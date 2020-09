南美｜委內瑞拉石油業凋敝

委內瑞拉政府數十年來貪污嚴重、管理不善, 使得該國石油產量銳減、石油業一蹶不振。

委內瑞拉石油蘊藏豐富,二戰期間曾是同盟國能源主要供應國,亦是石油輸出國家組織(OPEC)創始國之一,但在歷經政府多年貪腐、治理不當,加上美國近期實施制裁,導致該國石油產量降至20年前的十分之一,石油業停滯成長並陷入低迷。

從西部馬拉開波湖(Lake Maracaibo)地區到東部奧里諾科石油帶(Orinoco Belt),委內瑞拉境內廢棄油井在陽光照射下斑駁鏽蝕,小偷忙著搜尋是否有值錢金屬。委國最後一個鑽井計畫已於8月停工,該國今年原油產量可能僅比美國懷俄明州高出一些。

曾在已故總統查維茲(Hugo Chavez)時代擔任大使的門多薩(Carlos Mendoza)表示:「委國石油蘊藏占全球的20%,但無法變現的話就沒有意義,我們已進入後石油時代。」

民眾對於氣候變遷的擔憂加劇,加上風力、太陽能等再生能源崛起,進而壓縮石油使用量、不利於石油業發展。對於高度依賴石油收入的委國而言,這可是動搖國本的危機。

今年經濟恐萎縮逾三成

經濟學家里昂(Luis Vicente Leon)預測,委國今年的石油營收,可能低於金礦開採與海外公民匯款收入。諮詢機構Ecoanalitica表示,受到油價崩跌與新冠疫情衝擊,委內瑞拉今年經濟可能萎縮逾30%。

數據顯示,委國18個月前每日原油產量將近百萬桶,如今減至30萬桶,分析師悲觀預估年底時可能下探至20萬桶。

Ecoanalitica經濟學家孔托(Giorgio Conto)表示,按此情況推估,政府每年石油收入可能降至40億美元,相當於2012年石油熱潮時期兩周便可獲得的金額。

數據顯示,委國約96%的民眾處於赤貧狀態、生活困頓。聯合國報告則指出,過去五年來,逃至其他國家的委國民眾高達500萬人。能源業衰敗影響百姓生活,除了開車石油難以取得,連烹煮用油也短缺。

政府貪污加速石油業崩跌



經濟學家表示,儘管美國制裁對於委國石油業帶來極大打擊,但更大問題在於查維茲與馬杜羅(Nicolas Maduro)政府數十年來貪污嚴重、治理不善,導致外國合作企業紛紛求去。

舉例來說,查維茲1999年上台後誓言縮小貧富差距,他打破委內瑞拉國營石油公司(PDVSA)獨立經營態勢,並在該公司表態抗議後進行高層改組。他將油價以接近免費的價格提供給國民,並給予古巴等盟國石油折扣。

查維茲2006年時變本加厲,他片面撕毀與國際企業簽訂合約,強迫這些公司將石油開採計畫大部分經營權讓給PDVSA,導致埃克森美孚等石油巨擘憤然離開該國並減少投資,連帶使得該國石油產出下滑。

由於當時中國經濟崛起、油價飆漲,委國極少人關心或在乎此問題。查維茲將石油收益用於糧食補貼而非維持能源業,甚至挪用資金為自己私用,加上PDVSA內部貪腐嚴重,導致該國能源業開始走下坡。

精句選粹

After years of corruption, mismanagement and more recently U.S. sanctions, Venezuela’s oil output has dropped to a tenth of what it was two decades ago.

延伸閱讀