300億美元，成為全球最大IPO。

螞蟻18日在上交所「上會」審查後，市場預料其上市日期在10月底至11月初，當下正是最後一哩路的關鍵期。

至於曠視科技，在歷經9輪融資後，其上市仍處「只聞樓梯響」階段。更麻煩的是，曠視在2019年10月遭美國政府以侵害新疆維吾爾族人權為由列入貿易黑名單，今年7月再被美方以協助中國政府監控新疆維吾爾族等少數族裔、與中國解放軍關係密切為由被列入實體清單，如今再傳涉入資料隱私問題，恐更加坐實外界先前質疑。

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