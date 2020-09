非洲｜虛擬通貨交易普及

任何能讓生活更便利的科技, 大家都會趨之若鶩。

非洲愈來愈多人使用比特幣等虛擬通貨,因為中國等部分國家的廠商要求直接用比特幣等付款,讓不少商家發現其便利性,甚至避免本國貨幣貶值而增加獲利,即使虛擬通貨有一些風險,但使用人數卻不斷增加。

四個月前開始,在奈及利亞首都拉哥斯販賣手機的30歲商家歐敦佐(Abolaji Odunjo),因中國和阿聯等手機與配件供應商,以快速和方便為由,要求他以比特幣來支付貨款後,竟然帶動他的利潤大幅增加。

因為他不再用像過去那樣,以不斷貶值的奈國貨幣奈拉(Naira)兌換美元後付款給外國廠商,不用再為轉帳而支付手續費,並保護其生意不受奈拉貶值影響,讓其利潤大幅提升。

比特幣交易 撥亂反正



在非洲像歐敦佐那樣以比特幣等虛擬通貨,支付貨款與交易等情況愈來愈多。虛擬通貨在非洲有實際交易用途,這是全球許多地區望塵莫及。

美國區塊鏈研究公司Chainalysis資料顯示,每月以虛擬通貨把資金轉出或轉入非洲、規模低於1萬美元的小額使用者數量,6月年增近50%至逾60萬人次水準。小額使用者以個人和小商家為主。

若以美元計算,這些小額使用者進出非洲的資金總額,6月年增逾55%至3.16億美元。Chainalysis強調其研究仍未充分反映全球使用虛擬通貨的實際情況。除了奈及利亞,南非和肯亞等非洲國家也是盛行使用虛擬通貨的國家之一。

儘管比特幣在逾10年前誕生時目的是充當支付媒介,但後來幾乎淪為金融操作者的投機工具。現在非洲愈來愈多人使用比特幣交易,某程度上是「撥亂反正」。

虛擬貨幣交易在非洲興起,主要是年輕而精通科技的年輕族群很快對比特幣的使用得心應手,加上非洲多國貨幣走貶使兌換美元成本愈來愈高,和複雜的官僚體制讓資金匯兌手續相當繁複,成為促使民眾應用比特幣等虛擬通貨的誘因。

相較之下,虛擬貨幣不受體制上的諸多限制,讓商家在業務上的應用變得靈活,少了匯兌等相關成本而使獲利增加。這些好處連在歐美工作的非洲人,也選擇以虛擬貨幣把海外賺到的錢轉回老家。

雖然虛擬通貨有這些好處而吸引愈來愈多非洲人使用,但目前比特幣等虛擬通貨在許多國家仍未受法令監管,它們是否被視為合法使用的法律地位仍不明朗,因此沒有法律保障,一旦出狀況,就難以循法律途徑討回公道。

由於虛擬通貨具備高度隱匿身份的特性,難以追蹤使用者是誰和所處位置,因此奈國央行在2018年警告虛擬通貨不受法律規管,投資人無法受法律保障。

奈國許多一般店家仍不接受以比特幣結帳,民眾得到比特幣後必須換回奈拉才能買東西。但買進或賣出比特幣,都要依靠非正規的券商來交易,加上比特幣等價格波動,買賣過程複雜而需要掌握科技知識。

利大於弊 使用者激增



即使如此,各種好處與便利超過缺點,因此奈國的虛擬通貨交易量不斷增加。據Chainalysis資料,6月小額的虛擬通貨交易總量將近5,600萬美元,年增近50%,交易次數年增逾55%至約12萬筆。

在拉哥斯經營虛擬貨幣交易所BuyCoins的阿吉波依(Timi Ajiboye)說,油價大跌和新冠肺炎疫情重擊奈國經濟,造成奈拉3月大幅貶值後,使用比特幣人數愈來愈多,其交易所光6月虛擬通貨交易規模就年增逾三倍至2,100萬美元。

非洲其他地區使用比特幣情況跟奈國差不多。肯亞首都奈洛比的虛擬通貨經紀商奇希烏(Frankline Kihiu)說,任何能讓生活更便利的科技,大家都趨之若鶩。

